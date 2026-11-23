Tras la victoria ante Deportivo Soan, el entrenador de Regatas cuestionó la interpretación de las bases del campeonato y recordó un antecedente de la temporada pasada. (Video: Sportivo)

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La polémica entre Alianza Lima y Regatas Lima por los puntos del partido que disputaron en la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 sigue generando repercusiones. Esta vez, Horacio Bastit, entrenador del conjunto chorrillano, cuestionó la resolución de la Federación Peruana de Vóley (FPV), que rechazó la apelación de su institución y ratificó el triunfo administrativo de las ‘blanquiazules’.

El estratega argentino se pronunció sobre el tema luego de la victoria por 3-0 ante Deportivo Soan. Aunque valoró el resultado conseguido, Bastit reconoció que el rendimiento de sus dirigidas no lo dejó satisfecho.

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“Fue un triunfo 3-0, pero fue un triunfo con un sabor agridulce porque jugamos mal. No me gustó cómo jugó el equipo, pero bueno, en un momento le comenté a mis asistentes que a veces es bueno ganar jugando mal”, reconoció.

Horacio Bastit cuestionó el fallo a favor de Alianza Lima

Más allá del resultado, el técnico de Regatas aprovechó para explicar los argumentos que presentó su equipo ante la Federación y cuestionó la resolución que otorgó los puntos a Alianza Lima. Bastit consideró que el fallo fue injusto debido a la interpretación de las bases del campeonato y aseguró que su institución presentó pruebas para respaldar su postura.

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“Yo creo que el dictamen es totalmente injusto, porque nosotros presentamos todas las evidencias. Circuló en las redes, en todos lados, cómo fue efectuado el cambio. Circuló en todos lados que la jugadora que estaba parada primera para hacer la sustitución es Yujhamy, que es la nacional, y entró el juez de abajo, hizo entrar a la segunda jugadora”, manifestó.

Horacio Bastit defendió la postura de Regatas Lima y calificó de injusto el fallo que favoreció a Alianza Lima. Crédito: FPV

Bastit insistió en que las imágenes de la acción estuvieron disponibles públicamente y cuestionó que la Federación haya tomado su decisión a partir de una situación que, según su interpretación, no está claramente desarrollada en las bases de la competición.

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“Esa imagen está en las redes, la pueden ver todo el mundo. Y lo que pasa es que la Federación se expidió a raíz de unas bases que tienen un vacío en ese aspecto. Me imagino que van a sacar algo para aclarar la situación”, agregó.

El antecedente que utilizó Regatas Lima en su defensa

Durante sus declaraciones, el entrenador también recordó un episodio de la temporada anterior que involucró a Olva Latino y Circolo Sportivo Italiano. Según explicó, en aquella oportunidad se presentó una situación similar, pero ninguno de los equipos perdió los puntos.

Asimismo, cuestionó la interpretación que realizó la Federación sobre la sustitución de Regatas, al considerar que se trató de un cambio múltiple y que, de acuerdo con el reglamento internacional, debía entenderse como una sola acción.

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“El año pasado esa misma situación se dio en el partido de Olva-Circolo y no le sacaron los puntos a ninguno. Lo que adujo la Federación sobre el precedente que hubo sobre el año pasado, es que la sustitución nuestra fue una doble sustitución y la pelota estaba muerta. La Federación Internacional es clarísima en el reglamento. Cuando hay sustituciones múltiples, se considera una acción”, explicó.

Resolución de la FPV sobre el caso de Alianza Lima vs Regatas Lima

En esa línea, Bastit sostuvo que las propias bases de la Liga Peruana de Vóley establecen que los casos no contemplados deben resolverse tomando como referencia el reglamento de la Federación Internacional.

“Si ustedes leen las bases, al final está claro que dice que cualquier circunstancia que no esté contemplada dentro de las bases se rige por el reglamento de la Federación Internacional. Entonces, creo que fue injusto. Y bueno, ahora tendremos que ganar algunos puntos más”, señaló.

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De esta manera, Regatas Lima continúa su participación en la Liga Peruana de Vóley mientras su entrenador mantiene sus cuestionamientos a la resolución de la FPV. El conjunto chorrillano deberá enfocarse ahora en recuperar terreno en la clasificación, luego de que la decisión administrativa confirmara los tres puntos para Alianza Lima.