Un reporte sísmico ubica el epicentro de un temblor de magnitud 4,0 en el océano Pacífico, a 52 kilómetros al oeste del distrito de Ancón, en la costa de Lima.

Guardar

Un sismo de magnitud 4,0 se registró este viernes frente a Ancón, en la provincia de Lima, sin que el reporte oficial consignara daños ni personas afectadas. El movimiento ocurrió a las 11:03, hora local, y fue percibido con intensidad III en el distrito, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro se ubicó a 52 kilómetros al oeste de Ancón, en el mar, con una profundidad de 51 kilómetros. Esa distancia y profundidad influyen en la forma en que un movimiento es percibido por la población: una intensidad III suele describirse como leve y puede sentirse dentro de viviendas, sobre todo en pisos altos, sin que implique necesariamente daños estructurales.

PUBLICIDAD

La mochila de emergencia permite responder durante las primeras horas

Tras un sismo, las autoridades recomiendan que cada hogar disponga de una mochila de emergencia con artículos para afrontar las primeras 24 horas. Debe estar en un lugar accesible y ser conocida por todos los integrantes de la familia. Su contenido debe adecuarse a las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

Un equipo básico reúne provisiones de agua, alimentos no perecibles y primeros auxilios para la respuesta inicial ante emergencias sísmicas en zonas urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los elementos básicos figuran agua embotellada, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, baterías, silbato, botiquín, mascarillas, alcohol en gel, abrigo y una copia de documentos importantes dentro de una bolsa impermeable. También conviene incorporar dinero en efectivo, cargador portátil y medicamentos de uso continuo. Los suministros deben revisarse de forma periódica para reemplazar productos vencidos, pilas agotadas o ropa que ya no resulte adecuada.

PUBLICIDAD

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico

La frecuente actividad sísmica en Perú está vinculada a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que rodea el océano y concentra una parte importante de los terremotos y volcanes activos del planeta. En la costa peruana, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana, un proceso geológico conocido como subducción.

La acumulación y liberación de energía en el contacto entre ambas placas origina los sismos que se perciben en distintas regiones del país. La profundidad, el punto de origen y la distancia respecto de las zonas pobladas determinan la intensidad con la que se siente cada evento. Por esa razón, la prevención familiar y comunitaria debe mantenerse aun cuando los movimientos sean leves.

PUBLICIDAD

Un mapa global ilustra la ubicación del Cinturón de Fuego del Pacífico, mostrando las zonas de alta actividad sísmica y volcánica alrededor del océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer en caso de sismo dentro y fuera de casa

Durante un temblor, la recomendación principal es conservar la calma, alejarse de ventanas, estantes y objetos que puedan caer, y ubicarse en una zona segura previamente identificada. No se deben usar ascensores ni correr hacia las escaleras mientras dura el movimiento. Si una persona está en la calle, debe alejarse de fachadas, cables eléctricos, postes y carteles.

Al finalizar, es importante verificar si hay heridos, cortar el suministro de gas y electricidad si se detectan daños o fugas, y seguir únicamente la información de fuentes oficiales. Las familias pueden acordar un punto de reunión y una persona de contacto fuera de la zona de residencia. En áreas costeras, un sismo fuerte o prolongado exige dirigirse hacia lugares altos si las autoridades alertan sobre un posible tsunami.

PUBLICIDAD

El registro de este viernes quedó identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0817. El IGP mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y difunde sus reportes con la ubicación, magnitud, profundidad e intensidad de los movimientos detectados.