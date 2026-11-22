Franco Navarro rechazó rival favorito para Alianza Lima en las finales de la Liga 1 2026.

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Alianza Lima aguarda a su rival tras apabullar 5-0 a FC Cajamarca en el estadio Alejandro Villanueva y cerrar su participación en el Torneo Clausura. El equipo ‘blanquiazul’ tendrá un lapso de preparación mientras se define quién será su oponente en la definición de la Liga 1 2026.

El adversario saldrá de la disputa que involucra a Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal. Los resultados de la última jornada del Clausura determinarán si el elenco dirigido por Pablo Guede accede directamente a la final o si deberá esperar al ganador de una semifinal.

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Bajo esa premisa, Franco Navarro Mandayo evitó señalar una preferencia entre los tres posibles contendientes. El gerente deportivo remarcó que el plantel no especulará con el nombre del rival y que la exigencia será la misma en cualquiera de los escenarios. “Hay tres posibles rivales, los tres son buenos equipos y estamos esperando eso. Los tres son muy buenos planteles, y en una final no estamos para especular, al rival que nos toque tenemos que ganar”, sostuvo en diálogo con L1 MAX tras el encuentro en Matute.

De la misma manera, el joven directivo destacó el ambiente que se vive dentro de la institución. “Es una familia, es un buen grupo, con buenos líderes que están muy enfocados en el objetivo”, afirmó al describir el clima del vestuario antes de la definición nacional.

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Resumen audiovisual del encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Liga 1 entre Alianza Lima y FC Cajamarca. Las imágenes muestran el ingreso de los planteles al terreno de juego, diversas jugadas de ataque en el área penal, las intervenciones del arquero visitante y las acciones que sellaron el marcador de 5 a 0 a favor del equipo blanquiazul.

Franco Navarro Mandayo sobre el balance de Alianza Lima en la temporada 2026

Por otro lado, Franco Navarro Mandayo consideró que Alianza Lima cerró una campaña regular sólida y aseguró que el equipo se consolidó como el mejor del año antes de los ‘playoffs’. El dirigente señaló que el desafío pendiente consiste en trasladar esa producción a la serie que definirá al campeón de la Liga 1 2026.

“Hoy (ayer) fue un buen partido del equipo, pero quería destacar la temporada porque hoy termina la parte regular del año, que ha sido muy duro para nosotros y nos hemos consolidado como el mejor equipo”, declaró.

Una tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 de Perú presenta el puntaje de los clubes, los cupos a torneos internacionales y la zona de descenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Navarro Mandayo también resaltó que el plantel cuenta con el goleador del campeonato. Para el directivo, esos indicadores reflejan la regularidad del equipo a lo largo del Apertura y el Clausura, aunque no garantizan el título. “Son números importantes para destacar y ahora queda lo más importante, que es consolidar todo eso bueno en una final”, expresó.

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El formato y las fechas de las finales de la Liga 1 2026

El formato contempla una final directa si Universitario conquista el Torneo Clausura y conserva la posición que le permite enfrentar a Alianza Lima sin una ronda previa. En ese caso, la serie por el título se jugará el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, con la vuelta en Matute.

Si Sporting Cristal o Sport Huancayo se quedan con el segundo torneo del año y cumplen las condiciones de clasificación, deberán disputar una semifinal contra la ‘U’. El ganador de esa llave se medirá con los ‘blanquiazules’ por el campeonato.

Las semifinales están previstas para el 29 de noviembre y el 4 de diciembre. Bajo ese escenario, la final comenzará el 8 de diciembre y tendrá su partido de vuelta el 13 de diciembre.

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La localía se establece de acuerdo con la tabla acumulada. Alianza Lima, que terminó como líder de esa clasificación, tendrá la posibilidad de cerrar la eventual definición en condición de local.

El campeón no solo levantará el trofeo: obtendrá la condición de Perú 1 para la Copa Libertadores 2027. La clasificación internacional representa el principal premio deportivo confirmado para el ganador de la Liga 1.