El lateral reconoce el pobre desempeño colectivo, se disculpa con los aficionados que viajaron a la sierra central y asegura que el grupo puede recuperarse en la próxima serie de la Liga1 (L1 MAX)

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El defensor y capitán de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, compareció ante la prensa a su retorno a Lima tras la contundente derrota por 4-1 sufrida ante Sport Huancayo. Sin rodeos ni excusas, el lateral reconoció el mal nivel exhibido por el equipo, extendió las disculpas del plantel a los seguidores que viajaron hasta la sierra central y subrayó que la clasificación a la final del campeonato sigue siendo una meta al alcance del conjunto merengue.

La autocrítica fue el tono dominante de sus palabras, aunque no estuvo exenta de un mensaje de confianza hacia lo que viene en la llave de semifinales.

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La vergüenza como punto de partida

El capitán de Universitario reconoció que el equipo quedó en deuda tras recibir cuatro goles en Huancayo. Corzo admitió el mal rendimiento y aseguró que el plantel buscará levantarse desde los entrenamientos. (L1 MAX)

La derrota en el estadio de Huancayo dejó una herida profunda en el vestuario crema. Corzo no intentó disimularla. A su llegada a la capital, el zaguero se plantó frente a los micrófonos y admitió sin ambigüedades que el rendimiento colectivo estuvo muy por debajo de lo esperado para una fase tan decisiva del torneo.

“Hicimos un muy mal partido. Estamos avergonzados porque que metan cuatro goles es duro”, declaró el defensor. Con esa frase, el capitán marcó el tono de una rueda de prensa en la que la autocrítica predominó sobre cualquier otro argumento.

Corzo también reconoció que el dolor del resultado se seguiría sintiendo durante las horas siguientes, pero trazó una línea clara entre el duelo inmediato y la respuesta que el grupo deberá dar desde el primer entrenamiento posterior a la caída. “Seguramente hoy vamos a estar tristes y golpeados, pero desde mañana que volvamos al entrenamiento vamos a estar concentrados en lo que viene”, señaló.

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El lateral dejó en claro que la experiencia acumulada en situaciones adversas es el principal activo del plantel para afrontar lo que resta. “Este grupo ha demostrado muchas veces que se ha levantado. No es fácil llegar a estas instancias, más allá de cómo has jugado el año”, agregó.

Disculpas a la hinchada, indiferencia al resto

El defensor crema dejó claro que su preocupación está centrada en Universitario y sus seguidores. Por ello, evitó entrar en polémicas con los hinchas de Sporting Cristal y reconoció el esfuerzo de quienes acompañaron al equipo. (Universitario de Deportes)

Uno de los momentos más directos de la conferencia llegó cuando la prensa le preguntó por los comentarios que seguidores de Sporting Cristal habían difundido en redes sociales, insinuando que el marcador del partido dejaba en evidencia las limitaciones del equipo merengue de cara a una eventual final. Corzo cortó el tema de raíz.

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“Yo no tengo que decirle nada a ellos. Yo solamente me debo a los hinchas de la U y al club, nada más. El resto ya no es un tema nuestro”, respondió con firmeza el capitán, que dejó en claro que el vestuario no tiene intención de involucrarse en disputas ajenas al terreno de juego.

También rechazó pronunciarse sobre las opiniones que circularon en torno al desarrollo del partido y al supuesto desmérito del triunfo de Sport Huancayo. “Nosotros nos preocupamos por lo nuestro. Estamos en carrera, estamos en las semifinales y al final solo depende de nosotros”, insistió.

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En cambio, sí reservó un mensaje directo para los seguidores del club que acompañaron al equipo en Huancayo. “Hay que pedirle disculpas a la hinchada que fue y nos apoyó”, afirmó, y les pidió que continúen respaldando al grupo en la fase decisiva que se avecina. “Que nos apoyen, que estamos en una fase muy importante y que la vamos a querer ganar como sea”, añadió.

El futuro personal, fuera de la agenda

Mientras su futuro contractual genera interrogantes, el capitán crema mantiene la atención en el desafío deportivo. Corzo dejó cualquier decisión personal para después y puso por delante la semifinal ante Sport Huancayo. (Universitario de Deportes)

La conferencia también incluyó una consulta sobre su situación contractual y su posible retiro al término de la temporada. El defensor, que atraviesa lo que varios medios han señalado como su último año como futbolista profesional, esquivó el tema con la misma determinación con la que encaró el resto de las preguntas.

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“Eso no es el tema para hablar ahora. Yo ahorita estoy pensando en dar lo mejor de mí este año con la U. Lo que más me importa es que el club esté bien”, respondió Corzo, que insistió en que cualquier decisión sobre su futuro personal queda subordinada al cierre de temporada con el equipo.

El capitán merengue cerró su intervención con un llamado a la responsabilidad colectiva. “Hay que levantarse, hay que poner el pecho y tenemos la gran oportunidad de hacer una buena llave para llegar a la final. Hay que pensar solamente en la semifinal”, sentenció.

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Universitario deberá volver a enfrentarse a Sport Huancayo en la ronda de semifinales de la Liga1, con la chance de revertir la imagen dejada en el partido que terminó con la goleada más abultada que sufrió el equipo en lo que va de la temporada.