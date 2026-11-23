Varias representantes latinoamericanas lucen vestidos de gala en tonos dorados durante una de las presentaciones del concurso internacional Miss Universo.

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La final de Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, con la participación de 116 candidatas. La peruana Luren Márquez buscará superar el primer corte de la competencia y avanzar en las rondas que definirán a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

El público de Perú podrá seguir la gala desde las 20:00 horas, el mismo horario previsto para Colombia, Ecuador y Panamá. La emisión tendrá una antesala desde una hora antes, con cobertura sobre las delegadas y los preparativos para la ceremonia.

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Hora exacta de inicio de la gran final de Miss Universo este martes 24 de noviembre

La gala principal de Miss Universo 2026 comenzará a las 20:00 horas del este de Estados Unidos, un horario que coincide con Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. En Puerto Rico, donde se desarrollará el certamen, el inicio está anunciado para las 21:00 horas.

El evento tendrá lugar en el Coliseo José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan. Allí se presentarán las concursantes que aspiran a suceder a Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Varias participantes del certamen Miss Universo 2026 posan con sus bandas oficiales alrededor de una mesa durante una cena en Puerto Rico.

La ceremonia incluirá el anuncio del primer grupo de clasificadas, las rondas de eliminación y las instancias finales que definirán a la nueva reina. La organización no ha informado el orden detallado de cada bloque de competencia, aunque el formato contempla segmentos de pasarela y preguntas para las aspirantes que continúen en carrera.

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En Estados Unidos, la final podrá seguirse por Telemundo, REELZ y la plataforma Peacock. Para América Latina, las opciones anunciadas incluyen Telemundo Internacional y Universal+.

Horario de la antesala “Celebrando Nuestras Reinas” y alfombra roja previa

Antes de la transmisión central, Telemundo emitirá el especial “Celebrando Nuestras Reinas”, un programa previo dedicado a las candidatas y a los detalles de la noche final. La emisión comenzará a las 19:00 horas en Perú y Colombia.

En Ciudad de México, el espacio previo podrá verse desde las 18:00 horas. En Puerto Rico, la programación especial comenzará a las 20:00 horas, una hora antes del concurso. Para Argentina y Chile, el inicio está previsto a las 21:00 horas.

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La cobertura previa incluirá información sobre las delegadas, la llegada al recinto y los preparativos de la ceremonia. Hasta el momento, no se ha comunicado una hora distinta para una alfombra roja independiente, por lo que la referencia oficial para el inicio de la previa es el programa de Telemundo.

Varias participantes del certamen Miss Universo 2026 lucen sus vestidos y bandas representativas durante un evento en Puerto Rico.

Horarios de Miss Universo 2026 en Perú, Colombia, México, Argentina, Chile y España

Perú: la antesala comenzará a las 19:00 horas. La gala principal empezará a las 20:00 horas .

Colombia: el programa previo se emitirá desde las 19:00 horas. La final comenzará a las 20:00 horas .

México, Ciudad de México: “Celebrando Nuestras Reinas” iniciará a las 18:00 horas y el certamen central, a las 19:00 horas . El horario puede variar en otros estados del país por las diferencias entre husos horarios.

Estados Unidos, costa este: la cobertura previa empezará a las 19:00 horas. La ceremonia principal se emitirá desde las 20:00 horas .

Estados Unidos, zona central: el especial tendrá inicio a las 18:00 horas y la gala, a las 19:00 horas .

Estados Unidos, zona montañosa: la previa comenzará a las 17:00 horas. La competencia iniciará a las 18:00 horas .

Estados Unidos, costa oeste: el programa previo se verá desde las 16:00 horas y la final, a las 17:00 horas .

Puerto Rico: la cobertura especial empezará a las 20:00 horas. El concurso comenzará a las 21:00 horas .

Argentina: la antesala se emitirá a las 21:00 horas. La gala central iniciará a las 22:00 horas .

Chile: el especial comenzará a las 21:00 horas. La transmisión de la final empezará a las 22:00 horas .

España peninsular: la programación previa se verá desde la 01:00 hora del miércoles 25 de noviembre. El concurso comenzará a las 02:00 horas.

Las representantes de Filipinas, Panamá, Kenia, Nigeria y San Martín en Miss Universo visten atuendos rojos durante una presentación oficial en Puerto Rico.

Diferencia horaria entre la sede en San Juan, Puerto Rico, y Latinoamérica

San Juan tendrá una hora más que Perú, Colombia, Ecuador y Panamá durante la noche de la final. Por ello, cuando el certamen comience a las 21:00 horas en Puerto Rico, en Lima y Bogotá serán las 20:00 horas.

La diferencia con Ciudad de México será de dos horas. El programa se iniciará a las 19:00 horas en la capital mexicana y a las 21:00 horas en la sede del evento.

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Argentina y Chile estarán una hora por delante de Puerto Rico. La emisión principal comenzará a las 22:00 horas en Buenos Aires y Santiago, mientras que en San Juan serán las 21:00 horas.

También existe una diferencia entre Puerto Rico y la costa este de Estados Unidos. Aunque la final se transmitirá a las 20:00 horas del este estadounidense, en la isla caribeña serán las 21:00 horas. Puerto Rico no modifica su horario durante el otoño boreal, a diferencia de varias zonas de Estados Unidos.

Para los espectadores peruanos, el dato central es que la gala comenzará a las 20:00 horas del martes 24 de noviembre. La previa televisiva estará disponible desde las 19:00 horas.

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Varias candidatas de Miss Universo 2026 se presentan sobre el escenario con vestidos brillantes y bandas de sus respectivos países en Puerto Rico.

Duración estimada de la gala televisiva y momento exacto de la coronación

La transmisión principal de Miss Universo 2026 tiene una duración estimada de tres horas, según la programación anunciada para Puerto Rico. Si se mantiene ese horario, la gala terminaría cerca de la medianoche en San Juan y alrededor de las 23:00 horas en Perú y Colombia.

No hay una hora oficial confirmada para la coronación. El momento dependerá del desarrollo de las rondas eliminatorias, de las presentaciones programadas y de la cantidad de concursantes que lleguen a la instancia final.

La entrega de la corona suele ocurrir en el último tramo de la transmisión, después de que se anuncien las finalistas y las posiciones previas a la ganadora. Con la duración estimada, la nueva Miss Universo podría conocerse entre las 22:30 y las 23:00 horas de Perú, aunque ese cálculo puede variar durante la emisión. La final cerrará con el relevo de Fátima Bosch a la nueva titular.

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