La joven de 19 años fue liberada durante una intervención policial en la Panamericana Sur, luego de que el vehículo en el que era trasladada fuera interceptado en Lurín. Dos personas fueron detenidas y el tercer ocupante murió tras, según la Policía, disparar contra los agentes.

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Una joven universitaria de 19 años fue rescatada la noche del jueves tras permanecer retenida en un automóvil que circulaba por el sur de Lima. La intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) se produjo en la Panamericana Sur, en el distrito de Lurín, y terminó con dos detenidos y un tercer sospechoso fallecido durante su traslado a un centro de salud.

De acuerdo con la información policial, el caso comenzó cuando la joven abordó un taxi en las inmediaciones del puente Brisas, en la zona limítrofe entre Chorrillos y Villa El Salvador. El conductor habría cambiado el trayecto previsto y se habría reunido con otros dos hombres dentro de la unidad.

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Los tres ocupantes habrían amenazado a la víctima con un arma de fuego para quitarle sus pertenencias y mantenerla retenida. Tras conocer el hecho, efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Barranco-Chorrillos, con apoyo de personal de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), desplegaron acciones para ubicar el vehículo.

Agentes de la Policía Nacional del Perú custodian a los intervenidos y a la universitaria rescatada en una vía de Lurín junto a un taxi utilizado durante el hecho.

La persecución terminó en el kilómetro 33 de la Panamericana Sur

Los agentes identificaron un automóvil negro, de placa AWJ-026, que era buscado por su presunta vinculación con el secuestro. La Policía inició el seguimiento de la unidad por la Panamericana Sur hasta interceptarla a la altura del kilómetro 33, en Lurín, según el reporte difundido sobre el operativo.

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Durante la intervención, uno de los ocupantes descendió del vehículo e intentó huir. La Policía lo identificó como Leonardo Bryan Jiménez Mestanza, conocido como alias “Brayan”, quien iba en el asiento del copiloto.

Según la versión policial, Jiménez Mestanza sacó un arma y realizó disparos contra el personal que participaba en la operación. Los agentes respondieron al ataque y el hombre resultó herido. Posteriormente, fue llevado a un hospital de Villa El Salvador, donde se confirmó su fallecimiento.

En el lugar, los efectivos pusieron a salvo a la joven, cuya identidad no fue revelada, y detuvieron a los otros dos ocupantes del vehículo. Los intervenidos fueron identificados como Larry Chudgen Guerrero, de 38 años y conocido como alias “Larry”, y Kendra Sebastián Manchachi, de 19 años, alias “Chata Nickol”.

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Un detenido por el secuestro de una estudiante universitaria en Lurín es trasladado en un vehículo por agentes de la Policía Nacional del Perú.

Dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede del Depincri Barranco-Chorrillos para las diligencias policiales y luego quedaron a disposición del Ministerio Público. Las autoridades deberán determinar su grado de participación en el presunto secuestro y en otros hechos que puedan estar relacionados con el caso.

La Policía señaló que los investigados serían integrantes de una agrupación denominada Los secos del sur, a la que atribuye el uso de falsos taxis colectivos para captar pasajeros en distritos de la zona sur de Lima. Esta modalidad consistiría en desviar el recorrido luego de que la víctima aborda el vehículo y someterla bajo amenazas.

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De acuerdo con los registros policiales, Chudgen Guerrero cuenta con antecedentes por presuntos delitos de tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas, robo agravado, estafa y violencia familiar. Esa información deberá ser contrastada en el marco de las investigaciones fiscales y judiciales que correspondan.

Durante la intervención se incautó una pistola sin número de serie y 11 casquillos de bala, que serán sometidos a peritajes. La Policía también revisará cámaras de seguridad y otros elementos de prueba para establecer si hubo más personas involucradas en el hecho.

Las diligencias continúan para reconstruir el recorrido del automóvil, determinar cómo ocurrió la captación de la víctima e identificar posibles conexiones de los detenidos con otros casos denunciados en Lima sur.

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