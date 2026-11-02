La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

El defensor de Sport Boys, cedido por Universitario, encendió la previa del duelo pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, aunque una cláusula contractual le impedirá estar en el campo de juego. (Sport Boys)

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Sport Boys llegó con el ánimo por las nubes tras imponerse por 1-0 a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El triunfo encendió la ilusión del conjunto chalaco de cara al partido pendiente ante Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Y quien se encargó de elevar la temperatura de la previa fue Gustavo Dulanto, zaguero de 31 años con pasado en el cuadro crema, quien lanzó una advertencia sin rodeos al equipo merengue: los rosados irán por el batacazo en el Monumental.

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La advertencia de Dulanto

El triunfo ante Cusco FC fortaleció la confianza de Sport Boys antes de visitar a Universitario. Gustavo Dulanto destacó la respuesta del equipo y aseguró que los rosados buscarán sorprender en el Monumental (Sport Boys)

El defensor no escondió su entusiasmo luego del triunfo ante los cusqueños. Pese a haber atravesado una temporada accidentada —una lesión sufrida frente a Melgar durante el Torneo Apertura lo mantuvo alejado de las canchas más tiempo del que hubiera querido—, Dulanto se mostró comprometido y confiado en las posibilidades del plantel porteño.

“Ha sido un año complicado para mí, desde que tuve esa lesión contra Melgar en el Apertura, no tuve la oportunidad que deseaba, pero siempre me entreno para estar al 100 %, para que cuando me toque hacerlo de la mejor manera”, reconoció el zaguero en declaraciones al periodista Raúl Chávez.

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Sin embargo, lejos de quedarse en la autocrítica, el defensor puso el foco en el próximo compromiso. “Estoy feliz de lo que hoy Sport Boys demostró. El miércoles damos el batacazo en el estadio Monumental”, disparó, con la convicción de quien sabe que su equipo tiene argumentos para inquietar al líder.

Las palabras de Dulanto adquieren un peso particular si se considera su trayectoria. El central debutó como profesional en Universitario y conquistó el título nacional con los cremas en 2024, el año del centenario del club. Aun así, dejó en claro que su lealtad hoy tiene una sola dirección.

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“Desde principios de año tomé la decisión de venir a Boys. Sé muy bien el equipo donde estoy, la grandeza que tiene este club y el miércoles voy a ser un hincha más del Sport Boys del Callao. Yo soy rosado, mi pasado es mi pasado y yo me debo a Sport Boys y acá estoy contento”, subrayó el defensor.

Por qué no jugará ante la ‘U’

Gustavo Dulanto encendió la previa con sus declaraciones, pero no podrá participar del encuentro en el Monumental. Una cláusula incluida en su préstamo le impide enfrentar a Universitario, club dueño de sus derechos deportivos (Universitario de Deportes)

La ironía del caso es que Dulanto, el mismo que encendió la previa con su advertencia, no podrá pisar el césped del Estadio Monumental el miércoles. El zaguero pertenece a Universitario y se encuentra cedido a préstamo en el conjunto rosado. Su contrato de cesión incluye una cláusula que le prohíbe enfrentar al club dueño de sus derechos deportivos, una restricción habitual en este tipo de acuerdos dentro del fútbol peruano.

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La misma limitación afecta a Yuriel Celi, volante también cedido por Universitario al cuadro chalaco. En su situación, la restricción contractual se combina con una sanción deportiva: fue expulsado durante el encuentro ante Cusco FC, por lo que de todas formas habría quedado fuera de la convocatoria.

La práctica de incluir este tipo de cláusulas en los contratos de préstamo no es nueva ni exclusiva de este caso. En septiembre de 2026, durante la fecha 10 del Clausura, Sport Boys viajó a Arequipa para medirse ante FBC Melgar con cuatro futbolistas pertenecientes al plantel rojinegro. Para habilitar a tres de ellos —Pablo Erustes, Mathías Llontop y Emilio Saba—, la dirigencia rosada debió desembolsar USD 15.000 por cada uno, un total de USD 45.000. El cuarto involucrado, Percy Liza, no viajó por lesión. El partido terminó 1-1.

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El duelo entre Universitario y Sport Boys se disputará el miércoles 4 de noviembre desde las 8:30 p. m. (hora peruana) y tendrá transmisión de L1 MAX para todo el territorio nacional, disponible a través de DSPORTS y Movistar Deportes. El streaming estará habilitado en DGO y Movistar Play.

Sport Boys y la ilusión internacional

Sport Boys todavía tiene posibilidades de alcanzar un cupo para la Copa Sudamericana, aunque el margen de error es reducido. Gustavo Dulanto recordó que al equipo le quedan tres partidos para intentar descontar la diferencia (Sport Boys)

Más allá de la contingencia del partido ante los merengues, el conjunto del Callao tiene un horizonte más amplio en la mira. Con 40 puntos en la tabla acumulada —descontados los cuatro que le fueron quitados por sanción—, el equipo chalaco todavía sueña con asegurarse un cupo para un torneo internacional.

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El propio Dulanto lo graficó con precisión: “Estamos a siete puntos de la Sudamericana y nos quedan nueve por jugar”. El margen es estrecho, pero la ventana sigue abierta. Para mantenerla así, Sport Boys necesita sumar en el Monumental, uno de los estadios más exigentes del país y feudo de un Universitario que, por su parte, también tiene objetivos propios en esta recta final del campeonato.

El conjunto rosado llegará al duelo con la energía del triunfo ante Cusco FC, pero sin dos piezas que forman parte de su estructura habitual. El técnico deberá reorganizar tanto la zaga central como el mediocampo para compensar las ausencias de Dulanto y Celi. Un desafío adicional para un equipo que, pese a todo, saldrá a buscar el resultado que lo mantenga con vida en la pelea por la clasificación continental.

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