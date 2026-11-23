Javier Sanguinetti, de 36 años, alcanzó un acuerdo para renovar su contrato con Sport Huancayo hasta 2028. - Crédito: ITEA

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Los festejos en Sport Huancayo por la consecución del Torneo Clausura 2026 han cesado. Por un lado, los futbolistas han dado vuelta a la página centrándose en la llave de semifinales contra Universitario de Deportes y por el otro los directivos han puesto en marcha las renovaciones con el primer anuncio: la continuidad de Javier Sanguinetti.

El club huancaíno ha anunciado la permanencia del argentino-boliviano por intermedio de sus redes sociales: “El ‘mago’ se queda en Huancayo. Seguirá siendo del ‘rojo matador’ hasta el 2028”. El escueto comunicado, además, llegó acompañado con una imagen del nuevo jerarca del plantel que acredita su nuevo vínculo.

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Sport Huancayo anunció la renovación de Javier Sanguinetti, una de sus principales figuras, hasta el 2028. - Crédito: Sport Huancayo

El contrato anterior de Sanguinetti vencía al concluir el periodo actual, pero su descollante año, que lo ha confirmado como el mejor futbolista de la institución, ha hecho que se haga merecedor de una ampliación laboral por dos años, siendo probable que su retiro se dé en La Incontrastable.

La renovación del intuitivo centrocampista con olfato goleador llega un día después en que la entidad hizo historia al coronarse ganador del Torneo Clausura por primera vez. El episodio se dio contra Universitario de Deportes y con un doblete del ‘11’.

Cobertura del gol anotado por Javier Sanguinetti a los ocho minutos de juego durante el encuentro entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes por la liga de fútbol peruano. Las imágenes muestran la jugada previa, la anotación de larga distancia para el 1-0 parcial del conjunto local y las celebraciones tanto de los futbolistas como del cuerpo técnico en el campo de juego.

Histórico referente

A lo largo del tiempo, Sport Huancayo ha contado en sus filas con futbolistas que lograron dejar huella por su profesionalismo y jerarquía. Los casos más representativos llegaron con Blas López, Annier Figueroa, Marcos Lliuya y Joel Pinto. A ese conglomerado, ahora, acaba de unirse Javier Sanguinetti.

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Aunque, a diferencia del resto, cuenta con un valor agregado: acaba de ganar un título con el club de Huancayo y lo ha hecho como el futbolista con mayor diferencia. Buena prueba de ello ha sido su imponente registro anual: 12 goles y 7 asistencias en 30 partidos oficiales de Liga 1.

Javier Sanguinetti, nuevo jerarca de Sport Huancayo. - Crédito: ITEA

Tampoco debe pasarse por alto los galones que ha asumido Sanguinetti desde que se constituyó como un jugador gravitante en la institución. Por edad y experiencia, ha sabido guiar con responsabilidad a los más jóvenes al tiempo que no duda en compartir consejos para el crecimiento de aquellos que militan en la base.

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Javier Sanguinetti tuvo un impacto total con Sport Huancayo desde su llegada a inicios del 2025. No bien se ubicó entre los titulares marcó grandes diferencias y realizó plenas exhibiciones. Durante su primera aventura concretó 11 goles y 7 pases en 32 presentaciones, cifras mejoradas en la actualidad.

La emocionante victoria parcial de Huancayo por 3-0 contra Universitario. Sanguinetti selló una contundente goleada.

Operaciones preparadas

En los despachos de Sport Huancayo avanzan los trámites para renovar contratos y definir la continuidad del proyecto deportivo para la próxima temporada.

El entrenador Richard Pellejero está listo para firmar un nuevo vínculo y seguir al frente del equipo, conocido como el ‘rojo matador’.

Richard Pellejero seguirá vinculado con Sport Huancayo, tras la conducción hacia el título del Torneo Clausura 2026. - Crédito: ITEA

Daniel Porozo, héroe inesperado, permanecería un año más con miras a la Copa Libertadores 2027. También continuarían el portero Ángel Zamudio, el central Jimmy Valoyes y los mediocentros Nahuel Luján y Piero Magallanes.

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La dirigencia pretende conservar cerca del 80% del plantel y sumar refuerzos idóneos que eleven el nivel competitivo bajo los mandos de Pellejero, para afrontar los desafíos nacionales e internacionales del próximo calendario y competir con mayores garantías durante la campaña 2027.