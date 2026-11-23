Las lluvias torrenciales han dejado un panorama desolador en Tambogrande, Piura. Calles y viviendas se encuentran inundadas, obligando a los residentes a buscar refugio y solicitar ayuda. Latina Noticias

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Una noche de intensas precipitaciones dejó a numerosas familias de Tambogrande, en la región Piura, sin condiciones para permanecer en sus viviendas. La acumulación de agua y barro afectó habitaciones, cocinas y espacios destinados al descanso, mientras varios vecinos intentaban rescatar las pocas pertenencias que quedaron fuera del alcance de las inundaciones.

En el sector Nuevo Renacer, la emergencia alcanzó a más de 50 inmuebles, según los testimonios recogidos por Latina. Algunos domicilios terminaron con sus ambientes completamente anegados, mientras que otros sufrieron daños en puertas, ventanas y paredes construidas con adobe y madera.

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La situación también afectó a familias con niños pequeños, cuyos integrantes tuvieron que buscar alojamiento temporal en casas de vecinos y otros conocidos. Entre los objetos perjudicados figuran camas, refrigeradoras, congeladoras, ropa, muebles, cunas y utensilios necesarios para las actividades cotidianas.

Los damnificados solicitaron la intervención de las autoridades locales para retirar el agua acumulada y evitar que nuevas precipitaciones agraven los daños. La principal necesidad en el sector es contar con motobombas que permitan drenar los inmuebles y recuperar las condiciones mínimas de habitabilidad.

Lluvia de más de cinco horas inundó viviendas en Nuevo Renacer

De acuerdo con los testimonios de los residentes recogidos, las precipitaciones comenzaron aproximadamente a las 5:30 de la tarde y se prolongaron hasta las 10 de la noche. La cantidad de agua superó la capacidad de evacuación de los sistemas de drenaje y provocó inundaciones en diferentes puntos del sector.

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José, uno de los vecinos afectados, describió la magnitud del fenómeno y recordó la intensidad de las precipitaciones. “Fue una lluvia que parece fin del mundo”, expresó al relatar lo ocurrido durante la noche.

En su vivienda, el agua alcanzó más de un metro de altura en algunos ambientes. La fuerza de las precipitaciones también provocó el colapso de parte de la fachada, construida con adobe y madera. La puerta y una ventana terminaron en el suelo, mientras el barro cubrió los espacios interiores.

El residente explicó que pasó toda la noche en el inmueble para proteger las pertenencias que todavía podía rescatar. Sin embargo, gran parte de sus bienes quedó inutilizable por el contacto con el agua.

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Familias perdieron ropa, muebles y herramientas de trabajo

Las inundaciones alcanzaron inmuebles del sector Nuevo Renacer, en Tambogrande, Piura. Composición: Infobae

Los daños no se limitaron a la infraestructura de las casas. La inundación también comprometió los objetos que las familias utilizaban a diario, incluidos los artículos destinados al cuidado de los menores.

Durante el recorrido por Nuevo Renacer, se observó cunas, camas, prendas de vestir y electrodomésticos cubiertos de agua y barro. En uno de los domicilios, los residentes apenas consiguieron rescatar algunas prendas de ropa antes de que el agua ingresara a los dormitorios.

Otro vecino explicó que su motocicleta quedó atrapada dentro de la vivienda. El vehículo representa su principal herramienta de trabajo y constituye una fuente de ingresos para mantener a sus hijos.

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“Todo, todo está un desastre. Todo está un desastre”, manifestó al mostrar las condiciones en las que quedaron sus pertenencias y la ropa de su familia.

La emergencia también obligó a los padres a trasladar temporalmente a sus hijos a viviendas de vecinos, debido a que los ambientes donde dormían quedaron inundados.

Los residentes señalaron que, pese al tiempo transcurrido desde el final de las precipitaciones, no recibieron asistencia en el sector. Entre sus principales pedidos figuran motobombas para retirar el agua, además de ropa, plásticos, calaminas y otros materiales para proteger las viviendas.

José cuestionó la ausencia de representantes de las autoridades distritales y pidió apoyo para las familias que perdieron sus pertenencias. También explicó que la falta de trabajo y de recursos económicos dificulta la recuperación de los hogares afectados.

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Drenaje colapsado agravó las inundaciones en el sector

El COEN asignó el nivel rojo de peligro a ambos departamentos por precipitaciones de intensidad extrema. Composición: Infobae

Entre las posibles causas de la acumulación de agua, los vecinos señalaron el colapso de un dren que no habría soportado el volumen de las precipitaciones.

Uno de los afectados explicó que la infraestructura no consiguió evacuar toda el agua acumulada durante las horas de lluvia. Esta situación habría contribuido a que el líquido ingresara a las viviendas y permaneciera en los ambientes interiores.

Además de las casas, las precipitaciones afectaron instalaciones educativas y establecimientos de salud. Durante la cobertura de Latina también se informó sobre inundaciones en colegios y ambientes de la posta del sector de Tambogrande.

La presencia de barro dentro de los inmuebles dificulta las labores de limpieza y recuperación. Los vecinos requieren equipos de extracción para retirar el agua antes de que puedan volver a utilizar sus habitaciones y recuperar los objetos que todavía permanecen en el interior.

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Senamhi advierte nuevas precipitaciones en Piura

La emergencia ocurrió en un contexto de nuevas advertencias meteorológicas para la región. Durante el reporte de Latina, se informó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la posibilidad de nuevas lluvias de regular intensidad en las siguientes horas.

La preocupación de los residentes se concentra en la posibilidad de que otra noche de precipitaciones provoque nuevas inundaciones en las viviendas que todavía permanecen bajo el agua.

El panorama tampoco se limitó a Tambogrande. La cobertura televisiva mostró imágenes de Chulucanas, donde también se registraron precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas.

Los vecinos de Nuevo Renacer mantienen el pedido de intervención mediante motobombas y asistencia para las familias damnificadas, mientras varias viviendas continúan con agua acumulada y daños en sus estructuras.

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