El Gobierno de Perú proyecta elevar el porcentaje de etanol de caña de azúcar en las gasolinas para fortalecer la seguridad energética del país. (Infobae Perú/VisualesIA)

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El Ministerio de Energía y Minas prepara una hoja de ruta para incrementar la participación del etanol en la gasolina que se consume en el país, en un esfuerzo por reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. El ministro Guillermo Shinno anticipó que el documento podría estar listo a fin de año, tras una primera reunión sostenida con representantes de la agroindustria azucarera hace dos semanas, según informó Agencia Andina.

Actualmente, la mezcla de etanol en la gasolina peruana se ubica en 7,8%, un porcentaje que el Gobierno evalúa ajustar en función de la capacidad de producción de la industria local. La definición del nuevo esquema se dio a conocer en el marco del foro “Etanol: una alternativa para fortalecer la seguridad energética del país y mitigar el cambio climático”, organizado por Perucaña y el US Grains & Bioproducts Council.

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El anuncio se produce en momentos en que distintos países de la región avanzan con porcentajes más altos de mezcla, lo que ha reabierto el debate sobre el ritmo que debería seguir Perú en esta transición energética.

Guillermo Shinno interviene en un foro sobre el incremento del porcentaje de mezcla de etanol en la gasolina en Perú. (Agencia Andina)

Perú frente a otros mercados de la región

Shinno explicó que la revisión del porcentaje de etanol no tomará mucho tiempo, debido a que el proceso se centra en definir cifras concretas a partir de la capacidad instalada de la agroindustria nacional. “Hemos tenido una primera reunión con representantes de empresas agroindustriales del azúcar y derivados agrupados en Perucaña hace dos semanas. A fin de año podríamos tener lista una hoja de ruta”, declaró el funcionario a Andina.

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El ministro situó la discusión en un contexto regional. En la actualidad, la mezcla peruana de 7,8% se ubica por debajo de la de otros países de América Latina, que manejan porcentajes de 5%, 8% o 10%, mientras que Brasil llega al 20%, la cifra más alta del continente. Esta comparación funciona como referencia para estimar el margen de crecimiento que podría tener el mercado local.

Pese a ello, Shinno advirtió que el incremento no puede ser inmediato. “No se trata de incrementar el uso del etanol tan rápidamente, pues debemos tener presente si la agroindustria local está preparada para una mayor demanda, a fin de no terminar importándolo”, señaló, en referencia a la necesidad de que la oferta nacional acompañe cualquier ajuste en los porcentajes de mezcla.

Guillermo Shinno interviene durante un foro sobre la seguridad energética y el incremento del porcentaje de etanol en la gasolina en Perú. (Agencia Andina)

EE. UU. destaca el potencial exportador de Perú

El respaldo a esta iniciativa llegó también desde el cuerpo diplomático estadounidense. El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, afirmó que el país cuenta con condiciones para asumir un rol de liderazgo regional en la producción de etanol de caña de azúcar. “Perú tiene importantes fortalezas para participar en la transición al etanol. Tiene una industria azucarera moderna, productores con experiencia y una base agrícola capaz de producir biocombustibles”, sostuvo durante su participación en el foro.

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Navarro calificó al etanol de caña de azúcar producido en el país como “uno de los biocombustibles con mejor desempeño ambiental en el hemisferio”. El diplomático vinculó esta discusión con interrogantes más amplios sobre seguridad energética, al señalar que los países de la región buscan respuestas sobre cómo satisfacer la creciente demanda de energía sin comprometer el desarrollo económico.

Desde la cartera de Energía y Minas, Shinno coincidió en el enfoque de seguridad energética. Según el ministro, la diversificación de las fuentes de energía no responde solo a una meta ambiental, sino también a una necesidad de seguridad nacional, orientada a reducir la vulnerabilidad del país frente a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, interviene en un foro sobre el uso de etanol en el país. (Agencia Andina)

Más de 20.000 agricultores producen caña de azúcar

El sector azucarero, representado por Perucaña, planteó el etanol como una pieza dentro de un esquema energético más amplio, sin desplazar otras tecnologías en desarrollo. Jorge Rodríguez, presidente del gremio, sostuvo que “no estamos planteando que el etanol sea la única respuesta a la transición energética. La electrificación y otras tecnologías tienen un papel importante, pero sabemos que la transformación del transporte tomará tiempo y que los motores de combustión interna seguirán presentes durante muchos años”.

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Rodríguez detalló el alcance productivo de la cadena de la caña de azúcar en el país. La producción involucra a más de 20.000 pequeños agricultores, que aportan alrededor del 30% de la caña procesada en Perú, de acuerdo con cifras presentadas por el gremio durante el foro. Perucaña agrupa a ocho empresas dedicadas a la siembra, el procesamiento y la comercialización de productos derivados de la caña.

El dirigente situó la discusión sobre el etanol dentro del debate climático más general. “El mundo necesita más energía, pero necesita producirla y utilizarla de una manera mucho más sostenible. No se trata de escoger entre desarrollo económico y protección ambiental, el verdadero desafío es hacer compatibles ambos objetivos”, afirmó.

panela - caña de azucar

Minem prevé beneficios ambientales y económicos

Desde el Gobierno, Shinno detalló los dos efectos que atribuye a una mayor incorporación del etanol en la matriz de transporte. En el plano climático, señaló que su uso contribuiría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar la calidad del aire en las ciudades, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Perú frente al cambio climático.

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En el plano económico, el ministro afirmó que la cadena de valor del etanol “dinamiza la agroindustria nacional, genera empleo formal descentralizado, atrae inversiones tecnológicas y promueve el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos agrícolas”. Desde el Ministerio de Energía y Minas tenemos el firme compromiso de impulsar una transición energética ordenada, segura y competitiva, puntualizó.

Guillermo Shino - MINEM

La hoja de ruta que definirá los nuevos porcentajes de mezcla se elaborará con la participación de los productores agrupados en Perucaña, según confirmó el ministerio. El documento buscará establecer un calendario de incorporación de etanol acorde con la capacidad real de la industria local, de manera que el eventual incremento de la mezcla no derive en la necesidad de recurrir a importaciones del insumo.