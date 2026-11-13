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Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ recibe a la selección altiplánica en el estadio Alejandro Villanueva, en el primer partido de Mano Menezes en territorio peruano. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

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07:43 hsHoy

¡Día de partido! Perú y Bolivia se enfrentan hoy, viernes 13 de noviembre, en el estadio Alejandro Villanueva, por la última fecha FIFA del año. Ambos seleccionados buscarán despedir la temporada internacional del 2026 con una victoria en este amistoso, que también les permitirá seguir afinando detalles de cara a sus próximos desafíos.

Perú recibe a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva en el último amistoso del año
Perú recibe a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva en el último amistoso del año. Crédito: Agencias
07:43 hsHoy

¿Cómo llega Perú al partido ante Bolivia?

La selección peruana afronta este compromiso con la necesidad de revertir una racha de resultados adversos. En su presentación más reciente, cayó 2-0 frente a Colombia en Miami, durante la última gira por Norteamérica. Antes de ese encuentro, también había sufrido derrotas ante España, Estados Unidos y Canadá, además de conseguir un empate frente a México.

En lo que va del ciclo de Mano Menezes, la ‘bicolor’ registra una victoria, dos empates y cinco derrotas en ocho amistosos. El único triunfo llegó ante Haití, por 2-1. Por ello, el partido en Matute representa una oportunidad importante para que el equipo consiga una nueva victoria y brinde señales positivas a sus hinchas.

Entre las novedades de la convocatoria destaca Francesco Andrealli, mediocampista de 19 años que pertenece al Como 1907 de Italia y recibió su primer llamado a la selección absoluta. También aparece Andy Polo, quien vuelve a ser considerado por el entrenador brasileño.

Mano Menezes charlando con Marcos López luego de la derrota ante Colombia en Miami.
Perú viene de perder ante Colombia en Miami. Crédito: Agencias
07:43 hsHoy

¿Cómo llega Bolivia al amistoso?

La selección boliviana, dirigida por Óscar Villegas, no atraviesa su mejor momento. La ‘verde’ viene de perder 4-0 frente a Argentina y acumula cuatro derrotas consecutivas en sus últimos amistosos internacionales. Anteriormente, cayó ante Escocia, Argelia y Paraguay.

Pese a ese panorama, el combinado altiplánico cuenta con futbolistas de experiencia y jóvenes talentos que buscan consolidarse. Entre sus principales figuras destacan el arquero Carlos Lampe, el mediocampista Ramiro Vaca y el atacante Miguel Terceros. Además, el delantero Nabil Nacif, de 17 años, aparece como una de las novedades de la convocatoria.

Bolivia viene de ser goleado ante Argentina. Crédito: REUTERS/Rodrigo Valle
Bolivia viene de ser goleado ante Argentina. Crédito: REUTERS/Rodrigo Valle
07:42 hsHoy

Perú vs Bolivia: posibles alineaciones

- Perú: Pedro Gallese; Matías Lazo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López; Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún; Andy Polo, Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza.

- Bolivia: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Efraín Morales, Diego Arroyo, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Moisés Paniagua; y Nabil Nacif.

07:42 hsHoy

Perú vs Bolivia: canal TV del partido

El amistoso entre Perú y Bolivia será transmitido EN VIVO por América Televisión, a través de los canales 4 y 704 HD. Los hinchas también podrán seguir el encuentro mediante la plataforma de streaming América tvGO y Bicolor+ Premium vía tv360 by Bitel.

En Bolivia, la transmisión estará a cargo de UNITEL. Además, los aficionados podrán seguir las incidencias del compromiso a través de las plataformas digitales de los medios deportivos.

La selección peruana recibirá a la 'verde' en Matute. Créditos: América TV.
07:42 hsHoy

Perú vs Bolivia: horario del partido

El partido entre Perú y Bolivia se disputará este viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, ubicado en el distrito de La Victoria. El inicio está programado para las 20:00 horas de Perú, mientras que en territorio boliviano comenzará a las 21:00 horas.

07:42 hsHoy

Perú vuelve a casa

La selección peruana volverá a jugar ante su público en la última fecha FIFA del año. La ‘bicolor’ recibirá a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, en un amistoso que marcará el primer partido de Mano Menezes en territorio peruano desde que asumió la dirección técnica del equipo nacional. El entrenador brasileño buscará aprovechar esta oportunidad para reencontrarse con el triunfo, mostrar avances en su propuesta de juego y seguir construyendo el equipo con miras a las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

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