El empresario Francho Sierralta aparece junto a registros de su participación en el programa de Luzu TV y del ampay que protagonizó en Argentina.

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El joven que expuso a Francho Sierralta durante un show de Luzu TV en Lima rompió su silencio para narrar cómo se originó el incómodo momento que vivió el amigo de Said Palao y Mario Irivarren, quien recibió una lluvia de insultos del público tras recordarse el escándalo de infidelidad ocurrido dentro de un yate en Argentina.

A través de audios enviados al medio digital Instarándula, el testigo relató los detalles de lo sucedido y afirmó que decidió mantener su identidad en reserva por “temor a represalias”. El episodio tomó mayor notoriedad después de que se viralizaran imágenes de Sierralta riéndose en pleno show, junto a su esposa, mientras el público hacía referencia al caso.

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Así reconocieron a Francho Sierralta en pleno show de Luzu TV

Según el relato del joven, todo comenzó cuando un asistente envió un mensaje a la producción de ‘Nadie dice nada’ para decirle algo a su pareja. Durante la dinámica habitual del programa, uno de los conductores preguntó al público si consideraba que las peruanas eran renegonas, lo que dio paso a una ronda de opiniones entre los presentes.

El creador de Instarándula difunde las declaraciones enviadas por un asistente al evento de Luzu TV en Lima, quien explicó cómo se originó el momento en que expuso a Francho Sierralta por su ampay en un yate en Argentina. El testigo relató la dinámica realizada por los conductores del programa y afirmó que desconocía que la esposa del empresario se encontraba sentada a su lado durante la intervención. Video: Instarándula

“Comienza el show y hay un chico que manda un mensaje a la producción de ‘Nadie dice nada’, que quería decirle algo a su pareja. Van a buscar a la pareja y Nico le pregunta: ‘¿Tú piensas que las peruanas son renegonas?’, y el chico le dice: ‘Sí, obvio’… Empiezan a preguntarle a las demás personas y en un momento ponchan a Francho y él dice: ‘Sí, son un poco renegonas’. La gente lo reconoce y le dicen de todo, como ‘infiel’, palabras horribles; todos lo bombardearon mal, mal, mal”, relató el joven.

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El testigo explicó que se encontraba en segunda fila, frente a los conductores del programa, por lo que aprovechó su ubicación para escribir en su celular el mensaje “Yo tengo el chisme”. De esa forma, logró intervenir en medio de la controversia que ya se había desatado entre los asistentes.

El punto de mayor repercusión de su testimonio fue la afirmación de que desconocía la presencia de Nathalie Galleno Mendoza, esposa de Sierralta, en el mismo lugar. Según explicó, pensó que el empresario se encontraba acompañado de amigos y no imaginó que su pareja estaba sentada a su costado.

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A través del espacio digital Instarándula, el asistente que intervino en la presentación de Luzu TV en Lima relató cómo expuso a Francho Sierralta frente al público al recordar el episodio del yate en Argentina. El testigo afirmó que desconocía que la esposa del empresario se encontraba sentada a su lado durante la dinámica del show en vivo. Video: Instarándula

“Fui, conté un poco el contexto y te juro que yo no sabía que estaba la esposa al costado, pensé que estaba él con unos amigos. Te juro que no sabía que la chica estaba a su costado. Conté lo que me salió de las entrañas… Le dije que no sabía cuál era la situación sentimental del señor, porque no es tan conocido como los otros ‘guerreros’”, refirió.

El origen de la polémica, el ampay en el yate de Argentina

El episodio que motivó la reacción del público ocurrió meses atrás, cuando Francho Sierralta fue vinculado con otra mujer durante un viaje en yate en Argentina, en el marco de las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina. El empresario forma parte del círculo cercano de Said Palao y Mario Irivarren, quienes también quedaron en el centro de la atención mediática por las imágenes de aquel viaje.

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Durante la presentación en vivo de Luzu TV en Lima, un asistente del público relató ante los conductores el ampay televisivo protagonizado por Francho Sierralta en un yate. La interacción fue proyectada en la pantalla gigante del escenario principal frente a los integrantes del programa y el público presente.

Desde entonces, el nombre de Sierralta quedó asociado a la polémica de infidelidad, pese a no ser una figura pública tan conocida como otros protagonistas de la farándula local. Esa condición, señaló el joven en su relato, influyó en su decisión de intervenir durante el show, ya que no tenía certeza sobre la situación sentimental del empresario en ese momento.

El escándalo volvió a cobrar relevancia luego de que se viralizara un video en el que Sierralta aparece riéndose mientras un asistente recordaba el episodio del yate frente al público, con su esposa a su lado. El creador de contenido Ric La Torre afirmó, según consta en declaraciones difundidas en redes sociales, que Galleno se habría retirado del lugar entre lágrimas tras lo ocurrido.

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“Dicen las personas que estaban ahí que la esposa se habría ido hasta prácticamente llorando y él se fue detrás”, expresó el influencer.

Francho Sierralta admitió ser el protagonista del episodio del yate

El joven rechazó que toda la responsabilidad de lo sucedido recayera sobre él. En su versión, fueron los propios asistentes quienes reconocieron a Sierralta y comenzaron a increparlo apenas uno de los conductores le preguntó directamente si era el protagonista del episodio del yate.

Un presentador de Luzu TV acerca un micrófono a Francho Sierralta mientras este se encuentra sentado junto a su acompañante entre el público en Lima.

“En verdad, yo no lo quemé, la gente lo quemó y él se quemó solito porque Nico le preguntó: ‘¿Eres el del yate?’, y él conchudamente, con la cara de palo y sin sangre en la cara como diría Milena Zárate, dijo que sí y toda la gente se le vino encima”, mencionó.

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El testigo reconoció que su intervención contribuyó a que el momento alcanzara mayor notoriedad, aunque insistió en que fue la propia respuesta de Sierralta la que terminó por exponerlo ante el público presente en el recinto.

“Yo le di, no sé si la estocada final, pero sí una estocadita, un granito de arena, pero él se mató solo. Tuvo la conchudez de reconocer que él fue el del yate”, concluyó el joven en los audios enviados a Instarándula.