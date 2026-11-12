Gianluca Lapadula llama a arropar a Francesco Andrealli en su inicio con la selección peruana: “Hay que hacer lo mismo que cuando vine”

Gianluca Lapadula invita a respaldar a Francesco Andrealli durante sus primeros partidos con Perú. - Crédito: FPF

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Francesco Andrealli vive días felices al ser citado por la selección peruana. Aunque es un rostro inédito en la estructura de Mano Menezes, ha recibido una bienvenida calurosa del elenco, sobre todo de Gianluca Lapadula con el que tiene una conexión simbólica.

Ambos futbolistas son ítalo-peruanos con ascendencia andina por vía materna que han decidido cumplir el sueño de representar a la ‘bicolor’. Por ello, el hombre de Universitario de Deportes anda detrás del proyecto formativo del Como 1907.

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Francesco Andrealli respondió al llamado de Perú U18. - Crédito: FPF

En una charla con la Bicolor +, Lapadula explicó que Andrealli “ya habla español, entiende todo” y ello permite que exista una mejor convivencia en la VIDENA. Eso sí, para que la comunión sea mejor espera que surja una mayor acogida.

“[Hay que] Hacer lo mismo cuando yo vine aquí, que me recibieron muy bien en la selección, como un hermano. Yo haré lo mismo”, sostuvo.

Durante las prácticas en la VIDENA aparecieron Agustín Lozano y Jean Ferrari para charlar con el seleccionador Mano Menezes. | VIDEO: Raúl Chávez

Con la presencia de Gianluca Lapadula, definitivamente, el inicio de la estadía nacional de Francesco Andrealli será afable. Además, dependiendo de las circunstancias, ambos podrían conformar una dupla legionaria de origen italiana muy especial.

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Andrealli cuenta con cualidades destacadas que pueden hacerle un hueco en la selección peruana a largo plazo, sobre todo en el recorrido por las Eliminatorias CONMEBOL 2030. De cara al enfrentamiento contra Bolivia, oponente que llegará a La Victoria con una dinámica alarmante, es probable que sea tomado en cuenta.

Francesco Andrealli agradeciendo su ingreso con la camiseta de Perú. - Crédito: FPF

A puertas del estreno

Francesco Andrealli atendió con mucho entusiasmo el llamado de Mano Menezes para integrar por primera vez la selección peruana. Los comentarios positivos de su asistente Thiago Kosloski, que también ejerce como estratega de la U20, permitieron el ascenso del futbolista de la cantera del Como a la disciplina absoluta.

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Durante los primeros entrenamientos en la Villa Deportiva Nacional, Andrealli fue foco de atención al ser una novedad. Su desempeño en activaciones con balón y partidos en espacios reducidos fue más que atendible. De ahí que el seleccionador contemple la opción de emplearlo en el amistoso contra Bolivia.

El joven mediocentro, de 19 años, ha expresado su orgullo por integrar la disciplina nacional de cara a un amistoso contra Bolivia. | VIDEO: Bicolor

Tan solo hace falta saber en qué momento Menezes echará mano de Francesco. Algunas luces se han extendido en la conformación de su primera alineación de prueba, donde el ítalo-peruano inicia acciones en el centro del campo acompañado del veterano Yotún.

La idea, en principio, sería que Andrealli sea el apoyo de Yoshimar en funciones mixtas. Ambos presumen de una clarividencia para elaborar acciones en ataque, aunque el futbolista del Como Primavera cuenta con la ventaja de la juventud y una capacidad ofensiva más puntual.

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Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia.

Aunque la decisión de apostar por Francesco Andrealli podría ser considerada como prematura, la talla de Bolivia le permite a Mano Menezes probar con nuevos elementos y estructuras. De ahí que el joven valor pueda hacerse presente en el test.

De 19 años, Andrealli ha realizado toda su formación futbolística en el Como. Su promoción a la reserva se dio no hace mucho. Allí lleva la cinta de capitán, concedida por su liderazgo en cancha. Dependerá exclusivamente de su alza su llegada al plantel principal.