El cantante de Frágil aceptó participar en un tratamiento experimental porque esperaba recibir atención médica y cobertura ante posibles complicaciones. Su familia cuestiona que esos compromisos no se hayan cumplido. Latina/ Punto Final.

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El nombre de Andrés Dulude está ligado a una de las canciones más emblemáticas del rock peruano. Su voz convirtió a ‘Avenida Larco’, tema de la banda Frágil, en una composición que varias generaciones siguen cantando. Sin embargo, mientras en 2026 se recuerda el aniversario de esta emblemática canción, el músico atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida. Su batalla ya no está sobre los escenarios, sino frente a una enfermedad y a un sistema de salud al que acusa de haberlo dejado sin la atención que necesitaba.

Esposa de Andrés Dulude denuncia que lo dejaron sin atención tras sufrir efectos de tratamiento experimental contra el cáncer. Captura: Punto Final.

El cantante hizo pública su situación en una entrevista con Punto Final, donde relató las consecuencias físicas, emocionales y económicas que enfrenta después de participar en un ensayo clínico para probar un tratamiento experimental contra el cáncer de vejiga. La decisión, según explicó, estuvo relacionada con la posibilidad de acceder a una alternativa menos agresiva que la quimioterapia o la radioterapia. También esperaba contar con atención médica permanente y un seguro que respondiera ante eventuales complicaciones.

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Esposa de Andrés Dulude denuncia que lo dejaron sin atención tras sufrir efectos de tratamiento experimental contra el cáncer. Captura: Punto Final.

Pero, de acuerdo con la denuncia de Dulude y de su esposa, Anita Purizaga, los compromisos que formaban parte de su participación en el estudio no se habrían cumplido cuando comenzaron los problemas de salud. El músico asegura que lleva siete meses sin recibir la atención que esperaba y que desconoce cómo ha evolucionado el cáncer en su organismo. Su estado físico también se ha deteriorado: ha perdido cerca del 80% de su movilidad, necesita un bastón o un andador para desplazarse y ya no puede tocar la guitarra como antes.

Esposa de Andrés Dulude denuncia que lo dejaron sin atención tras sufrir efectos de tratamiento experimental contra el cáncer. Captura: Punto Final.

“Creo que a nadie le hace bien que lo hayan abandonado durante siete meses en su tratamiento, ¿no? Yo ni sé cómo anda el cáncer ahora en mi cuerpo. Me he vuelto muy frágil. Soy más frágil que nunca”, manifestó durante la conversación con el programa periodístico.

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La dimensión de lo que atraviesa se hizo evidente cuando intentó hablar de la música. Las manos, que durante décadas fueron su principal herramienta de trabajo, ya no responden como antes. En el reportaje, Dulude contó que siente envidia al ver a otras personas tocar guitarra, porque él termina dejándola después de unos segundos.

“Siento un poco de envidia. Cada vez que agarro la guitarra termino dejándola en menos de diez segundos”, relató. Cuando le preguntaron por qué no podía continuar, explicó: “Porque no siento. No sé lo que piso, entonces me equivoco”.

La pérdida de sensibilidad también afecta su relación con las canciones que interpretó durante buena parte de su vida. El músico escucha los acordes, sabe cómo deberían sonar y reconoce cuándo se equivoca, pero ya no consigue ejecutar los movimientos necesarios. “No, pues no sé. En realidad sí sé. No, no lo logro hacer porque no siento. Lo escucho y me reprimo inmediatamente porque sé que está mal. ¿Qué te puedo decir? Esa es la verdadera verdad. Qué horrible, ¿ah? Ahora me he sentido peor que nunca”, expresó.

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Esposa de Andrés Dulude denuncia que lo dejaron sin atención tras sufrir efectos de tratamiento experimental contra el cáncer. Captura: Punto Final.

Andrés Dulude y el tratamiento experimental contra el cáncer de vejiga

La historia comenzó a tomar otro rumbo en 2025, cuando el cantante comunicó públicamente que había sido diagnosticado con cáncer. En ese momento, recibía atención en el Hospital Nacional Dos de Mayo, donde una oncóloga conoció su caso y le planteó la posibilidad de participar en un ensayo clínico que se desarrollaba en el Hospital María Auxiliadora.

Esposa de Andrés Dulude denuncia que lo dejaron sin atención tras sufrir efectos de tratamiento experimental contra el cáncer. Captura: Punto Final.

Dulude explicó que fue sometido a diferentes evaluaciones para determinar si reunía las condiciones necesarias para ingresar al estudio. Su participación no fue automática: primero tuvo que pasar pruebas médicas y obtener la aprobación correspondiente.

“Dentro del hospital se enteró una oncóloga, me empezó a hacer unos chequeos y me propuso a un amigo que daba un tratamiento inmunoterapeuta. Me sometí a las pruebas. Tuve que pasar un examen para ver si era apto y salí aprobado. Me interesaba porque no era tan agresivo como la radioterapia o la quimioterapia”, recordó. Su esposa, Anita Purizaga, también explicó cómo llegaron al centro médico que desarrollaba la investigación. Según contó, una oncóloga del Dos de Mayo los refirió al Hospital María Auxiliadora, donde les presentaron las alternativas disponibles para enfrentar el cáncer de vejiga.

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Esposa de Andrés Dulude denuncia que lo dejaron sin atención tras sufrir efectos de tratamiento experimental contra el cáncer. Captura: Punto Final.

“Mi esposo estuvo en un ensayo clínico, ensayo que está dentro del Hospital María Auxiliadora y una oncóloga del hospital Dos de Mayo nos refiere al Hospital María Auxiliadora”, señaló. En ese establecimiento les explicaron que existían tres opciones: una intervención quirúrgica, quimioterapia y un tratamiento experimental que se encontraba en fase tres. Después de realizarle las evaluaciones, los médicos determinaron que Andrés podía ser considerado para participar en el ensayo.

El reportaje mostró imágenes del inicio de su tratamiento de inmunoterapia, bajo la responsabilidad de un equipo de oncología encabezado por la doctora Mitzy Villanueva, investigadora principal del estudio. En octubre de 2025, Dulude comenzó a recibir el tratamiento.

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Durante los primeros meses, el cantante recibió información que le indicaba que algunos resultados eran favorables. Según contó, los documentos médicos que le entregaban señalaban que los tumores se habían reducido. Esa evolución lo motivó a continuar, pese a las dificultades que experimentaba.

“Yo recibía documentos que decían que estaba mejor, que los tumores se habían reducido. Entonces, yo dije: ‘Tener que soportar esto porque me está haciendo bien’”, recordó. Sin embargo, con el paso de las semanas, su estado comenzó a cambiar. “Pero llegó un momento en que ya no me hacían bien”, agregó.

Esposa de Andrés Dulude denuncia que lo dejaron sin atención tras sufrir efectos de tratamiento experimental contra el cáncer. Captura: Punto Final.

Los problemas neurológicos comenzaron dos meses después del ensayo clínico

Uno de los documentos centrales de la investigación periodística fue el consentimiento informado que Andrés Dulude firmó antes de incorporarse al ensayo clínico. En ese documento se explicaban las características de la investigación, las condiciones de participación, los derechos del paciente y los posibles riesgos asociados al tratamiento.

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El estudio contemplaba dos grupos: uno recibiría el medicamento experimental y el otro sería tratado con quimioterapia. Entre los efectos adversos advertidos figuraban posibles problemas en los nervios, que podían comprometer la sensibilidad y el equilibrio.

Según el reportaje, esas complicaciones comenzaron a manifestarse en Dulude aproximadamente dos meses después de iniciar el tratamiento. Primero perdió sensibilidad en los pies y posteriormente empezó a experimentar dificultades en las manos. La consecuencia fue especialmente dura para alguien cuya actividad profesional depende de la coordinación y la precisión de sus movimientos.

“Empiezo a sentir que no sentía los pies y luego fue, vino las manos”, relató el cantante. La pérdida de sensibilidad no solo afectó su capacidad para caminar, sino también su posibilidad de seguir trabajando como músico. Su esposa recordó que el consentimiento informado establecía garantías para el participante ante posibles lesiones relacionadas con el ensayo.

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Esposa de Andrés Dulude denuncia que lo dejaron sin atención tras sufrir efectos de tratamiento experimental contra el cáncer. Captura: Punto Final.

“Andrés firma un consentimiento informado donde cualquier lesión él está protegido. O sea, no entra a ciegas, ¿no?”, manifestó Anita. El documento, según explicó el reportaje, establecía que, si el ensayo provocaba algún daño, el patrocinador debía garantizar atención médica inmediata y gratuita. Sin embargo, la familia sostiene que esa protección no se hizo efectiva cuando el músico comenzó a presentar complicaciones.

La situación se agravó hasta el punto de que, de acuerdo con la denuncia de su esposa, Andrés ya no podía caminar con normalidad desde el 27 de marzo. A partir de entonces, comenzaron a solicitar atención especializada y, en particular, la intervención de un neurólogo. “Denunciamos primero el abandono de los médicos a partir del 27 de marzo, cuando Andrés ya no podía caminar. Nosotros pedíamos neurólogo y no nos los daban”, contó Anita Purisaga.

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La mujer también relató que, cuando intentó comunicarse directamente con los médicos para conseguir una respuesta, recibió una contestación que dificultó todavía más el diálogo. “Cuando yo quise hablar con los médicos, me decían: ‘Habla con mi abogado’. Entonces, no podía hablar con nadie”, denunció.

Según su versión, los reclamos comenzaron cuando pidieron que atendieran a su esposo y recordaron que el consentimiento informado contemplaba una póliza para responder ante posibles daños. “Cuando nosotros reclamamos que por favor lo atiendan y que existe una póliza dentro del consentimiento informado para que lo atiendan”, explicó al ser consultada sobre el momento en que se deterioró la relación con el equipo médico.

Dulude también cuestionó que no se hayan materializado las garantías que, según afirma, le ofrecieron antes de participar en el estudio. “Todavía no acepto que no se haya dado nada absolutamente de lo que prometieron. Las clínicas, el seguro, el cuidado. Para ellos es normal”, manifestó.

Esposa de Andrés Dulude denuncia que lo dejaron sin atención tras sufrir efectos de tratamiento experimental contra el cáncer. Captura: Punto Final.

La familia denuncia que el seguro no cubrió la atención médica

A las complicaciones físicas se sumó otro problema: la cobertura del seguro que debía respaldar al cantante. La familia sostiene que recibió información de que la póliza ya estaba activada y que podía acudir a una clínica para recibir atención. Sin embargo, cuando intentaron utilizarla, la cobertura fue rechazada.

“Los mismos médicos nos dijeron que la póliza ya está activada, que podíamos ir a la clínica. Nosotros fuimos a la clínica y nos rebotaron la cobertura. Y desde ahí estamos hasta el día de hoy tratando de que él se pueda atender”, relató una integrante de la familia durante el reportaje.

La falta de atención, según los testimonios recogidos, dejó a Dulude y a su esposa enfrentados a una situación cada vez más difícil. El cantante aseguró que su estado no solo se deterioró físicamente, sino también en los aspectos emocional y económico. “Estoy mal anímicamente, físicamente y económicamente. Estoy mal”, expresó.

Esposa de Andrés Dulude denuncia que lo dejaron sin atención tras sufrir efectos de tratamiento experimental contra el cáncer. Captura: Punto Final.

Instituto Nacional de Salud revisó el caso de Andrés Dulude

Ante la denuncia de la familia, el Instituto Nacional de Salud (INS) revisó la historia clínica y los descargos presentados por los responsables del ensayo clínico, entre ellos los de la doctora Mitzy Villanueva.

La conclusión comunicada en el reportaje fue que los documentos presentados no acreditaban que Andrés Dulude hubiera recibido oportunamente el tratamiento que necesitaba. Este resultado puso el foco en las obligaciones de quienes participan en la organización y ejecución de un ensayo clínico, especialmente cuando aparecen posibles efectos adversos.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) envió un comunicado en el que señaló que corresponde a los patrocinadores del ensayo garantizar la atención médica gratuita cuando se presentan posibles daños derivados de la investigación.

Esposa de Andrés Dulude denuncia que lo dejaron sin atención tras sufrir efectos de tratamiento experimental contra el cáncer. Captura: Punto Final.

La familia, sin embargo, cuestiona qué ocurrió con esa obligación en el caso del cantante. Si el consentimiento contemplaba atención inmediata y sin costo ante una lesión, ¿por qué, según su denuncia, no consiguió recibirla cuando comenzó a perder la sensibilidad y la movilidad?

El reportaje también buscó la versión de la doctora Mitzy Villanueva, investigadora principal del estudio, quien fue designada por el Ministerio de Salud para responder por el Hospital María Auxiliadora. Durante una entrevista virtual, la especialista evitó pronunciarse sobre el caso particular de Dulude y señaló que no podía revelar información de un paciente.

“No puedo brindar información sobre ningún paciente en particular. Afirmar, comentar, revelar algún tipo de información que esté relacionada con algún paciente”, respondió.

Ante la insistencia del periodista, la doctora reiteró su posición. “No puedo brindarle ninguna información en particular. No puedo afirmar”, dijo. Cuando le preguntaron por los reclamos de la familia y por las obligaciones relacionadas con el ensayo, volvió a señalar que no podía confirmar ni negar información vinculada a un paciente.

“Doctora, usted me está respondiendo como un robot desde que iniciamos la entrevista hasta ahora. La misma respuesta entrenada, que no nos da ninguna respuesta sobre el reglamento de ensayos clínicos, sobre la atención al señor Dulude, sobre los correos enviados, sobre la atención que él requiere, sobre el abandono que denuncia la familia. No nos dice nada, doctora. Entonces, ¿con qué ánimo se sienta usted ahí y nos da una entrevista? En todo caso, que nos...”, reclamó.

El periodista pidió que otro representante de la institución pudiera ofrecer explicaciones, no solo al equipo de investigación, sino también a los familiares del músico. La doctora respondió que estaba participando a título personal y que no representaba a la institución. Sin embargo, el entrevistador le recordó que las preguntas también se le estaban haciendo directamente a ella y que tampoco estaba respondiendo.

Esposa de Andrés Dulude denuncia que lo dejaron sin atención tras sufrir efectos de tratamiento experimental contra el cáncer. Captura: Punto Final.