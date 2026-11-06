La situación de Christian Cueva y Carlos Zambrano en Sport Boys de cara al 2027: ¿Se van o se quedan en el centenario?

La situación de Christian Cueva y Carlos Zambrano en Sport Boys de cara al 2027.

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Sport Boys viene cumpliendo una campaña aceptable en la Liga 1 2026. Se alejó de la lucha por la permanencia y peleó por clasificar a un torneo internacional. Sin embargo, la directiva ‘rosada’ busca conformar un plantel competitivo para la próxima temporada, que coincidirá con el centenario de la institución.

En ese contexto, los hinchas se preguntan si Christian Cueva y Carlos Zambrano continuarán en el Callao. Ambos llegaron al puerto entre cuestionamientos, pero se ganaron el respaldo de la hinchada por sus actuaciones con la camiseta de la ‘misilera’ y su compromiso con el club.

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El caso de Zambrano parece encaminado. Según informó el periodista de L1 Max, Ernesto Jerónimo, el ‘Káiser’ alcanzó un acuerdo de palabra con la directiva para continuar durante 2027. La renovación todavía no puede oficializarse, pues falta la firma del contrato.

“Carlos Zambrano tiene acuerdo de palabra con Sport Boys para que continúe en el centenario del club rosado todo 2027. La próxima semana, se espera que el defensor nacional firme con Sport Boys”, informó en su cuenta de X.

Carlos Zambrano tiene un acuerdo de palabra con Sport Boys para estirar su vínculo para el 2027.

La situación de Christian Cueva es distinta. Sport Boys ya inició conversaciones con el volante, aunque su continuidad aparece como una negociación más compleja. Su pase pertenece a Juan Pablo II, club que lo cedió durante la segunda parte de la temporada para que pudiera estar más cerca de sus hijos en Lima.

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“Sport Boys ya inició las conversaciones con Christian Cueva para que siga en el Centenario, ya que termina su préstamo a fines de este año con Sport Boys. El volante nacional tiene contrato con Juan Pablo el 2027, en evaluación si es préstamo o libre a SBA”, añadió el periodista de L1 Max.

Christian Cueva comenzó conversaciones con Sport Boys para renovar de cara al 2027.

Los números de Cueva y Zambrano en Sport Boys

Carlos Zambrano llegó a Sport Boys al inicio de la temporada, tras su salida de Alianza Lima a raíz de una polémica extradeportiva.

El ‘Káiser’ se consolidó en el once titular del cuadro ‘chalaco’ y acumuló 24 partidos entre el Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa de la Liga.

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Christian Cueva, en tanto, inició el 2026 en Juan Pablo II. Después solicitó su cesión a Sport Boys para estar más cerca de su familia, en medio de un momento personal complicado por los escándalos.

‘Aladino’ disputó 14 encuentros con el elenco ‘rosado’, una cifra que le alcanzó para acercarse a su mejor versión. El volante registró cuatro goles y tres asistencias.

El último tanto de Cueva llegó en el empate 2-2 ante Universitario. El ‘Cholito’ puso en ventaja a Sport Boys en el estadio Monumental tras convertir un penal con un remate sutil.

El volante picó la pelota en penal y logró el primero en el Monumental - Crédito: L1MAX.

Carlos Desio se queda en Sport Boys

Carlos Desio continuará al frente de Sport Boys durante la temporada 2027, año del centenario del cuadro ‘rosado’. El técnico argentino ya firmó su renovación y, con miras al nuevo proyecto, buscará sostener la base del plantel, con jugadores como Carlos Zambrano y Christian Cueva entre las prioridades.

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El entrenador reveló que su continuidad está acordada, aunque el club todavía no hizo el anuncio oficial. Además, contó que recibió propuestas de otros equipos de la Liga 1, las cuales decidió dejar de lado para seguir en el Callao.

Carlos Desio ha extendido su permanencia en Sport Boys. - Crédito: Difusión

“Yo firmé, ya está todo firmado. Falta que lo saquen público. Me voy a reunir con Martín Noriega para ver qué pasa, porque yo estoy dejando ir también equipo en ese aspecto porque me han llamado”, apuntó el estratega en conversación con el programa El Arranque.