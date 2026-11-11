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Directivo de Sport Boys hizo importante anuncio sobre la continuidad de Christian Cueva y Carlos Zambrano: “Ya se les envió la propuesta”

Mario Flores, gerente deportivo de la ‘misilera’, se pronunció por la posibilidad de que ambos jugadores sigan para el centenario. También habló de otras movidas para el 2027

Mario Flores, gerente deportivo del club 'rosado', habló del futuro de ambos jugadores, así como otras movidas del plantel de cara al 2027. (Video: Entre Bolas)
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Sport Boys cerrará la Liga 1 sin alcanzar un cupo internacional para el 2027, pese a la mejora que mostró durante el Torneo Clausura. Una parte central de ese buen rendimiento estuvo vinculada a los aportes de Christian Cueva y Carlos Zambrano, dos referentes cuya permanencia se ha rumoreado en las últimas semanas.

Mario Flores, gerente deportivo de la institución ‘chalaca’, abordó este tema, además de hacer un balance sobre esta temporada. “Creo que tuvimos buenos picos a lo largo del año. Pasan muchas cosas acá. El tema de los cuatro puntos fue un tema duro también, pero los chicos y el equipo creo que mostró una buena cara durante todo el torneo”, afirmó ante la prensa.

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El directivo remarcó que la planificación ya apunta a la próxima temporada. “Creo que también es un buen año para hacer raíces con miras al centenario. La idea es que el ‘profe’ pueda estar y pueda estar tranquilo armando el equipo para que el próximo año tengamos algo mejor”, comentó.

Emilia Saba – Sport Boys – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
Sport Boys estuvo cerca de clasificar a la Copa Sudamericana 2027. - créditos: Instagram Emilio Saba

¿Christian Cueva y Carlos Zambrano seguirán en Sport Boys el 2027?

La renovación de Christian Cueva y Carlos Zambrano ocupa un lugar destacado en la agenda deportiva de Sport Boys. Mario Flores confirmó que ambos futbolistas ya recibieron una propuesta para seguir en el Callao durante la temporada del centenario. “La semana pasada tuvimos una reunión con ellos, con la directiva también, con Martín, para que puedan continuar el próximo año”, explicó.

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Según el joven dirigente, la negociación ya avanzó más allá de un primer contacto. “Son del agrado del ‘profe’ y de la gerencia deportiva. Ya eso está encaminado. Ya me reuní con el representante de uno, ya se le envió la propuesta a los dos. La idea es que puedan estar acá en nuestro centenario”, señaló.

Flores también transmitió una señal favorable sobre la postura de los futbolistas. “Sí, claro. Los dos son chicos que quieren estar acá el próximo año. Tanto Carlos como Cristian, son dos jugadores importantes, figuras que durante todo el torneo creo que nos ha hecho bien, que hayan estado con nosotros”, acotó.

Directivo de Sport Boys hizo importante anuncio sobre la continuidad de Christian Cueva y Carlos Zambrano.
Directivo de Sport Boys hizo importante anuncio sobre la continuidad de Christian Cueva y Carlos Zambrano.

Otras movidas en Sport Boys con miras al 2027

Por otro lado, el futuro de Miguel Trauco todavía no tiene una definición, según explicó Mario Flores. El gerente deportivo señaló que el caso del ‘Mago’ está bajo evaluación del entrenador Carlos Desio, quien tendrá participación en las decisiones sobre la conformación del plantel. “Su caso lo está viendo el ‘profe’. Yo creo que hay posibilidades, pero lo tocaremos en su momento”, indicó.

Las conversaciones también alcanzaron a Emilio Saba y Mathías Llontop, ambos a préstamo desde Melgar. Flores confirmó que Sport Boys ya dialogó con ambos futbolistas con la intención de que continúen en el equipo durante la siguiente campaña, sin descartar lo contrario. “La idea es que puedan estar acá el próximo año, pero en el mercado de fichajes, al final todo puede pasar”, advirtió.

Además de las renovaciones, la dirigencia del club ‘rosado’ proyecta una mejora económica para fortalecer al plantel. El centenario es un año especial donde la meta principal es el título nacional. En esa línea, Flores expresó que la intención es elevar los recursos disponibles con motivo del centenario de la institución. “Es la idea que el presupuesto pueda subir para así traer mejores jugadores. Siempre es así, hacer un cambio al plantel también”, agregó.

El directivo precisó que Sport Boys cuenta con varios futbolistas con contrato y que aún debe reunirse con el técnico argentino y la directiva para resolver esos asuntos.

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