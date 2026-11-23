La rescisión de su contrato en el club checo se aceleró tras la salida del cuerpo técnico que lo respaldaba. El Necaxa, donde trabaja el hombre que lo lanzó a la selección peruana, ya mueve fichas por él. (Sparta Praga)

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El extremo peruano Joao Grimaldo abandonaría el Sparta Praga al término de la temporada 2026-2027. Según informes de la agencia Markaj News, el club checo se prepara para rescindir el vínculo contractual con el futbolista de 23 años tras la destitución del entrenador Brian Priske y la salida del director deportivo Tomáš Rosický.

En paralelo, el Necaxa de la Liga MX trabaja en una oferta para incorporarlo a sus filas, donde el equipo mexicano es conducido por Juan Reynoso, el técnico que le dio la primera oportunidad al jugador en la selección peruana en 2023.

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La crisis institucional que aceleró su salida

La salida de Brian Priske y Tomáš Rosický abrió un escenario de incertidumbre para Joao Grimaldo en el Sparta Praga. El nuevo proyecto deportivo podría prescindir del extremo peruano. (Markaj News)

La partida de Priske y Rosický dejó al Sparta Praga sin los dos pilares que definían la política deportiva del club. Según reportes internos citados por Markaj News, varios integrantes del nuevo cuerpo técnico del conjunto de Praga han manifestado públicamente sus dudas sobre el nivel de Grimaldo, lo que habría acelerado la decisión de prescindir de él.

La reestructuración en la dirección técnica abre ahora dos escenarios: que el nuevo mando le otorgue una segunda oportunidad dentro del plantel principal, o que la rescisión se concrete en los próximos días.

La campaña del extremo en la temporada vigente estuvo lejos de sus mejores registros. Con Priske al frente del equipo, Grimaldo acumuló escasos minutos en el primer equipo y fue relegado al filial, donde disputó partidos en la tercera división del fútbol checo. Esa falta de protagonismo en la élite del fútbol europeo encendió las alarmas sobre su continuidad en el club y abrió la puerta a una salida antes de que cierre el mercado de transferencias.

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El Necaxa y el factor Reynoso

Juan Reynoso podría convertirse en una pieza importante para el futuro de Joao Grimaldo. El técnico peruano ya trabajó con el extremo en la selección y ahora Necaxa aparece entre los clubes interesados (Necaxa)

El club mexicano Necaxa aparece como el principal interesado en el mercado por el extremo peruano, de acuerdo con los informes de Markaj News. El equipo de la Liga MX, con sede en Aguascalientes, es dirigido actualmente por Juan Reynoso, quien fue seleccionador de Perú y quien le entregó a Grimaldo su primera convocatoria y debut con la blanquirroja en 2023. Esa relación previa entre el entrenador y el futbolista sería uno de los factores que facilitaría la negociación.

Según reportes de prensa peruana, el Necaxa está preparando un movimiento formal por el jugador. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de ninguna de las partes: ni el Sparta Praga ha anunciado la rescisión del contrato, ni el club mexicano ha comunicado el inicio de negociaciones. Las versiones circulan en medios especializados de Perú y México, pero se mantienen en el terreno de los sondeos y las versiones de mercado.

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Un perfil con potencial sin explotar en Europa

La experiencia de Grimaldo en el Sparta Praga no alcanzó la continuidad que esperaba el extremo peruano. Su escasa participación en el primer equipo y el paso por el filial marcaron su recorrido en República Checa (Sparta Praga)

Joao Grimaldo llegó al Sparta Praga con la expectativa de consolidarse en una de las ligas más competitivas de Europa del Este. El extremo peruano había generado atención por su velocidad y desborde en bandas, características que lo llevaron a ser considerado una de las promesas del fútbol peruano. No obstante, su paso por el club checo no tuvo el desarrollo esperado: la falta de continuidad en el primer equipo y el descenso al fútbol de tercera división con el filial opacaron las proyecciones iniciales.

La posible llegada a la Liga MX representaría un cambio de escenario significativo para el jugador. El torneo mexicano, uno de los más vistos en América Latina, le daría a Grimaldo la posibilidad de recuperar protagonismo y minutos en un contexto competitivo, con la ventaja adicional de contar con la confianza de un técnico que ya lo conoce. Para el Necaxa, incorporar a un extremo con experiencia en la Liga de Campeones de la UEFA —aunque con participación limitada— supondría un refuerzo de jerarquía para sus aspiraciones en el torneo local.

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Por el momento, el mercado aguarda novedades oficiales. La situación de Grimaldo en Praga depende en gran medida de la velocidad con la que el Sparta defina su nuevo proyecto deportivo y de si el Necaxa formaliza su interés con una oferta concreta al club europeo.