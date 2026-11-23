El encuentro, que aún no tiene confirmación oficial, se jugaría a puertas cerradas y serviría para que el plantel llegue con rodaje y exigencia competitiva a la definición del título nacional del fútbol peruano. (Alianza Lima)

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Con la llave de semifinales ya definida entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes, Alianza Lima quedó a la espera de su rival para las finales de la Liga 1 2026. La pausa obligada en el calendario blanquiazul encendió una alerta en la dirigencia del club de La Victoria: el plantel no puede darse el lujo de llegar frío a la definición del campeonato.

Por eso, la Gerencia Deportiva y el comando técnico liderado por Pablo Guede pusieron en marcha la evaluación de un amistoso internacional que les permita sostener el nivel de exigencia durante los días de espera. El posible rival vendría desde Chile, aunque su identidad aún no fue revelada de manera oficial.

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El amistoso que evalúa Alianza Lima

La pausa mientras se define al segundo finalista llevó al comando técnico de Pablo Guede a buscar alternativas para mantener el ritmo de competencia. La intención es disputar un encuentro internacional en Matute. (Alianza Lima)

La información fue adelantada por el programa Modo Fútbol, que confirmó que tanto la dirigencia como el cuerpo técnico blanquiazul trabajan en la posibilidad de concretar un encuentro de preparación en los próximos días. La idea central es que los jugadores no resignen competitividad ni intensidad durante el período en que Sport Huancayo y Universitario disputen las semifinales del torneo.

Según la misma fuente, el compromiso se disputaría a puertas cerradas en el estadio Alejandro Villanueva, con el propósito de que el equipo trabaje en condiciones de concentración máxima y sin la presión de la tribuna. El formato cerrado apunta a que Guede pueda experimentar variantes tácticas y ajustar aspectos del juego sin exposición pública.

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“Alianza Lima va a jugar un amistoso internacional. Es posible que el rival sea de Chile. El viernes cuando el equipo concentró, me enteré que se estaba pensando que este tiempo, cuando se jueguen las semifinales, Alianza tendría un partido amistoso de carácter internacional y todo apuntaba a que el rival es de Chile”, precisaron desde Modo Fútbol.

La Gerencia Deportiva del club tiene prevista una reunión para terminar de definir si el partido se concreta y bajo qué condiciones. Por ahora, la decisión no está cerrada: todo depende del calendario de los playoffs y de cómo avance la serie entre los dos semifinalistas. Lo que sí está claro es que la intención existe y que el nombre del adversario chileno podría conocerse en las próximas horas.

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La semifinal que Alianza Lima observa desde afuera

Con la mirada puesta en la definición del campeonato, Alianza espera el desenlace de una semifinal que promete intensidad. Sport Huancayo tendrá la primera localía y Universitario buscará resolver la serie en el Monumental. (Alianza Lima)

Mientras el conjunto de La Victoria afina su preparación, Sport Huancayo y Universitario de Deportes se aprestan a disputar una serie de dos partidos que determinará al segundo finalista del campeonato peruano. El ‘Rojo Matador’ recibirá primero en su reducto serrano: la ida se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio IDP de Huancayo. La vuelta tendrá lugar el viernes 4 de diciembre en el Estadio Monumental, donde la ‘U’ intentará sacar ventaja de su condición de local.

Los antecedentes entre ambos en la temporada 2026 presentan un cuadro parejo con matices. En el Torneo Apertura, Universitario se impuso por 2-1. Sin embargo, en el Clausura la historia fue diferente: Sport Huancayo arrasó con un contundente 4-1 que dejó en evidencia la capacidad del conjunto del centro del país para competir de igual a igual con los grandes del fútbol peruano.

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El ganador de esa llave se medirá ante Alianza Lima en las finales, con fechas ya fijadas por la organización del torneo.

Las fechas de las finales y la sede pendiente

El calendario ya tiene fechas para los dos partidos que decidirán el título nacional. Los blanquiazules cerrarán la serie ante su hinchada en Alejandro Villanueva, aunque todavía falta conocer dónde jugarán la ida. (Alianza Lima)

La Liga 1 2026 tendrá su desenlace en dos jornadas ya marcadas en el calendario: el martes 8 y el domingo 13 de diciembre. El partido de vuelta de la final está confirmado en el estadio Alejandro Villanueva, la casa blanquiazul en el distrito de La Victoria. La sede del encuentro de ida, en cambio, aún no fue oficializada y su definición quedará supeditada a quién sea el rival que salga de la semifinal.

El formato de la definición —con dos partidos y el segundo en Matute— le otorga a Alianza Lima una ventaja de localía en el cierre de la serie, un factor que el equipo de Guede buscará aprovechar ante cualquiera de los dos posibles adversarios. Tanto Universitario como Sport Huancayo llegan con argumentos para ser un rival incómodo: los cremas con su historia y su plantel, el ‘Rojo Matador’ con el impulso de haber eliminado rivales de mayor presupuesto a lo largo del torneo.

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Lo que resta resolver es si el amistoso ante el club chileno se concreta antes de que arranque la serie semifinal, de modo que Alianza Lima pueda llegar al 8 de diciembre con rodaje, confianza y sin el desgaste que genera la inactividad prolongada en una etapa decisiva del año.