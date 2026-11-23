El Papa León 14 hará su debut en Roblox, explorando la experiencia Chiclayo Eterno del 26 al 29 de noviembre. Sigue cada momento en vivo a través de nuestra cuenta de TikTok.

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La visita del papa León XIV al Perú continúa dejando huella en cada sector. Esta vez, la comunidad de Roblox anunció que recreará una visita virtual del sumo pontífice entre el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre, con recorridos y actividades dentro de una experiencia inspirada en las regiones que visitó.

Según la convocatoria difundida por la cuenta Chiclayo Eterno, las actividades se transmitirán a través de TikTok. La programación incluirá paseos virtuales, encuentros con usuarios y ceremonias dentro de la plataforma.

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La iniciativa toma como referencia el vínculo de León XIV con Chiclayo, ciudad peruana en la que desarrolló parte de su trayectoria pastoral antes de su elección como pontífice.

El papa León XIV tendrá una visita virtual en Roblox inspirada en Perú| Foto: Chiclayo Eterno

Los responsables de la experiencia indicaron que uno de los momentos previstos será una visita virtual a la Diócesis de Chiclayo, en alusión al saludo que el Papa dedicó a la comunidad durante los primeros días de su pontificado.

La propuesta plantea una recreación digital de la visita y no una participación presencial del pontífice en la plataforma.| Foto: Chiclayo Eterno

Roblox prepara una vigilia virtual

La experiencia Chiclayo Eterno en Roblox anunció una vigilia virtual con jóvenes, inspirada en el encuentro que el papa León XIV mantuvo en Lima y Chiclayo durante su visita a Perú.

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La actividad está prevista para el 26 de noviembre a las 18:20, luego de la llegada simbólica del pontífice a la plataforma. El evento se desarrollará en una recreación del Estadio Nacional dentro del servidor, identificado con el usuario Hermanamayor74.

La convocatoria está dirigida a jugadores de distintas edades e incluirá espacios de reflexión, meditación y entretenimiento. Los organizadores indicaron que la propuesta busca trasladar al entorno digital el mensaje de cercanía con los jóvenes asociado a la visita del Papa.

La vigilia forma parte de la programación virtual que Chiclayo Eterno prepara en Roblox como homenaje a la relación de León XIV con Perú.

Cronograma de actividades

Jueves 26 de noviembre – Lima 17:30: Llegada a la Base Aérea del Callao 17:40: Ceremonia de bienvenida 18:20: Vigilia de los jóvenes en el Estadio Nacional 20:30: Misa en el Santuario de las Nazarenas

Viernes 27 de noviembre – Chiclayo 17:30: Llegada a la Base Aérea de Chiclayo 17:40: Ceremonia de bienvenida 18:10: Recibimiento en la Plaza Mayor de Chiclayo 18:30: Misa en la Catedral Santa María de Chiclayo

Sábado 28 de noviembre – Chiclayo, Cusco y Pucallpa 9:30: Inicio de la caminata de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María 11:10: Santa misa en Cusco 12:40: Aparición en Pucallpa

Domingo 29 de noviembre – Lima 16:00: Recibimiento de feligreses en la Base Aérea Las Palmas 17:00: Santa misa en la Base Aérea Las Palmas 20:00: Ceremonia de despedida por feligreses 20:10: Llegada a la Base Aérea del Callao 20:25: Ceremonia de despedida con cardenal, obispos y cuerpo diplomático 20:30: Salida del avión desde la Base Aérea del Callao rumbo a Roma.



El amor de Robert Prevost por el Perú

El papa León XIV expresó que volver a Perú tiene un significado personal, pues durante los años que vivió compartió la vida cotidiana de la población, escuchó sus preocupaciones y aprendió de su fe. Agradeció a quienes lo recibieron en sus hogares y afirmó que esas experiencias lo hicieron sentirse parte del país.

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Señaló que conserva una relación profunda con Perú y que parte de su propia historia pertenece también a las personas que conoció allí. En un segundo mensaje, dirigió una reflexión a quienes ocupan responsabilidades públicas.

Sostuvo que amar a un pueblo supone procurar que todos vivan con dignidad, interesarse por sus necesidades y estar dispuesto a aportar al bien común. El pontífice presentó esta idea como una enseñanza que comprendió mejor por su contacto con los peruanos.