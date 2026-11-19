Gianluca Lapadula, referente para Francesco Andrealli en la selección peruana. Crédito: Difusión.

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Francesco Andrealli cerró su primera convocatoria a la selección peruana con una experiencia que trascendió el amistoso ante Bolivia. El volante del Como de Italia no sumó minutos en Matute, pero valoró el recibimiento del grupo y, en especial, la cercanía de Gianluca Lapadula, a quien definió como una referencia dentro y fuera del campo. La integración al plantel dejó una impresión positiva en el mediocampista.

El joven futbolista, formado en Italia y con raíces peruanas, encontró en Lapadula a un compañero que conoce el proceso de llegar a la ‘bicolor’ desde el fútbol europeo. El delantero de Universitario de Deportes también creció en territorio italiano y tuvo que adaptarse al vestuario nacional, aunque se incorporó cuando ya contaba con más recorrido profesional. Ambos comparten un origen que facilitó el vínculo.

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Antes del arribo de Andrealli, Lapadula había señalado que el plantel debía arroparlo del mismo modo que ocurrió con él en sus primeros llamados. Esa disposición se trasladó a la convivencia diaria y al trabajo en la Videna, donde el volante pudo acercarse a referentes de la selección que buscaban que se sintiera cómodo desde el inicio.

“Gianluca Lapadula es un líder dentro de la selección, es como un hermano para mí, podemos hablar y confío mucho en él”, declaró Andrealli a ‘RPP’. El mediocampista resaltó el peso que tiene el atacante en el camerino y explicó que su respaldo fue más allá de las conversaciones vinculadas al juego. Lapadula asumió un rol de guía en la concentración.

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El joven ítalo-peruano comparte entrenamientos con figuras como Nico Paz y recibe indicaciones del entrenador Cesc Fàbregas. Su objetivo inmediato es debutar con el primer equipo antes de buscar oportunidades en España o Inglaterra (Selección Peruana)

El jugador de 18 años también se refirió a la ayuda que recibió con el idioma. “En el camerino le habla a los compañeros, tiene una gran actitud y me ha ayudado con su español, lo habla bien”, añadió. La adaptación lingüística representa uno de los aspectos que debe afrontar Andrealli en este proceso, debido a que gran parte de su formación se produjo en Italia.

La convivencia con sus nuevos compañeros fue una de las principales conclusiones que sacó de la fecha FIFA. “El grupo me gustó mucho, como hablan, como se ayudan, como una familia son”, manifestó el volante. Andrealli ya había tenido un primer acercamiento con el seleccionado como sparring durante una concentración previa, aunque esta vez integró formalmente la delegación absoluta.

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El técnico Mano Menezes no le otorgó minutos ante Bolivia, un encuentro que Perú ganó 2-0. Sin embargo, el mediocampista tuvo participación en los entrenamientos y pudo conocer la exigencia interna de un plantel que atraviesa una etapa de renovación. El comando técnico evaluará su evolución para decidir si vuelve a ser considerado en futuras convocatorias.

¿Qué jugadores de Perú impresionaron a Andrealli?

Andrealli destacó a varios futbolistas durante los trabajos de preparación. Por su posición en el campo, el primer nombre que mencionó fue Yoshimar Yotún, mediocampista con quien pudo compartir ejercicios y sesiones de entrenamiento. La experiencia le permitió observar de cerca los movimientos y decisiones de un jugador consolidado en la selección. Yotún dejó una marca en el joven volante.

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La 'bicolor' derrotó 2-0 a la 'verde' en choque preparatorio de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas - Crédito: Bicolor .

El ítalo-peruano también resaltó a Erick Noriega, a quien conoce por su capacidad para cumplir distintas funciones. “Sé que estuvo jugando como defensa, pero también se desempeña como volante”, señaló sobre el futbolista que puede actuar tanto en la primera línea como en la mitad de la cancha. La polifuncionalidad del jugador de Gremio llamó su atención durante la concentración.

Fabio Gruber fue otro de los nombres que incluyó entre los jugadores que le dejaron una buena impresión. El defensor, que también se incorporó al proceso de la selección peruana en los últimos llamados, forma parte de la búsqueda de alternativas que impulsa el comando técnico para ampliar el universo de convocables.

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