Horacio Melgarejo deja Cienciano tras un año muy convulso. - Crédito: Difusión

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Horacio Melgarejo ha decidido separar su camino de Cienciano. El argentino, que en un principio contaba con enteros para continuar con su proyecto, ha optado por desligarse de la institución a falta de una fecha para la finalización de la Liga 1 2026.

La oficialización de su marcha se ha dado en su cuenta oficial de Instagram: “Gracias, Cienciano. Me voy siendo mejor DT y mejor persona que cuando llegué. Fue un año histórico, con un grupo que lo dio todo en Sudamericana y torneos locales”.

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Horacio Melgarejo realizando indicaciones tácticas, mientras es observado por Cristian Ruggeri. - Crédito: Cienciano

Mediante cinco imágenes, en distintas facetas, Melgarejo puso fin a su recorrido con el elenco cusqueño; además, compartió un sentido mensaje de disculpas por sus exabruptos. “Perdón por los actos de indisciplina que cometí en algún momento, sobre todo a los jugadores”, apuntilló.

Fueron, en total, dos episodios funestos que mancharon la imagen del preparador argentino en el campeonato local. A mitad de temporada ofreció una mirada insultante hacia la organización de la Copa de la Liga, lo que desembocó en una sanción grave que fue paralizada por el TAS, y antes del cierre de año cayó en una actitud beligerante en Matute tras provocar a los hinchas de Alianza Lima con gestos vinculados a Universitario.

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Sobre esas situaciones, Horacio Melgarejo no tuvo reparos en admitir que “sentí injusticia en las sanciones hacia mi persona”. Dejando atrás aquellos episodios, el entrenador se ha centrado en su despedida con Cienciano, que tendrá “un lugarcito” en su corazón.

Melgarejo, de 53 años, ha sido el artífice de la última temporada internacional exitosa del ‘papá’, al que condujo a los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026, tras dejar en el camino a clubes poderosos como Lanús y Botafogo.

Horacio Melgarejo llevó las riendas de Cienciano en el 2026. - Crédito: Liga 1

Futuro definitivo

En su mismo mensaje de adiós, Melgarejo ha asegurado que no está cerrada la posibilidad de retornar a la Liga 1. De hecho, se ha aventurado al afirmar que estará de vuelta a los banquillos, aunque sin un tiempo confirmado.

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“Volveré al fútbol peruano que tanto quiero y agradezco”, expresó Horacio, quien ha destacado por ser un estratega muy estudioso y con capacidad de emplear distintos conceptos tácticos de acuerdo al contexto.

Melgarejo conoce a la perfección el ritmo del panorama local. Su carrera empezó como mano derecha de Ángel Comizzo en distintos cuadros como Universitario de Deportes, Deportivo Municipal y Atlético Grau.

La oportunidad de transformarse en director técnico oficial llegó hace un año al momento que la Asociación Deportiva Tarma confío en su profesionalidad para cerrar la campaña. Su desempeño fue más que atendible y atrajo la atención de varios clubes.

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Horacio Melgarejo ha dotado a Cienciano de fuerza en la Copa Sudamericana, aunque esa virtud no se aprecia en la Liga 1. - Crédito: Movistar Deportes

En el análisis de propuestas, Horacio Melgarejo se decantó por el interés de oficial de Cienciano. Valoró su notable historia internacional, con pasado exitoso en Copa y Recopa Sudamericana, y fuerte tradición en Perú.

El paso del argentino con el ‘papá’ puede considerarse aceptable al llevar al elenco a competir en el Torneo Apertura y CONMEBOL Sudamericana. Sin embargo, apareció una mala dinámica en el Clausura 2026, agudizada por la imagen caricaturesca del profesional.