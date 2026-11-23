El INPE detectó objetos prohibidos en los establecimientos penitenciarios de Challapalca y Varones de Arequipa, durante procedimientos de control.

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Una intervención dentro de establecimientos penitenciarios del sur del país pusieron bajo investigación a trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), luego de la detección de teléfonos celulares y otros elementos cuyo ingreso está prohibido. Los operativos se realizaron en los penales de Challapalca y Varones de Arequipa.

Los procedimientos formaron parte de las acciones de control que desarrolla la institución para impedir el ingreso de artículos no autorizados a los recintos. En ambos casos, los hallazgos involucraron a personal de seguridad que cumplía funciones dentro de los establecimientos.

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Las intervenciones también permitieron detectar otros materiales ocultos en las instalaciones de Challapalca, entre ellos herramientas metálicas, cables y equipos de conexión a internet. En Arequipa, el procedimiento se concentró en la revisión de un agente durante el control de ingreso.

Requisa en Challapalca permitió encontrar celulares y equipos de conexión a internet

Una requisa inopinada en el pabellón 3 permitió encontrar un paquete oculto en el techo del área de tópico.

En el establecimiento penitenciario de Challapalca, personal del INPE ejecutó una requisa inopinada en el pabellón 3. La inspección comprendió diferentes espacios del recinto, incluidos los techos, las instalaciones eléctricas y otros ambientes.

Durante el operativo, los trabajadores localizaron un paquete escondido en el techo del área de tópico. En su interior encontraron cuatro teléfonos celulares, tres cargadores para estos dispositivos, un router, dos cargadores de router y un módem.

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La revisión también permitió incautar una hoja de sierra, cinco metros de cable de internet y dos cables de fabricación artesanal. A estos elementos se sumaron seis láminas de fierro de aproximadamente 30 centímetros y un barrote de fierro de 20 centímetros, además de otros objetos cuyo ingreso está restringido.

El hallazgo motivó el retiro de los materiales para las diligencias correspondientes. La intervención se produjo en un establecimiento que permanece bajo medidas especiales de seguridad.

INPE mantiene controles reforzados en el penal de Challapalca

El Instituto Nacional Penitenciario recordó que el establecimiento penitenciario de Challapalca se encuentra declarado en emergencia. Esta condición implica el refuerzo de las medidas de seguridad y vigilancia dentro del recinto.

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Los controles comprenden tanto a la población penitenciaria como al personal que ingresa para cumplir funciones en el establecimiento. Las inspecciones buscan detectar objetos prohibidos y evitar vulneraciones de los procedimientos de seguridad.

La requisa en el pabellón 3 permitió identificar equipos de comunicación y materiales que permanecían ocultos en una zona del penal. El INPE también informó sobre las acciones de control que se ejecutan en sus establecimientos para prevenir irregularidades.

Agente fue intervenido con dos celulares ocultos en su chaleco táctico en Arequipa

El INPE recordó que Challapalca permanece declarado en emergencia y que mantiene controles reforzados en sus instalaciones.

En el penal de Varones de Arequipa, un agente de seguridad identificado con las iniciales M. Q. C. fue intervenido durante el procedimiento de control de ingreso. Según informó el INPE, el trabajador llevaba dos teléfonos celulares escondidos en la parte posterior de su chaleco táctico.

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El hallazgo se produjo durante la revisión de los elementos que portaba el agente antes de ingresar al establecimiento penitenciario. Tras la detección de los dispositivos, el caso fue comunicado a las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información difundida por el INPE, la intervención forma parte de los procedimientos destinados a identificar posibles intentos de ingreso de artículos prohibidos por parte del personal penitenciario.

INPE anuncia medidas contra posibles actos de corrupción dentro de los penales

La institución, presidida por el coronel en retiro Abraham Lescano Salazar, señaló que continuará con el fortalecimiento de las acciones de inteligencia, contrainteligencia y control en los establecimientos penitenciarios.

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Estas medidas también buscan detectar posibles actos de corrupción relacionados con el ingreso irregular de objetos a los recintos. La institución precisó que los procedimientos de seguridad se aplicarán a todas las personas que ingresen a los penales, sin excepciones.

Los dos casos reportados en Challapalca y Arequipa involucran el hallazgo de teléfonos celulares en circunstancias distintas: cuatro dispositivos dentro de un paquete oculto en las instalaciones del primer establecimiento y otros dos en poder de un agente durante el control de ingreso al penal arequipeño.