Durante la emisión del programa digital La Manada Galactic, Mario Irivarren y los panelistas analizan la reciente exposición mediática de Francho Sierralta. En la mesa de debate, los conductores comentan las repercusiones públicas del caso y las decisiones del involucrado tras aparecer frente a las cámaras en un evento.

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Mario Irivarren reaccionó al incómodo momento que vivió Francho Sierralta durante el show de ‘Nadie dice nada’ en Lima, donde el público recordó el ampay que protagonizó en un yate de Argentina frente a su esposa.

El conductor de pódcast conversó sobre el tema junto a Laura Spoya y Rafael Cardozo, quienes analizaron la exposición que tuvo el empresario peruano en el evento de Luzu TV.

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Spoya cuestionó que Sierralta asistiera al espectáculo pese a que el episodio de Argentina aún genera comentarios. “Para qué te pones para la foto. Si sabes que tienes rabo de paja no te pones para la foto, lo evitas”, señaló.

Mario Irivarren interviene frente al micrófono junto a los panelistas durante la emisión del programa La Manada Galactic.

Irivarren intervino de inmediato y planteó que su amigo no habría previsto que el tema reapareciera durante una actividad masiva. “En honor a la verdad, no se imaginó pues”, comentó.

El exchico reality recordó que hay situaciones que pueden sorprender incluso a quienes conocen las consecuencias de una exposición pública. “A veces ni te detienes a pensar que algo como esto puede pasar. Hay que ser bien huev...”, añadió entre risas.

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El caso cobró una dimensión particular para Irivarren porque él también apareció en las imágenes difundidas meses atrás desde Argentina. El material, emitido por Magaly TV: La Firme, mostró a un grupo de figuras de la televisión peruana durante una despedida de soltero en un yate.

Tras la difusión del ampay, Onelia Molina confirmó el final de su relación con Mario Irivarren. En el caso de Sierralta, las imágenes también abrieron cuestionamientos sobre su matrimonio.

Mario Irivarren comenta durante una transmisión una escena grabada de Francho Sierralta entre el público de un espectáculo.

Cardozo, por su parte, remarcó que la situación de su compañero habría tomado otro rumbo. “Triunfó el amor”, afirmó al referirse a la decisión de la esposa de Francho Sierralta de continuar con la relación.

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Mario Irivarren también reparó en el lugar que ocupaba su amigo durante la función. El empresario estaba en una de las ubicaciones más visibles del público, una circunstancia que, según dijo, facilitó que los asistentes lo identificaran.

“Mi compadre se sienta primerito todavía. Mejor que se pare con un letrero, y cuando lo enfocan la gente comienza a gritar”, bromeó el conductor.

¿Qué pasó con Francho Sierralta en el show de Luzu en Lima?

El momento ocurrió el domingo 22 de noviembre durante la presentación de ‘Nadie dice nada’ en Costa 21, en el distrito limeño de San Miguel. El programa argentino, liderado por Nicolás Occhiato, realizó una función presencial ante cientos de seguidores.

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En una dinámica con el público, una persona mostró desde su celular un mensaje que decía: “Yo tengo el chisme”. A continuación, relató ante los conductores el ampay de Sierralta en Argentina.

Durante la presentación en vivo de Luzu TV en Lima, un asistente del público relató ante los conductores el ampay televisivo protagonizado por Francho Sierralta en un yate. La interacción fue proyectada en la pantalla gigante del escenario principal frente a los integrantes del programa y el público presente.

Las cámaras enfocaron al empresario, quien estaba acompañado por una joven identificada por asistentes como su esposa. La situación generó gritos y risas en el recinto, mientras el relato sobre el viaje en yate avanzaba ante ellos.

Occhiato consultó a la acompañante de Sierralta qué vínculo tenía con él, aunque ella optó por no responder de forma directa. El conductor argentino decidió detener el intercambio poco después.

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Ese gesto fue resaltado por Laura Spoya, quien consideró que el presentador entendió que la conversación podía afectar a la mujer. “Se da cuenta que su esposa está al lado, eso me gustó. Pudo haber seguido, pero decidió pararlo”, sostuvo.

Un presentador de Luzu TV acerca un micrófono a Francho Sierralta mientras este se encuentra sentado junto a su acompañante entre el público en Lima.

La conductora admitió que la escena le generó incomodidad por la exposición de la esposa de Sierralta. “A mí sí me dio penita su esposa”, agregó.

Mario Irivarren cerró el debate con una reflexión sobre la reacción del público y de las redes sociales frente a una controversia de este tipo. Para él, las explicaciones posteriores pocas veces modifican la forma en que se instala una polémica.

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“A la gente tu explicación le vale verg..., tu perdón le vale, tu comunicado le vale, cómo te sientes le vale”, manifestó. “Solo quieren jodert...”, concluyó.