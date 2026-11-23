El mediocampista peruano de 27 años se despidió entre lágrimas del Rímac tras ocho temporadas y 299 partidos, y tiene acordado un contrato de tres años con el pentacampeón de la Girabola, donde también disputará la Liga de Campeones de África. (Sporting Cristal)

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Martín Távara cierra una era en el fútbol peruano. El volante de 27 años pondrá fin a su vínculo con Sporting Cristal después de ocho temporadas y se convertirá en el nuevo refuerzo del Atlético Petróleos de Luanda, el club más laureado de Angola, con 45 títulos en su palmarés.

Así lo reveló el periodista Michael Xavier de L1 MAX. El acuerdo entre las partes contempla un contrato de tres años, lo que llevará al mediocampista a su primera experiencia fuera del fútbol sudamericano y le abrirá las puertas de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la temporada 2027.

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La salida de Távara de Sporting Cristal

Después de ocho temporadas en el Rímac, el mediocampista cerrará su ciclo con cifras importantes: 299 partidos oficiales y 40 goles. Su despedida llegó tras participar con dos asistencias ante Cienciano. (Sporting Cristal)

El anuncio llegó con una cuota de emoción difícil de disimular. Tras el triunfo por 4-1 ante Cienciano en la última jornada del Torneo Clausura 2026 —partido en el que el propio Távara repartió dos asistencias—, el volante se paró frente a las cámaras de L1 MAX con la voz quebrada y confirmó lo que muchos ya intuían. “Estoy cerrando una etapa con el club, fue una etapa de muchas cosas buenas... Ya luego se van a enterar”, declaró el futbolista, sin precisar el destino pero dejando en claro que su ciclo en el Rímac había llegado a su fin.

Los números que deja son los de alguien que construyó su carrera entera en una sola casa. A lo largo de ocho temporadas vistiendo la camiseta celeste, el mediocampista acumuló 299 presencias en competencias oficiales y convirtió 40 goles. Solo en la Liga 1 2026 sumó 32 cotejos, cuatro tantos y tres pases de gol. Con esas cifras bajo el brazo, Távara se despide como uno de los futbolistas más representativos de la historia reciente del club.

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Ante su inminente partida hacia el fútbol africano, la dirigencia de Sporting Cristal ya trabaja en la búsqueda de su sucesor en el mediocampo. Según trascendió, el club tendría avanzadas las gestiones para incorporar al volante uruguayo-peruano Santiago Arias, quien llegaría en condición de agente libre.

Qué es el Petro de Luanda y por qué es el club más poderoso de Angola

Fundado como una de las grandes instituciones deportivas de Angola, Petro de Luanda construyó su hegemonía con 20 campeonatos de liga, 15 copas nacionales y 10 supercopas, además de una presencia constante en competiciones africanas. (Petro de Luanda)

El destino elegido por Távara no es un equipo cualquiera. El Atlético Petróleos de Luanda —conocido popularmente como Petro de Luanda— es la institución más exitosa del fútbol angoleño, con 45 títulos oficiales a nivel nacional y la mayor cantidad de participaciones en torneos organizados por la CAF, superando las 30 presencias internacionales.

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En la Girabola, la primera división de Angola, el club acumula 20 campeonatos desde su primer título en 1982, incluyendo cinco coronas consecutivas entre las temporadas 2021-22 y 2025-26. A ese registro se suman 15 conquistas en la Taça de Angola —la copa nacional, de la que es el máximo ganador histórico— y 10 Supertaças, la última de ellas obtenida en agosto de 2026, según registros de Rádio Nacional de Angola y el sitio oficial del club.

En el plano continental, el Petro de Luanda nunca ha levantado un trofeo de la CAF, aunque su trayectoria internacional está marcada por actuaciones destacadas. Su mejor resultado en la extinta Copa CAF fue una final en 1997, donde terminó subcampeón.

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En la Liga de Campeones de la CAF llegó a las semifinales en 2001 y en la edición 2021-22, y alcanzó los cuartos de final en 2023-24. En la temporada inaugural de la Liga Africana de Fútbol (2023-24), cayó en cuartos ante el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Además, suma más de siete participaciones en la Copa Confederación de la CAF, con clasificaciones a la fase de grupos en 2004, 2006 y 2018-19.

El momento del Petro de Luanda en la Girabola 2026-27

Petro de Luanda atraviesa una racha positiva en el campeonato angoleño, con tres victorias consecutivas durante noviembre. El equipo de Távara buscará recortar distancias con Wiliete antes de afrontar el choque directo por la punta. (Petro de Luanda)

Távara llegaría a un equipo en plena pelea por el título. En la Girabola 2026-27, el Atlético Petróleos de Luanda marcha segundo con 25 puntos tras 11 fechas disputadas, sin conocer la derrota: acumula siete victorias y cuatro empates. La escuadra de Luanda es también la menos vencida del torneo, con apenas dos goles recibidos y 15 convertidos, lo que le otorga una diferencia de gol de +13.

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Sin embargo, el liderazgo lo sostiene el Wiliete Sport Clube, que suma 29 unidades en igual cantidad de encuentros y aventaja por cuatro puntos al conjunto petrolero. Por detrás aparecen Bravos do Maquis (20 puntos), Desportivo da Huíla (20 puntos) y Primeiro de Agosto (19 puntos).

La racha reciente del Petro es elocuente: en noviembre encadenó tres triunfos al hilo, con una goleada por 4-0 ante Desportivo da Huíla, un 1-0 sobre Primeiro de Maio y una victoria por 1-0 como visitante ante el Interclube el pasado 21 de noviembre, con gol de Lucas João. El calendario inmediato le depara dos compromisos de máxima exigencia: el miércoles 25 de noviembre recibirá al F.C. Cabinda a las 10.30 (hora peruana), y el 2 de diciembre visitará al líder Wiliete Sport Clube en un choque directo por la punta de la tabla.

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