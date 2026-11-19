El papa León XIV porta durante sus actividades oficiales la cruz pectoral de plata y nácar que le entregó la Conferencia Episcopal Peruana. (Infobae Perú/Vatican Media.)

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El papa León XIV lució este miércoles, durante la Audiencia General en el Vaticano, una nueva cruz pectoral de plata y nácar que recibió como obsequio del episcopado peruano durante su reciente viaje apostólico a Sudamérica. La pieza llegó a sus manos apenas un día después de que el Pontífice regresara de una gira de doce jornadas que incluyó Perú, Argentina y Uruguay.

La cruz fue entregada al santo padre el jueves 12 de noviembre, durante un encuentro con los obispos locales en el Palacio Arzobispal de Lima. Se trata de un gesto con un significado particular para el Pontífice: vivió en Perú cerca de 20 años, en distintos periodos entre 1985 y 2023, primero como misionero y más tarde como obispo.

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Proceso de creación de una cruz única destinada al papa León XIV, elaborada con plata y 'inácar' peruano. Un homenaje a la artesanía, la fe y la visita papal al Perú. (Crédito: IG/Ilaria)

Encargo de los obispos peruanos

La Conferencia Episcopal Peruana encomendó la elaboración de la pieza a la joyería local Ilaria, que diseñó un objeto exclusivo para conmemorar la visita de León XIV al país andino. La responsable del diseño fue Beatrice Ciabatti, directora creativa de la firma, quien trabajó en el proyecto durante varios meses antes de la llegada del Papa.

La diseñadora explicó que contó con libertad total para concebir la pieza, aunque el proyecto debía cumplir con un requisito específico: contener reliquias de los santos más representativos de la historia religiosa peruana.

El papa León XIV muestra la cruz pectoral de plata y nácar entregada por los obispos peruanos durante su visita oficial en Lima. (Vatican Media.)

Plata, nácar y símbolos del escudo papal

La cruz está elaborada en plata peruana y revestida de nácar, material que Ciabatti eligió por “su luminosidad, su delicadeza y la pureza que transmite”, según explicó. Los cuatro extremos de la pieza incorporan elementos inspirados en el escudo pontificio de León XIV, concretamente las borlas y la flor de lis que lo distinguen.

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En el reverso de la cruz quedaron grabados el escudo papal y el lema que acompañó la visita del Pontífice al país andino: “Abramos el corazón”. El Papa ya llevaba puesta la pieza durante la cena que compartió con los obispos peruanos, horas después de recibirla.

La cruz pectoral de plata y nácar elaborada por la firma Ilaria para el papa León XIV contiene compartimentos para reliquias de santos peruanos. (Infobae Perú/Captura video: IG/Ilaria)

Cruz guarda reliquias de cinco santos peruanos

El componente más delicado del trabajo se encuentra en el interior de la cruz, donde quedaron depositados pequeños fragmentos de reliquias de cinco santos vinculados a la historia de la Iglesia en el país andino: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan Macías y San Francisco Solano. Para resguardarlas, el equipo de Ilaria diseñó cinco relicarios individuales de plata.

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“Esta no es solamente una cruz de plata y nácar, es un pedacito del Perú que llegará a las manos del Santo Padre”, señaló Ciabatti sobre el significado de la pieza.