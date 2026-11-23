Una mujer muestra un claro contraste emocional, de una expresión de ansiedad con las manos en la cabeza a una de profunda calma y relajación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Palpitaciones, respiración acelerada, pensamientos que no se detienen y la sensación de que algo malo está por ocurrir. La ansiedad puede manifestarse tanto en el cuerpo como en la mente, y cuando sus síntomas se intensifican, incluso las actividades más sencillas pueden resultar difíciles de afrontar.

Sentir ansiedad ante una situación de incertidumbre o peligro es una respuesta habitual del organismo. Sin embargo, cuando el miedo y la preocupación se vuelven persistentes, difíciles de controlar e interfieren con la vida cotidiana, podrían ser señales de un trastorno que requiere atención especializada.

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La magnitud del problema es mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2023 aproximadamente 470 millones de personas vivían con algún trastorno de ansiedad. Pese a que existen tratamientos eficaces, apenas el 27,6 % de quienes los necesitan logra acceder a ellos.

Una persona con expresión de angustia se sienta en el suelo mientras burbujas alrededor muestran pensamientos confusos y garabatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la psicóloga, psicoterapeuta y especialista en neurociencias Ana María López Medrano, comprender cómo responde nuestro organismo ante el miedo es un primer paso para manejar estas experiencias.

“Cuando entendemos estas respuestas, podemos utilizar y adaptar las herramientas con mayor conciencia para autorregularnos, comprender mejor a los demás y cuidar nuestro bienestar”, explica la especialista peruana, autora del libro Reprograma tu Ansiedad.

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A partir de su experiencia profesional, López Medrano comparte cinco estrategias que pueden ayudar a reducir el malestar durante momentos de ansiedad intensa.

Un hombre joven, con gesto de angustia y preocupación, se sienta sobre la cama en una habitación con luz tenue. La imagen ilustra el creciente problema de salud mental y estrés en la vida cotidiana, resaltando la importancia del apoyo emocional y profesional en tiempos de dificultad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco técnicas para manejar la ansiedad cuando se intensifica

1. Reconoce lo que está ocurriendo en tu cuerpo

Cuando aparece la ansiedad, es común que las sensaciones físicas provoquen todavía más temor. El corazón puede latir con rapidez, la respiración cambiar y los pensamientos anticipar situaciones negativas.

La especialista recomienda reconocer estas reacciones sin interpretarlas automáticamente como una amenaza, siempre que se trate de síntomas de ansiedad previamente evaluados por un profesional.

Una frase que propone utilizar es: “Mi cuerpo está activado; puedo acompañarlo mientras esta sensación pasa”.

Identificar lo que sucede puede ayudar a evitar que el miedo a los propios síntomas aumente la angustia.

2. Respira lentamente, sin forzarte

Durante los momentos de ansiedad, algunas personas comienzan a respirar de manera rápida o superficial, lo que puede intensificar determinadas molestias físicas.

López Medrano sugiere reducir suavemente el ritmo de la respiración, sin obligarse a inhalar profundamente ni intentar alcanzar un patrón rígido.

Una alternativa consiste en dejar que la salida del aire dure un poco más que la inhalación, siempre que resulte cómodo.

El objetivo no es detener la ansiedad de inmediato, sino favorecer una respiración más tranquila mientras disminuye la activación del organismo.

Una persona practica una técnica de respiración profunda para la gestión de la ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Recupera el contacto con tu cuerpo

Otra estrategia consiste en dirigir la atención hacia sensaciones físicas concretas.

Por ejemplo, apoyar ambos pies en el suelo, sentir el contacto de la espalda con una silla o mover suavemente las manos.

Estos ejercicios permiten concentrarse en los puntos de apoyo y recuperar la atención sobre el momento presente, en lugar de permanecer exclusivamente pendiente de los pensamientos que generan preocupación.

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Se trata de una técnica de conexión con el presente que puede utilizarse en diferentes espacios, como la casa, la oficina o el transporte público, siempre que las condiciones sean seguras.

4. Busca un punto de atención en tu entorno

Cuando la mente comienza a anticipar escenarios negativos, la especialista propone concentrarse en algún objeto cercano.

Puede ser una taza, una mesa o cualquier elemento que se encuentre a la vista. La idea es observar su forma, identificar sus colores y describir mentalmente su textura.

Esta actividad sencilla ayuda a dirigir la atención hacia información concreta del entorno.

No elimina necesariamente los pensamientos de preocupación, pero puede facilitar que la persona deje de concentrarse únicamente en ellos durante algunos momentos.

5. Cambia la forma en que te hablas

La presión por sentirse mejor inmediatamente también puede aumentar el malestar.

Expresiones como “tengo que calmarme ya” o “no debería estar sintiendo esto” pueden añadir frustración a una experiencia que de por sí resulta difícil.

Por eso, López Medrano recomienda reemplazarlas por mensajes más comprensivos, como “Esto es difícil; voy a acompañarme paso a paso”.

La finalidad es reconocer lo que se está experimentando sin sumar exigencias ni críticas personales.

La infografía detalla cómo las situaciones temidas, los síntomas físicos y los pensamientos de peligro retroalimentan el ciclo de la ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas para comprender y manejar la ansiedad

Las cinco recomendaciones forman parte de Reprograma tu Ansiedad: Una guía basada en la neurociencia para calmar la ansiedad, el pánico y la preocupación, de Ana María López Medrano. A lo largo de diez capítulos, la autora explica la relación entre pensamientos, emociones y respuestas del cuerpo, e incluye ejercicios prácticos para identificar patrones de ansiedad y desarrollar herramientas de autorregulación.

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Entre sus propuestas figuran estrategias para reconocer pensamientos automáticos, afrontar momentos de angustia y fortalecer hábitos de autocuidado. La especialista resume su enfoque en una frase: “Tu cerebro aprende con la repetición, no con la perfección”.

El libro está disponible en Amazon, en formato digital Kindle y en ediciones impresas de tapa blanda y tapa dura. Se puede encontrar más información sobre la publicación en reprogramatuansiedad.com.

La psicóloga Ana María López Medrano sostiene un ejemplar de su libro Reprograma tu Ansiedad, enfocado en pautas de autorregulación basadas en la neurociencia.

¿Cómo reconocer cuándo la ansiedad necesita atención profesional?

Aunque estas herramientas pueden servir de apoyo en determinados momentos, no reemplazan una evaluación psicológica o médica ni constituyen un tratamiento por sí solas.

La OMS señala que los trastornos de ansiedad pueden provocar preocupación excesiva, dificultades para concentrarse, problemas de sueño, irritabilidad, palpitaciones y una sensación persistente de peligro.

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Una señal importante para buscar ayuda es que estas manifestaciones se mantengan en el tiempo o comiencen a interferir con el trabajo, los estudios, las relaciones personales o las actividades habituales.

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La atención también resulta necesaria cuando los episodios de miedo intenso se repiten, generan temor a que vuelvan a ocurrir o llevan a evitar determinadas situaciones.

Si aparecen síntomas físicos nuevos, distintos de los experimentados anteriormente o que podrían corresponder a una emergencia médica, no se debe asumir que se trata únicamente de ansiedad: es importante solicitar una evaluación médica oportuna.

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) cuenta con la Línea 113, opción 5, que ofrece orientación y apoyo psicológico gratuito las 24 horas, todos los días del año. También es posible acudir a los centros de salud mental comunitaria para recibir una evaluación profesional.

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