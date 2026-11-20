Su trabajo en la seguridad social marcó un antes y un después en la atención médica para obreros y empleados en el país. (Andina)

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Jorge Chirinos Cavero, el paciente oncológico cuya familia denunció que contrajo viruela del mono durante su hospitalización en el hospital Guillermo Almenara, falleció este viernes 20 de noviembre, tras permanecer en estado crítico. La noticia fue reportada un día después de que sus familiares hicieran pública su situación y cuestionaran las dificultades para conseguir los medicamentos que necesitaba.

El hombre, de 53 años, había ingresado al establecimiento de EsSalud para someterse a un trasplante de médula ósea. Aunque inicialmente sus familiares recibieron información favorable sobre la intervención, su estado de salud se complicó durante el proceso de recuperación.

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Fiebre, desmayos y erupciones después del trasplante

Según el relato de sus familiares, después de la intervención quirúrgica comenzaron a aparecer síntomas que encendieron las alarmas. Entre ellos se encontraban desmayos, episodios constantes de fiebre y lesiones en distintas partes del cuerpo.

La esposa de Chirinos había contado en América Noticias que el 5 de noviembre empezó a presentar temperaturas de hasta 40 grados. Cuatro días después, el paciente le comunicó que tenía una ampolla. Las lesiones aumentaron y se extendieron por diferentes zonas de su cuerpo.

Un nuevo brote de la viruela del mono en A Coruña (Canva)

Posteriormente, el personal médico les comunicó que el diagnóstico era viruela del mono o viruela símica.

La familia sospechaba que el contagio se había producido dentro del hospital Almenara, debido a la cronología de los síntomas y al tiempo que el paciente permaneció internado.

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EsSalud investigaba las circunstancias del contagio

Antes del fallecimiento, los familiares también denunciaron dificultades para conseguir los medicamentos que necesitaba el paciente. Su esposa aseguró que había recorrido distintos lugares en busca de dos ampollas, pero que no conseguía la receta médica para adquirirlas.

Ante la preocupación de la familia por las circunstancias en las que se produjo la infección, EsSalud informó, mediante un comunicado, que realizaba una investigación clínica y epidemiológica para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes.

La institución también señaló que gestionaba con carácter de urgencia los medicamentos necesarios para atender al asegurado.

Con el fallecimiento de Chirinos Cavero, queda pendiente conocer los resultados de las investigaciones sobre las circunstancias en las que habría contraído la infección durante su hospitalización.

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¿Qué es la viruela del mono y cómo se transmite?

La viruela del mono, también conocida como viruela símica o mpox, es una enfermedad infecciosa causada por un virus de la familia de los Orthopoxvirus. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), se caracteriza por la aparición de erupciones en la piel que pueden manifestarse como granos, ampollas o costras. También puede provocar fiebre e inflamación de los ganglios.

La transmisión ocurre principalmente mediante el contacto directo con una persona infectada. Entre las principales vías de contagio se encuentran:

Contacto piel con piel: al tocar las ampollas, erupciones o costras de una persona que tiene la infección.

Contacto íntimo o sexual: durante relaciones sexuales, besos, abrazos u otras formas de contacto físico estrecho.

Objetos contaminados: al manipular ropa, sábanas, toallas, utensilios u otros artículos que hayan estado en contacto con las lesiones de una persona infectada.

Secreciones respiratorias: mediante el contacto cercano con gotículas o secreciones de una persona infectada. Organización Mundial de la Salud+2

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el periodo de incubación suele ser de una semana, aunque los síntomas pueden aparecer entre uno y 21 días después de la exposición al virus. Una persona puede presentar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio e inflamación de los ganglios, además de lesiones cutáneas que evolucionan hasta formar costras.

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Actualmente, la viruela del mono se mantiene bajo vigilancia epidemiológica en el Perú. Según la Sala Situacional de Mpox del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), el país registra 10 casos confirmados a nivel nacional hasta el último reporte consultado.