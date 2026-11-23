Una mujer se seca el sudor frente a la Catedral de Lima junto a un gráfico que indica temperaturas superiores a los 30 grados Celsius. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Alguna vez has revisado el pronóstico del tiempo y has comprobado que la temperatura es de 28 °C, pero al salir a la calle sientes que hace mucho más calor? Esa diferencia tiene una explicación: se conoce como sensación térmica, un indicador que permite comprender cómo percibe nuestro cuerpo las condiciones del ambiente.

Aunque muchas veces se utiliza como sinónimo de temperatura, ambos conceptos no significan lo mismo. La humedad, el viento, la radiación solar y las características del entorno pueden hacer que sintamos más calor o más frío de lo que realmente registra un termómetro.

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Comprender este fenómeno resulta clave, especialmente durante los periodos de altas temperaturas, porque una sensación térmica elevada puede generar incomodidad, favorecer la deshidratación y aumentar el riesgo de agotamiento por calor.

Peatones transitan bajo el sol con sombrillas y botellas de agua en una calle concurrida de Lima ante el aumento de la temperatura reportado por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la sensación térmica?

La sensación térmica es la temperatura aparente que percibe una persona como resultado de la interacción entre las condiciones meteorológicas y la respuesta de su organismo.

En otras palabras, representa cuánto frío o calor sentimos, independientemente de la temperatura real del aire.

Por ejemplo, una ciudad puede registrar 30 °C, pero si tiene una humedad ambiental elevada y poca circulación de viento, las personas pueden experimentar una sensación de calor mucho más intensa.

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Lo mismo sucede en condiciones de frío: cuando hay viento fuerte, el cuerpo pierde calor más rápidamente y podemos sentir una temperatura inferior a la que marca el termómetro.

Por eso, los especialistas en meteorología consideran diferentes variables para estimar la sensación térmica y explicar cómo las condiciones ambientales afectan a las personas.

Una persona sostiene un ventilador portátil con la mano cubierta de sudor durante una jornada de altas temperaturas en una calle de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que influyen en la sensación térmica

No existe un único elemento que determine cómo sentimos la temperatura. Hay varios factores que intervienen:

1. La humedad ambiental

Es uno de los factores que más incide en la percepción del calor. El cuerpo humano regula su temperatura mediante la sudoración. Cuando el sudor se evapora, ayuda a enfriar la piel.

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Sin embargo, cuando la humedad es elevada, la evaporación se vuelve más difícil. Como consecuencia, el organismo tiene mayores dificultades para liberar calor y podemos experimentar una sensación de bochorno.

2. La velocidad del viento

El viento influye en el intercambio de calor entre el cuerpo y el ambiente. En días calurosos, una corriente de aire puede favorecer la evaporación del sudor y proporcionar alivio, aunque su efecto depende de la temperatura y la humedad.

En días fríos, por el contrario, el viento acelera la pérdida de calor corporal y hace que sintamos más frío.

3. La radiación solar

La exposición directa al sol aumenta la cantidad de energía que recibe nuestro cuerpo. Por eso, permanecer bajo el sol puede hacernos sentir mucho más calor que estar a la sombra, incluso cuando la temperatura ambiental es la misma.

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4. La temperatura del entorno

El concreto, el asfalto, los techos y otras superficies pueden absorber y almacenar energía solar. Posteriormente, liberan ese calor y elevan la temperatura de los espacios cercanos.

5. Las características de cada persona

La edad, la condición física, la hidratación, la vestimenta, la actividad que realiza y la capacidad del organismo para regular su temperatura también influyen en cómo experimentamos el calor o el frío.

Una mujer se cubre del sol intenso en el centro histórico de Lima durante la alerta por el Fenómeno El Niño emitida por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lugares con mayor percepción de calor

La sensación térmica puede variar considerablemente de un lugar a otro, incluso dentro de una misma ciudad. Algunos espacios favorecen la acumulación de calor o dificultan que el organismo se enfríe.

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Ciudades costeras: la combinación de temperaturas elevadas y humedad ambiental puede generar una sensación de bochorno, especialmente en zonas cercanas al mar.

Calles con mucho cemento y asfalto: estas superficies absorben el calor durante el día y pueden mantener temperaturas elevadas durante varias horas.

Zonas sin vegetación: la ausencia de árboles y sombra aumenta la exposición directa a la radiación solar.

Playas y espacios abiertos: la exposición prolongada al sol puede incrementar el calor que recibe el organismo.

Habitaciones poco ventiladas: los ambientes cerrados, especialmente aquellos con techos de calamina o los ambientes cerrados, especialmente aquellos con techos de calamina o poca circulación de aire , pueden acumular calor.

Vehículos estacionados: el interior de un automóvil puede alcanzar temperaturas peligrosas en poco tiempo cuando permanece bajo el sol.

En ciudades como Lima, por ejemplo, las condiciones de humedad, la radiación solar y las características urbanas pueden hacer que la percepción del calor cambie entre distritos y espacios.

Un termómetro urbano del Senamhi marca 35 °C sobre la avenida Abancay durante una jornada de altas temperaturas en el centro de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencia entre temperatura y sensación térmica

La diferencia entre temperatura y sensación térmica es que la temperatura mide el calor o frío real del aire, mientras que la sensación térmica indica cuánto calor o frío percibe nuestro cuerpo.

La temperatura ambiental se mide con un termómetro y se expresa en grados Celsius (°C). En cambio, la sensación térmica es una estimación que considera diferentes factores meteorológicos, como la humedad, el viento y, dependiendo del índice utilizado, la exposición a la radiación solar.

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Por ejemplo, si una ciudad registra una temperatura de 30 °C, pero presenta mucha humedad y poca circulación de viento, las personas pueden experimentar una sensación de calor más intensa que la indicada por el termómetro. Lo mismo ocurre en invierno: cuando hay vientos fuertes, podemos sentir más frío del que realmente registra el ambiente.

En conclusión, la temperatura indica las condiciones térmicas del aire, mientras que la sensación térmica explica cómo nuestro organismo experimenta esas condiciones. Por eso, ambos indicadores son importantes al consultar el pronóstico del tiempo y tomar medidas para proteger nuestra salud.

Una persona se protege del sol en el malecón de Lima ante el aumento de las temperaturas asociadas al fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos de la sensación térmica en el organismo

Cuando la sensación de calor es elevada, el cuerpo necesita realizar un mayor esfuerzo para mantener una temperatura interna estable, cercana a los 37 °C.

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Para conseguirlo, aumenta la sudoración y se modifica la circulación sanguínea hacia la piel, mecanismos que ayudan a liberar calor.

Sin embargo, si las condiciones ambientales dificultan este proceso, pueden aparecer diferentes problemas:

Deshidratación: se produce cuando el organismo pierde más líquidos de los que repone.

Agotamiento por calor: puede provocar sudoración intensa, debilidad, mareos, dolor de cabeza, náuseas y cansancio.

Calambres por calor: pueden aparecer durante o después de realizar actividad física en ambientes calurosos.

Golpe de calor: es una emergencia médica que ocurre cuando el organismo pierde su capacidad de controlar la temperatura corporal.

La exposición prolongada al calor también puede agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales, especialmente en personas vulnerables.

Varias personas recorren una calle de Lima con abanicos y botellas de agua para enfrentar las altas temperaturas de la primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas de protección ante el calor intenso

Cuando se anuncian jornadas de calor intenso, es recomendable adoptar algunas medidas:

Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed. Evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación. Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros. Buscar espacios frescos, ventilados y con sombra. Utilizar sombreros, sombrillas y protector solar. Reducir la actividad física intensa durante las horas más calurosas. Consumir frutas y verduras que aporten agua. Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.