Jugador de Cienciano es investigado por Conmebol tras acusar de soborno al presidente de Montevideo City Torque.

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La eliminación de la Copa Sudamericana 2026 tras la derrota ante Montevideo City Torque significó un duro golpe para Cienciano, que soñaba con repetir la conquista internacional lograda en 2003. Tras el partido de vuelta de los cuartos de final en Uruguay, el volante Santiago Arias quedó bajo investigación preliminar de la Conmebol.

La medida fue difundida por el periodista Kevin Pacheco en su cuenta de Twitter y responde a declaraciones que el ‘Leñador’ realizó luego del encuentro disputado en el estadio Centenario, al afirmar que el presidente del club ‘ciudadano’ había ofrecido dinero a integrantes del plantel del ‘papá’ para que fueran expulsados durante la contienda.

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El documento remitido al jugador identifica el expediente como UD.IP-01-26 e indica que el procedimiento se tramita bajo el artículo 19 del Código Disciplinario de la Conmebol. En esa línea, el organismo convocó al futbolista a una entrevista para conocer su declaración sobre el caso.

El 'Leñador' expresó sorpresivas declaraciones sobre el mandatario del club uruguayo luego de la eliminación en Copa Sudamericana. (Video: Inka Digital TV)

“La entrevista tendrá por objeto recabar sus manifestaciones y obtener mayores precisiones respecto de determinadas declaraciones efectuadas por Usted (...) relacionadas con un supuesto ofrecimiento de dinero a jugadores de su equipo para provocar su expulsión”, indicó.

Según la comunicación difundida, Arias había manifestado que “el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros”. También habría sostenido que podía indicar el monto que les habrían propuesto a futbolistas de Cienciano. “Se considera necesario contar con su declaración a fin de precisar su alcance, conocer los hechos en los que se sustentan e identificar cualquier información o elemento adicional que pudiera resultar relevante para el esclarecimiento de las circunstancias objeto de la investigación preliminar”, agregó.

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La notificación no establece una conclusión sobre la acusación ni atribuye responsabilidades a alguna persona o institución. Tampoco se habla de una posible sanción, la cual se comunicaría en el transcurso de los días o semanas. Su contenido se limita a informar la apertura de la instancia preliminar y a solicitar la versión de Santiago Arias, que se realizará el miércoles 30 de setiembre a las 09:00 horas de Perú y se dará vía Zoom.

El pronunciamiento de Conmebol sobre las declaraciones de Santiago Arias contra presidente de Montevideo City Torque. - captura: Twitter Kevin Pacheco

La rectificación de Santiago Arias tras acusar de soborno a presidente de Montevideo City Torque

Antes de que trascendiera la apertura del expediente, Santiago Arias difundió una rectificación sobre lo que había dicho tras el encuentro en Uruguay. Mediante un video que difundió en su cuenta de Instagram, el jugador retiró de forma expresa sus acusaciones y sostuvo que carecían de sustento.

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“Quiero retractarme expresa e íntegramente de las declaraciones que realicé públicamente”, expresó, refiriéndose a sus afirmaciones sobre una presunta comunicación telefónica de un director de Montevideo City Torque con jugadores de Cienciano.

El ‘Leñador’ afirmó que la versión de un soborno por parte del mandatario de la institución ‘charrúa’ no correspondía a los hechos. “Reconozco que dicha afirmación carecía de todo sustento y fundamento fáctico”, indicó Arias. El futbolista añadió que no debió realizar ni difundir públicamente ese señalamiento.

En el texto, dejó sin efecto cualquier expresión verbal, escrita o publicada en medios de comunicación y redes sociales sobre el supuesto llamado y ofrecimiento. La retractación fue planteada como total y definitiva.

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Santiago Arias también ofreció disculpas al director de Montevideo City Torque, a las autoridades del club y al plantel principal. El jugador mencionó el perjuicio moral, institucional y reputacional que sus palabras pudieron haber causado.

“Lamento profundamente lo sucedido y considero este asunto debidamente aclarado”, concluyó. Además, se comprometió a no reiterar declaraciones de esa naturaleza y autorizó que su rectificación fuera difundida por los mismos canales utilizados para las manifestaciones originales.

El volante de Cienciano retrocedió y pidió disculpas por la inesperada confesión previo al duelo en Uruguay por Copa Sudamericana. (Video: Instagram: Santiago Arias)