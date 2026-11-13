Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

La selección peruana volverá a jugar ante su público en la última fecha FIFA del año. La ‘bicolor’ recibirá a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, en un amistoso que marcará el primer partido de Mano Menezes en territorio peruano desde que asumió la dirección técnica del equipo nacional. El entrenador brasileño buscará aprovechar esta oportunidad para reencontrarse con el triunfo, mostrar avances en su propuesta de juego y seguir construyendo el equipo con miras a las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

El partido entre Perú y Bolivia se disputará este viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, ubicado en el distrito de La Victoria. El inicio está programado para las 20:00 horas de Perú , mientras que en territorio boliviano comenzará a las 21:00 horas.

En Bolivia, la transmisión estará a cargo de UNITEL. Además, los aficionados podrán seguir las incidencias del compromiso a través de las plataformas digitales de los medios deportivos.

El amistoso entre Perú y Bolivia será transmitido EN VIVO por América Televisión , a través de los canales 4 y 704 HD. Los hinchas también podrán seguir el encuentro mediante la plataforma de streaming América tvGO y Bicolor+ Premium vía tv360 by Bitel.

Pese a ese panorama, el combinado altiplánico cuenta con futbolistas de experiencia y jóvenes talentos que buscan consolidarse. Entre sus principales figuras destacan el arquero Carlos Lampe, el mediocampista Ramiro Vaca y el atacante Miguel Terceros. Además, el delantero Nabil Nacif , de 17 años, aparece como una de las novedades de la convocatoria.

La selección boliviana, dirigida por Óscar Villegas, no atraviesa su mejor momento. La ‘verde’ viene de perder 4-0 frente a Argentina y acumula cuatro derrotas consecutivas en sus últimos amistosos internacionales. Anteriormente, cayó ante Escocia, Argelia y Paraguay.

Entre las novedades de la convocatoria destaca Francesco Andrealli, mediocampista de 19 años que pertenece al Como 1907 de Italia y recibió su primer llamado a la selección absoluta. También aparece Andy Polo, quien vuelve a ser considerado por el entrenador brasileño.

En lo que va del ciclo de Mano Menezes, la ‘bicolor’ registra una victoria, dos empates y cinco derrotas en ocho amistosos. El único triunfo llegó ante Haití, por 2-1. Por ello, el partido en Matute representa una oportunidad importante para que el equipo consiga una nueva victoria y brinde señales positivas a sus hinchas.

La selección peruana afronta este compromiso con la necesidad de revertir una racha de resultados adversos. En su presentación más reciente, cayó 2-0 frente a Colombia en Miami , durante la última gira por Norteamérica. Antes de ese encuentro, también había sufrido derrotas ante España, Estados Unidos y Canadá, además de conseguir un empate frente a México.

¡Día de partido! Perú y Bolivia se enfrentan hoy, viernes 13 de noviembre, en el estadio Alejandro Villanueva, por la última fecha FIFA del año. Ambos seleccionados buscarán despedir la temporada internacional del 2026 con una victoria en este amistoso, que también les permitirá seguir afinando detalles de cara a sus próximos desafíos.

Últimas noticias

Recopa de la Liga 1: ¿Cuándo y quiénes jugarán el novedoso torneo en 2027? Mientras se define al campeón de la Copa de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, se conocieron detalles del nuevo trofeo en el fútbol nacional

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026 La ‘bicolor’ se despide del año desafiando a la ‘verde’, en la guarida de Alianza Lima. La dinámica de ambos invita a pensar en un duelo sin mayores exigencias. Conoce el itinerario del lance

Alineaciones de Perú vs Bolivia HOY: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026 Mano Menezes alista un once inédito con cambios en todas las líneas para asegurar el triunfo en Matute. Mientras que Óscar Villegas hará lo suyo para dar la sorpresa de visita. Entérate de las novedades

El gesto que alista Juan Pablo II para el papa León XIV a su llegada a Chiclayo: “Tenemos preparado hacerle entrega de una camiseta” El cierre del viaje apostólico del Santo Padre será en Perú. Durante su recorrido, que se extiende por seis días, hará una parada única en su querida tierra chiclayana. Allí, entre varios actos protocolares, recibirá un obsequio especial del club ‘papal’