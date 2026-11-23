Reporte televisivo de Canal N en el que el meteorólogo del Senamhi, Erickson Rojas, informa sobre el pronóstico del tiempo para Lima y el norte del país. Rojas expone que distritos de Lima Metropolitana registrarán temperaturas superiores a los 30 °C junto con lloviznas en zonas costeras. Asimismo, mediante pantallas con mapas satelitales, muestra los registros de acumulados de agua en estaciones de Piura y alerta sobre la continuidad de lluvias en regiones del norte.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) difundió este lunes un mapa interactivo con los registros de sus estaciones meteorológicas en Lima Metropolitana, donde la sensación térmica alcanzó los 34 °C (93,2 °F) en los distritos de Carabayllo y La Molina. El monitoreo se realiza en coordinación con el Ministerio del Ambiente (Minam) y coincide con el avance de la temporada de primavera en la costa central del Perú.

El documento cartográfico detalla valores diferenciados según la ubicación de cada distrito. Jesús María registró 33 °C (91,4 °F) de sensación térmica; San Juan de Lurigancho y San Borja marcaron 32 °C (89,6 °F); Santa Anita y Santiago de Surco llegaron a 30 °C (86 °F), y Villa María del Triunfo se ubicó en 29 °C (84,2 °F). Los registros más moderados correspondieron a Lurigancho y Chaclacayo, con 27 °C y 28 °C (80,6 °F y 82,4 °F) respectivamente. La herramienta permite además consultar temperatura real, índice UV, humedad y velocidad del viento por zona.

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Varias personas caminan bajo el sol y se hidratan en la Plaza Mayor de Lima durante una jornada de altas temperaturas monitoreada por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senamhi atribuyó el aumento de la sensación térmica al desarrollo normal de la primavera en la costa central, período en el que las condiciones atmosféricas favorecen el ascenso gradual de las temperaturas previo al verano austral. La entidad no emitió, hasta el cierre de este informe, alertas de salud pública asociadas al reporte.

El meteorólogo Erickson Rojas, del Senamhi, precisó en declaraciones a Canal N que los distritos con mayor temperatura real son Carabayllo (30,7 °C / 87,3 °F), La Molina (30,5 °C / 86,9 °F) y Ate (29,6 °C / 85,3 °F), mientras que el resto de la capital fluctúa entre 28 °C y 29 °C (82,4 °F y 84,2 °F). Rojas confirmó además que el Senamhi emitirá un aviso meteorológico en el que se prevé que las temperaturas en Lima Metropolitana podrían alcanzar entre 31 °C y 32 °C (87,8 °F y 89,6 °F), con mayor incidencia en los distritos de Lima Norte y Lima Este.

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Los transeúntes caminan protegidos del sol junto a un panel informativo que marca 35 °C durante el monitoreo de altas temperaturas del Senamhi en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lloviznas afectarán Lima Oeste y Lima Sur hasta el 26 de noviembre

Junto al calor, el pronóstico contempla un escenario de cielos nublados a cubiertos durante las primeras horas de la mañana y hacia el atardecer, especialmente en los distritos costeros. Según Rojas, se esperan lloviznas de intensidad ligera a moderada, con acumulados de entre 0,5 y 1,5 milímetros para al menos los próximos días.

Las zonas con mayor probabilidad de registrar precipitaciones son Lima Oeste y Lima Sur. Los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos concentran el mayor riesgo de lloviznas, de acuerdo con el pronóstico difundido por la entidad meteorológica. La combinación de calor diurno y humedad nocturna es característica del período de transición entre la primavera y el verano en la capital peruana.

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Los mapas meteorológicos muestran que Carabayllo alcanza los 31,2 °C, mientras Jesús María registra 35 °C de sensación térmica. La Molina y Santiago de Surco también presentan valores elevados.

Piura acumula 134 milímetros de lluvia, muy por encima de su promedio histórico

El panorama más crítico se registra en el norte del país. Rojas indicó que la estación Tambogrande-El Partidor, en el departamento de Piura, acumuló 134 milímetros de precipitaciones, mientras que la estación Pananga registró 116 milímetros. Ambas cifras contrastan con el promedio habitual para estas fechas, que en un año normal ronda los 20 a 25 milímetros.

Las lluvias afectan principalmente las provincias de Sullana, Morropón y la propia provincia de Piura, y se prevé que continúen al menos hasta el 26 de noviembre. El meteorólogo precisó que los acumulados registrados “no se habían presentado anteriormente” para esta época del año, según señaló en su entrevista con Canal N.

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Un reporte televisivo informa sobre la sensación térmica de 34 °C registrada en Lima, generada por el calentamiento de la superficie marina durante el Niño costero.

El Senamhi emitirá un aviso de nivel rojo para el norte del país

Ante la magnitud de las precipitaciones, el Senamhi prepara la emisión de un aviso meteorológico de nivel rojo, categoría que corresponde a lluvias de extrema intensidad. El organismo advirtió que los acumulados podrían superar los 80 a 90 milímetros en las próximas horas en las zonas ya afectadas de Tumbes y Piura.

Los departamentos de Tumbes y Piura concentran el mayor riesgo de lluvias extremas en el norte peruano, con especial atención en las provincias de Sullana, Morropón y Piura. El Senamhi recordó que emite avisos con anticipación para que las autoridades locales y la población puedan tomar medidas preventivas ante eventos de esta magnitud.

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