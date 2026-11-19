La PNP detuvo el 18 de noviembre de 2026 a Marcos Denninson Padilla Sánchez, ciudadano venezolano de 25 años, en los exteriores de las galerías La Colmena.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en Chiclayo, región Lambayeque, a un ciudadano venezolano requerido por la justicia chilena por un caso de homicidio calificado. La intervención ocurrió este miércoles 18 de noviembre de 2026, luego de que el extranjero fuera incluido en una Notificación Roja de Interpol.

El detenido fue identificado como Marcos Denninson Padilla Sánchez, de 25 años. Su ubicación en territorio peruano permitió ejecutar el procedimiento solicitado por las autoridades judiciales de Chile, que lo vinculan con un asesinato ocurrido en marzo de 2022 en la comuna de Los Ángeles.

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La captura estuvo a cargo de agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Lima, quienes desarrollaron acciones de inteligencia y coordinación policial internacional para localizar al ciudadano extranjero. La intervención se produjo en una zona comercial de la provincia de Chiclayo.

El caso corresponde a una investigación por la muerte de Sergio José Quezada Norambuena, quien perdió la vida tras recibir varios disparos dentro de un establecimiento comercial en Chile. La investigación de ese país atribuye el ataque al hombre detenido en Lambayeque.

Interpol capturó al ciudadano venezolano en una zona comercial de Chiclayo

Según el reporte de la Policía Nacional del Perú, la detención se produjo a las 10:31 a. m. del miércoles 18 de noviembre, en los exteriores de las galerías La Colmena, situadas en la calle Alfonso Ugarte N.° 1350, en la provincia de Chiclayo.

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Los agentes de la OCN de Interpol Lima ejecutaron el operativo tras identificar la ubicación de Padilla Sánchez. La intervención respondió a las coordinaciones entre las autoridades policiales peruanas y los organismos internacionales encargados de la búsqueda de personas requeridas por la justicia de otros países.

La Notificación Roja de Interpol permitió alertar sobre el requerimiento judicial vigente contra el ciudadano venezolano. Este mecanismo facilita la localización de personas buscadas por las autoridades de un Estado miembro para su posterior detención, de acuerdo con los procedimientos legales de cada país.

El requerimiento contra Padilla Sánchez procede del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en Chile. Las autoridades de ese país lo investigan por el homicidio de Sergio José Quezada Norambuena, ocurrido el 26 de marzo de 2022.

De acuerdo con la investigación chilena, la víctima se encontraba dentro del establecimiento comercial conocido como ‘La Chábita’, ubicado en el pasaje Buenos Aires, en Villa Puerto Alegre, comuna de Los Ángeles.

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En ese lugar, el imputado habría llegado con un arma de fuego y disparado en reiteradas ocasiones contra Quezada Norambuena. Después del ataque, el presunto responsable escapó del establecimiento, según los antecedentes del caso.

La víctima sufrió lesiones provocadas por los proyectiles, principalmente en la cabeza. Estas heridas le ocasionaron un traumatismo encéfalo craneano que provocó su fallecimiento.

Detenido quedó a disposición de las autoridades por pedido de Chile

El detenido tenía una Notificación Roja de Interpol por un requerimiento judicial emitido en Chile.

Tras la captura en Chiclayo, Marcos Denninson Padilla Sánchez quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes a su situación judicial.

La intervención se enmarca en las acciones de cooperación policial frente a delitos con alcance internacional. En este caso, la coordinación entre Interpol Lima y las autoridades chilenas permitió ejecutar la detención de una persona requerida por un juzgado de ese país.

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El procedimiento también deberá continuar por las vías legales correspondientes para determinar su situación frente al pedido de las autoridades judiciales chilenas y una eventual extradición a Chile.

La investigación por el homicidio de Sergio José Quezada Norambuena permanece bajo competencia de las autoridades judiciales chilenas, que deberán continuar con las actuaciones correspondientes contra el detenido.