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Alejandro Hohberg no volverá a la actividad futbolística con Cienciano hasta el próximo año, afirmó el asistente Cristian Ruggeri

La mano derecha de Horacio Melgarejo ha confirmado que ‘Ale’ queda en el dique seco para las siguientes tres últimas fechas de la Liga 1. Prevé que estará al 100% para el inicio de la pretemporada del año venidero

Alejandro Hohberg no entra en la valoración de Cienciano para el cierre de temporada, de acuerdo con Cristian Ruggeri. - Crédito: Difusión
Alejandro Hohberg no entra en la valoración de Cienciano para el cierre de temporada, de acuerdo con Cristian Ruggeri. - Crédito: Difusión
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Con un mensaje de plena admiración hacia Alejandro Hohberg, el asistente técnico de Cienciano dio inicio a una amplia valoración acerca de la carrera del mediocentro peruano, cuyo atronador ritmo goleador contribuyó para que el elenco cusqueño luchará tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana 2026.

“Un placer haberlo tenido y haberlo conocido. Yo no lo conocía personalmente, Alejandro. Lo que es como profesional y como jugador nos dio un salto de calidad terrible al equipo”, dijo Cristian Ruggeri en diálogo con radio Ovación.

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Alejandro Hohberg pasa un gran momento en Cienciano.
Alejandro Hohberg pasó por un gran momento en Cienciano. Crédito: Prensa club

Y, al mismo tiempo, la mano derecha de Horacio Melgarejo se mostró muy apenado por la dolencia que ha dejado en el dique seco a Hohberg: “Lamentablemente, con la lesión que sufrió lo hemos sentido, obviamente, en el rendimiento colectivo”.

Cristian Ruggeri, además, confirmó que ‘Ale’ se mantendrá muy alejado de los gramados priorizando su recuperación al 100%. En tal sentido, la temporada con Cienciano ha terminado y recién se asomará a los entrenamientos a inicios del año próximo.

Impactante momento en el partido entre Botafogo y Cienciano por la Copa Sudamericana. Alejandro Hohberg en posición adelantada, choca fuertemente con el portero rival al intentar disputar el balón, quedando tendido en el césped con evidentes gestos de dolor.

“Lamentablemente, está en recuperación, pero nosotros calculamos que no lo vamos a tener para estos partidos y la idea es que él se recupere bien y pueda iniciar la pretemporada del año que viene a fútbol”, indicó.

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Por otro lado, el asistente técnico argentino aprovechó la ocasión para valorar la trayectoria de Alejandro Hohberg y sus características futbolísticas, las cuales fueron muy bien aprovechadas a lo largo del curso: “Es un jugador que, por algo, fue campeón tres veces, por algo fue a la selección, por algo tiene la jerarquía, tiene gol, tiene personalidad y es muy importante”.

Alejandro Hohberg – Cienciano - Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
Alejandro Hohberg se desató como goleador en Cienciano. - Crédito: ITEA

Frustración

El sobresaliente desenvolvimiento de Hohberg en una nueva temporada con Cienciano comenzó a despertar la atención del comando técnico de la selección peruana, que veía con buenos ojos su amplia producción goleadora, sobre todo en el Inca Garcilaso de la Vega.

Aunque en las primeras citaciones se prefirió apostar por otros efectivos, el seguimiento a ‘Ale’ se mantenía fijo e inalterable. La oportunidad para su convocatoria iba a llegar en la tercera ventana FIFA, que duró cerca de 20 días, pero sufrió una lesión que lo descolgó de la nómina.

En los últimos minutos del partido, Alejandro Hohberg sella la goleada 4-0 sobre Lanús con este gol. La increíble remontada (4-2 en el global) desata la euforia total en el banco de Cienciano, clasificando al equipo peruano a los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

La dolencia ocurrida en la CONMEBOL Sudamericana no solo dejó a Hohberg sin competencia regional y local, también lo sacó de los planes que existían alrededor de la selección peruana. Enorme frustración para un goleador desatado.

Mano Menezes, enterado del problema que aquejó al futbolista, contempló otras alternativas para recomponer su lista, aunque no piensa borrar el nombre del puntual de Cienciano y espera su rehabilitación total para el siguiente año.

Óscar Ibáñez – Liga 1 – VAR – Perú – deportes – 9 septiembre
Hohberg, pieza gravitante de Cienciano en el 2026. - Crédito: Difusión

Atrae de Hohberg su amplio conocimiento del factor altura, característica geográfica de la que se buscará un provecho para Perú en las Eliminatorias 2030. Con jugadores con experiencia en esas plazas, hay posibilidades de dotar a la disciplina nacional.

Ale’ no es ningún advenedizo para la selección peruana. Hace una década integró el bloque patrio con Ricardo Gareca y años posteriores volvió a una citación, aunque sin un protagonismo estelar. A partir de entonces, ha luchado como el que más para regresar a la VIDENA.

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