Senamhi pronostica temperaturas máximas de entre 35 °C y 36 °C durante febrero y marzo de 2027.Foto: Composición Infobae Perú

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El incremento de las temperaturas en Lima anticipa un verano con condiciones de calor intenso, en un contexto marcado por el calentamiento del mar frente a la costa peruana. Aunque todavía no comienza la temporada más cálida del año, varios distritos de la capital ya registran valores superiores a los 30°C, acompañados de noches con temperaturas elevadas.

El comportamiento climático también genera preocupación por los efectos de la exposición prolongada al sol. A las altas temperaturas se suman los niveles de radiación ultravioleta, que pueden representar un riesgo para las personas que realizan actividades al aire libre o permanecen varias horas fuera de sus viviendas.

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Las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) apuntan a un escenario más caluroso durante los primeros meses de 2027. Febrero y marzo figuran entre los periodos en los que podrían registrarse los valores más elevados en la capital.

El fenómeno El Niño costero figura entre los principales factores detrás de estas condiciones. El aumento de la temperatura del océano frente al litoral peruano influye directamente en el comportamiento térmico de la costa y favorece la persistencia del calor, incluso cuando se presentan vientos del sur o nubosidad.

Senamhi advierte sensación térmica de hasta 36°C en Lima

Varias personas caminan bajo el sol y se hidratan en la Plaza Mayor de Lima durante una jornada de altas temperaturas monitoreada por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las temperaturas que actualmente se registran en Lima pueden generar una sensación de calor superior a la que indican los termómetros. Según explicó un especialista del Senamhi, cuando la temperatura alcanza los 33°C, la sensación térmica podría ubicarse entre los 35°C y 36°C.

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Entre las zonas más expuestas a estos valores figuran los distritos de Lima Norte y Lima Este. En el primer grupo se encuentran Carabayllo, San Martín de Porres, Los Olivos y Ancón. En el segundo destacan Ate, La Molina, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.

El organismo meteorológico también prevé que las temperaturas máximas podrían superar los 35°C durante el verano. De acuerdo con el especialista, los valores más elevados podrían presentarse entre febrero y marzo de 2027, cuando los termómetros alcanzarían entre 35°C y 36°C.

Este pronóstico representa un incremento respecto de las condiciones habituales de la temporada y anticipa jornadas con mayor intensidad de calor en distintos sectores de la capital.

El Niño costero influye en el aumento de las temperaturas

El calentamiento anómalo del mar frente a las costas peruanas constituye uno de los factores que explican las altas temperaturas. La presencia de aguas más cálidas modifica las condiciones atmosféricas de la franja costera y favorece el incremento de los valores térmicos.

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El especialista del Senamhi explicó que el océano presenta temperaturas elevadas, una condición que influye en el comportamiento del clima en Lima. Según precisó, este escenario permite que el calor persista incluso cuando aparecen vientos provenientes del sur y nubosidad.

A este panorama se suma el reporte del Enfen, que prevé que El Niño costero mantenga una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. Esta proyección comprende un periodo que coincide con los meses de mayor intensidad del verano.

Temperaturas nocturnas también alcanzan valores elevados

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología señala que Lima registra en octubre temperaturas nocturnas de hasta siete grados por encima de los valores habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento del calor no se limita a las horas de mayor exposición solar. Durante las noches, varios sectores de Lima también registran temperaturas superiores a las habituales, lo que prolonga las condiciones de bochorno después del atardecer.

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Según el especialista del Senamhi, las temperaturas nocturnas se sitúan entre los 22 °C y 23 °C. Incluso, durante el lunes previo a la difusión del pronóstico, algunos registros alcanzaron los 25 °C.

Estas condiciones reducen el descenso de temperatura que suele producirse durante la noche y mantienen el ambiente cálido durante más horas del día. El comportamiento térmico también se relaciona con las características del mar frente al litoral peruano.

Otro factor de preocupación es la intensidad de la radiación ultravioleta. El Senamhi advirtió que, bajo condiciones de cielo despejado o escasa nubosidad, los índices UV podrían alcanzar valores de 11 y 12, considerados extremadamente altos.

La exposición prolongada a estos niveles puede ocasionar daños en la piel. Un especialista explicó que los dos tipos de radiación ultravioleta más frecuentes, UVA y UVB, pueden producir afectaciones directas e indirectas en las células cutáneas.

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El riesgo no comprende únicamente a quienes acuden a las playas o realizan actividades recreativas al aire libre. También alcanza a vendedores ambulantes, transportistas, escolares y trabajadores que permanecen durante varias horas en espacios expuestos al sol.

Especialistas recomiendan aplicar protector solar y evitar el sol entre las 10:00 y las 15:00

Dos mujeres se protegen del sol con bloqueador solar mientras caminan por una calle de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente al incremento de la radiación UV, los especialistas recomiendan utilizar protector solar y renovar su aplicación durante el día. Un experto explicó que este producto debe colocarse entre 10 y 15 minutos antes de la exposición solar y reaplicarse, como mínimo, cada dos horas.

El especialista también advirtió que una sola aplicación no garantiza protección durante toda la jornada, por lo que resulta necesario mantener esta medida cuando existe exposición prolongada.

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Por su parte, el representante del Senamhi recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, periodo en el que suelen registrarse las temperaturas más altas y los mayores índices de radiación ultravioleta.

Entre las medidas preventivas también mencionó el uso de gorras de ala ancha, la aplicación de fotoprotector y una adecuada hidratación. Estas recomendaciones están dirigidas especialmente a las personas que, por motivos laborales o educativos, deben permanecer al aire libre durante las horas de mayor intensidad solar.