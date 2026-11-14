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¿Cuándo vuelve a jugar Perú?: Día, hora y canal TV del amistoso con Panamá en Cusco

Tras el triunfo frente Bolivia, la selección peruana se alista para su último duelo del 2026. Mano Menezes convocará solo a jugadores de la Liga 1. Conoce todos los detalles del cotejo

Próximo partido de Perú tras triunfo frente Bolivia por fecha FIFA. (La Bicolor)
Próximo partido de Perú tras triunfo frente Bolivia por fecha FIFA. (La Bicolor)
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Perú celebró un triunfo frente Bolivia por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha FIFA, pero no será el último del 2026. Mano Menezes tiene programado un amistoso más antes de cerrar el año, se enfrentará a Panamá en Cusco.

Este duelo no es oficial, por ello, el DT solo convocará a jugadores del torneo local. Es decir, de la Liga 1 una vez finalizado el campeonato. La idea es ampliar el universo de futbolistas pensando en lo que serán las Eliminatorias 2030.

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¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

La selección peruana jugará ante Panamá un amistoso previsto para el próximo miércoles 9 de diciembre, a las 18.00 horas de Perú, en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

El encuentro servirá como cierre de la actividad del combinado nacional en 2026. La convocatoria tendrá un objetivo de preparación vinculado a dos escenarios: Lima y Cusco.

Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), explicó que el plantel buscará adaptarse a las condiciones necesarias para competir en ambas ciudades.

“Hemos conversado, aprovechamos esta convocatoria para conversar con algunos jugadores, encaminar esa posibilidad de estar con nosotros en diciembre, periodo en que vamos a estar reunidos para jugar con Panamá”, declaró Mano Menezes en conferencia de prensa.

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Cabe destacar que en el último llamado, el DT consideró a 16 futbolistas de la Liga 1, siendo las sorpresas: Luis Iberico (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Erinson Ramírez (Juan Pablo II).

El DT de la selección peruana dio detalles del último amistoso de la 'blanquirroja' en el 2026. (Ovación)

Canal TV para ver Perú vs Panamá en amistoso

El amistoso entre Perú y Panamá podrá verse en señal abierta por América Televisión, en los canales 4 y 704 HD. La transmisión también estará disponible a través de América TVGO, la plataforma gratuita de streaming del canal.

El partido se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Infobae Perú realizará la cobertura desde el recinto, con la previa, el minuto a minuto, las jugadas principales y las declaraciones de los protagonistas.

Perú se enfrentará a Panamá por amistoso internacional.
Perú se enfrentará a Panamá por amistoso internacional.

Perú volverá a jugar con Bolivia en marzo

Mano Menezes proyecta una preparación en Cusco antes del amistoso que Perú disputaría ante Bolivia en marzo. El técnico señaló que la idea contempla una concentración en la ciudad andina durante la primera fecha disponible.

“Nuestro plan para marzo, cuando tenemos que devolver el juego para Bolivia, es hacer el juego con Bolivia en la segunda fecha y, en la primera, hacer una preparación en Cusco”, comentó el entrenador.

Menezes aclaró que esa programación todavía no está cerrada. “Aún no lo hemos confirmado al 100 %, pero el plan es ese”, agregó.

Selección peruana.
Perú vs Bolivia: partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026 - Crédito: FPF.

La ‘Era Mano Menezes’ en la selección peruana

El técnico brasileño pudo celebrar dos triunfos en 9 partidos desde que tomó el mando de la ‘blanquirroja’: le ganó a Haití y Bolivia. Y espera cerrar el 2026 con una nueva victoria que ayude en lo anímico de cara al arranque de las Eliminatorias 2030.

  • Senegal 2-0 Perú (Amistoso)
  • Perú 2-2 Honduras (Amistoso)
  • Haití 1-2 Perú (Amistoso)
  • Perú 1-3 España (Amistoso)
  • Estados Unidos 4-1 Perú (Amistoso)
  • México 1-1 Perú (Amistoso)
  • Canadá 2-0 Perú (Amistoso)
  • Colombia 2-0 Perú (Amistoso)
  • Perú 2-0 Bolivia (Amistoso)

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