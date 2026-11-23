La Montaña de Siete Colores atrae turismo masivo, pero sin regulación estatal, desató violencia y conflictos por los ingresos. (Foto: Bloomberg)

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La disputa por el control de uno de los principales atractivos turísticos de Cusco mantiene en alerta a las autoridades regionales. La administración de la Montaña de Siete Colores enfrenta diferencias entre comunidades de la zona, una situación que genera preocupación por las condiciones de seguridad para los visitantes y los operadores turísticos.

La controversia involucra a las comunidades de Chillihuani y Llaqto, cuyos desacuerdos giran en torno a la administración del atractivo natural y la recaudación por el ingreso de turistas. El antecedente más grave ocurrió en agosto de 2024, cuando un enfrentamiento relacionado con este conflicto dejó un dirigente comunal fallecido.

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Frente a este escenario, la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur) mantiene su recomendación de no trasladar visitantes hacia este destino por la ruta de Cusipata, luego de recibir alertas sobre un posible conflicto social. La entidad sostiene que la prioridad debe ser evitar situaciones que expongan a los turistas.

El gerente regional de Turismo, Rosendo Baca Palomino, explicó que la medida responde a comunicaciones oficiales de las autoridades locales y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). También detalló las coordinaciones institucionales y los antecedentes de los acuerdos entre las comunidades para establecer una administración transitoria del atractivo.

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Gercetur recibió alertas sobre posibles enfrentamientos en la zona

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Durante una rueda de prensa, Rosendo Baca Palomino explicó que la intervención de Gercetur comenzó tras recibir el Oficio N.° 048-2026 de la Subprefectura de Cusipata, documento que comunicó la existencia de una alerta de conflicto social en el distrito.

Según el funcionario, la advertencia también llegó a la PCM, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, con el pedido de adoptar medidas preventivas para proteger a los visitantes.

A este documento se sumó una alerta de la PCM, identificada como N.° 177, sobre la misma situación de conflictividad. Ante ambas comunicaciones, Gercetur convocó a representantes de la PCM y de la Defensoría del Pueblo para evaluar las medidas correspondientes.

Como resultado de esas coordinaciones, la entidad emitió una recomendación dirigida a agencias de viajes, guías y otros prestadores de servicios turísticos para evitar el ingreso a la Montaña de Siete Colores por Cusipata.

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Baca sostuvo que la decisión responde a la necesidad de prevenir nuevos episodios de violencia, debido al antecedente mortal registrado en 2024.

Diez agencias y diez guías fueron identificados pese a la advertencia

La alerta regional no impidió que algunos operadores continuaran con las visitas al atractivo. De acuerdo con la información proporcionada por Gercetur, diez agencias de viajes y diez guías turísticos fueron identificados por trasladar visitantes hacia la zona pese a la recomendación vigente.

Los responsables serán denunciados ante la Fiscalía de Prevención del Delito. Asimismo, la entidad informó sobre amenazas contra el personal encargado de las labores de fiscalización, las cuales llegaron mediante llamadas anónimas a sus teléfonos celulares.

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Las denuncias correspondientes también fueron formalizadas ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante su intervención, Baca defendió las acciones de supervisión de la institución y señaló que durante los últimos dos años se realizaron más de 200 actas de fiscalización en distintas zonas de la región.

Estas intervenciones incluyeron controles contra guías que prestaban servicios sin autorización, agencias que operaban sin los permisos correspondientes y unidades de transporte turístico que tampoco cumplían con los requisitos establecidos.

Comunidades acordaron una administración transitoria del atractivo

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La disputa por la Montaña de Siete Colores también pasó por distintas mesas de diálogo entre las comunidades y las autoridades. Baca indicó que Gercetur participó en más de 26 reuniones durante los últimos dos años, con presencia de la PCM, la prefectura, municipalidades y representantes comunales.

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Uno de los acuerdos contemplaba establecer una administración transitoria a cargo de las comunidades involucradas. Sin embargo, según el gerente regional, los compromisos no se implementaron pese a los consensos alcanzados.

En el acta de la reunión multisectorial convocada por la PCM mediante el Oficio Múltiple N.° D000468-2026-PCM-SSGD, Chillihuani y Llaqto ratificaron el compromiso de constituir un Comité Transitorio de Turismo con personería jurídica inscrita, estatuto y representantes elegidos por sus respectivas bases.

La vigencia de este organismo será evaluada el 31 de diciembre de 2026.

El documento también establece que, una vez inscrito el comité, ambas comunidades deberán dialogar sobre la administración del recurso turístico, el trabajo de los arrieros, la recaudación y la distribución de los ingresos, además del uso de maquinaria y los aportes a la Municipalidad Distrital de Cusipata y a las comunidades de Tintinco y Paucarpata.

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Mientras se completa la inscripción registral, una comisión integrada por ocho representantes —tres de Llaqto y cinco de Chillihuani— asumirá temporalmente el cobro de los ingresos desde el 10 de junio de 2026.

PCM convocó a una reunión para definir los siguientes pasos

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La controversia también involucra a las comunidades de Tintinco y Paucarpata, que acordaron presentar una propuesta técnica una vez constituido el comité transitorio. El objetivo es solicitar una nueva reunión con las instituciones estatales y mantener las condiciones establecidas durante el proceso de inscripción.

Entre las entidades participantes en las coordinaciones figuran los ministerios de Cultura, Transportes y Comunicaciones, Ambiente, Comercio Exterior y Turismo e Interior, además de la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad Distrital de Cusipata y la PCM.

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Los acuerdos precisan que las decisiones adoptadas corresponden a la libre manifestación de voluntad de las comunidades y no representan compromisos ni responsabilidades del Ejecutivo sobre las determinaciones que estas tomen.

Durante la rueda de prensa, Baca también señaló que Gercetur solicitó información actualizada a la Subprefectura de Cusipata y a la autoridad municipal para conocer si persisten las condiciones de riesgo.

El funcionario indicó que la entidad volverá a convocar a las comunidades y a las instituciones involucradas, a través de la PCM, con el propósito de retomar el diálogo sobre la administración del atractivo.

Gercetur recomienda evaluar otros destinos turísticos en Cusco

Mientras continúa la controversia, la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía insiste en que las agencias y los guías deben considerar otras alternativas para sus recorridos turísticos en Cusco.

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La recomendación se mantiene debido a que la entidad todavía requiere información oficial actualizada sobre las condiciones de seguridad en la ruta de acceso por Cusipata.

La eventual continuidad de las visitas depende de que las autoridades y las comunidades puedan establecer condiciones que permitan el desarrollo de la actividad turística sin exponer a los visitantes a nuevos enfrentamientos.