Cristian Ruggeri anhela mantenerse en el fútbol peruano, pero como entrenador tras su experiencia como asistente en Cienciano. - Crédito: Difusión

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El cuerpo técnico de Cienciano comienza a disolverse con miras al siguiente año. El entrenador Horacio Melgarejo confirmó su salida y es muy probable que su asistente Cristian Ruggeri le siga los pasos, aunque la última palabra suya se dará en los próximos días durante un cónclave con las autoridades.

“Finalizado el contrato evaluaré cómo seguirá mi carrera, porque él tiene una nueva sanción y acá en Perú es muy difícil. Estoy muy agradecido con el país, con la gente de Cienciano. Tengo que seguir trabajando”, mencionó Ruggeri en Exitosa Deportes.

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Cristian Ruggeri es la mano derecha de Horacio Melgarejo en Cienciano. - Crédito: Liga 1

Conociéndose que el banquillo del equipo cusqueño ha quedado libre, se le consultó al argentino si sobrevolaba en su mente la idea de quedarse con el cargo oficial: “Melgarejo sigue siendo el entrenador de Cienciano, yo soy asistente. Solo pienso en el partido del domingo contra uno de los mejores equipos”.

En cualquier caso, Cristian Ruggeri ha indicado que “la licencia Pro CONMEBOL la tengo” para que pueda asumir los mandos de algún elenco, sueño que no descarta. ”Cuando Dios disponga, por qué no intentarlo”, sostuvo.

El argentino trabajó como AT de Horacio Melgarejo en una temporada intensa con Cienciano. | VIDEO: Exitosa Deportes

De lo que sí hay una certeza es que el todavía asistente técnico desea proseguir en la Liga 1: “Me gustaría quedarme en Perú. Quiero analizar bien lo que viene y si hay posibilidades de dirigir. Conozco el fútbol peruano, me adapté bien”.

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A favor de Ruggeri juega que lleva más de dos décadas como AT de distintos estrategas, lo que le ha permitido empaparse de distintas ideas. “La mejor escuela para ser un buen DT es haber sido segundo entrenador. He estado en 14 cuerpos distintos, eso te abre mucho la cabeza porque son distintas personalidades”, cerró Cristian.

Cristian Ruggeri trabajó por primera vez con Cienciano como asistente técnico. - Crédito: Difusión

Renovaciones en marcha

Con la temporada prácticamente cerrada, los altos mandos de Cienciano se han sumergido en la estrategia de renovaciones de cara al siguiente año. El primer nombre confirmado para continuar en la institución ha sido Cristian Souza.

Dejar marchar a ‘Cachito’ hubiera sido un fallo garrafal para la directiva por sus espléndidas condiciones como volante. Tras una charla se acordó un nuevo vínculo por todo el año que viene. Se prevé que el uruguayo sea uno de los pilares de la nueva estructura.

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En un partido vibrante por la Copa Sudamericana, Cienciano se pone en ventaja frente a Montevideo City Torque con un gol de Christian Souza, desatando la euforia de los hinchas en el estadio | DSports

Siguiendo esa línea, llegaron más extensiones de contrato. A muy buen seguro que la renovación más esperada era la de Alejandro Hohberg, quien no presentó objeciones y estampó su firma en un nuevo contrato. El anuncio ocasionó una reacción positiva entre los simpatizantes del club.

Y no es para menos, dado que ‘Ale’ ha sido de las piedras angulares de Cienciano a lo largo del 2026. Su técnica depurada, toque sutil y capacidad goleadora quedó patente tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana. De ahí que se asomara a la selección peruana, aunque una lesión privó su llamamiento.

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Alejandro Hohberg pasa un gran momento en Cienciano. Crédito: Prensa club

Conviene mencionar que también se anunciaron las permanencias de los jugadores Nicolás Amasifuén, Carlos Cabello y Gonzalo Aguirre. La proyección de cada uno ha sido sustancial para que los directivos apostaran decididamente por sus respectivas continuidades.

En el transcurso de los días se conocerán más movimientos dentro de Cienciano. Uno de los últimos se dio con la despedida de Horacio Melgarejo a la dirección técnica, tras un año con muchos altibajos y, sobre todo, marcado por su beligerante estampa.