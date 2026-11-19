Durante la inauguración de pistas en el distrito de Pueblo Libre, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ofreció declaraciones a los medios sobre la situación política en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Reggiardo se refirió a la regidora Jeannete Alonzo ante un eventual escenario de sucesión y señaló que se aguarda una resolución del Jurado Nacional de Elecciones respecto al mandato municipal. Fuente: Latina Noticias

Guardar

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, respaldó públicamente a la segunda regidora Jeannete Alonzo ante una eventual sucesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima. “Es una profesional competente”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que asuma el cargo si ese fuera el desenlace que establezca el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Alonzo señaló que se siente preparada para conducir la comuna capitalina, en medio de la incertidumbre generada por las decisiones electorales que involucran a Rafael López Aliaga. Reggiardo evitó adelantar una posición sobre el resultado del proceso y remarcó que todavía no existía una resolución formal y clara del organismo electoral.

PUBLICIDAD

El burgomaestre precisó que la gestión municipal culmina el 31 de diciembre y advirtió que la falta de una definición oficial ya afecta la conformación de las comisiones encargadas de la transferencia municipal.

Renzo Reggiardo respaldó a la regidora Jeannete Alonzo ante una posible sucesión en la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Composición: Infobae Perú)

Reggiardo dice que Alonzo puede continuar el trabajo de la gestión

Durante una actividad en Pueblo Libre, Reggiardo destacó que Jeannete Alonzo integra el concejo de la actual administración municipal. Según declaró a Latina Noticias, confía en que podría desempeñar el cargo con responsabilidad si las resoluciones electorales determinan que le corresponde asumir la alcaldía.

“No tengo ninguna duda que, de ser ese el desenlace, lo hará con la profesionalidad y la convicción de hacer una buena labor”, sostuvo el alcalde. Añadió que la eventual autoridad tendría la tarea de continuar los proyectos impulsados durante su gestión.

PUBLICIDAD

El alcalde, sin embargo, insistió en que aguardará el pronunciamiento definitivo del JNE antes de emitir una opinión más amplia sobre el escenario político. Señaló que debe actuar con cautela para no incurrir en una vulneración del principio de neutralidad electoral.

La falta de definición retrasa la transferencia municipal

Reggiardo expresó preocupación por el impacto de la indefinición en el proceso de transferencia. La Municipalidad de Lima ya designó a los tres integrantes de su comisión y comunicó esa decisión a la Contraloría General de la República, pero la parte entrante aún no puede nombrar a sus representantes.

“No podemos continuar con los procesos de transferencia” mientras no se conozca quién ejercerá la alcaldía, afirmó. El procedimiento requiere la participación de ambas partes para revisar la situación administrativa y los proyectos en curso antes del cambio de autoridades.

PUBLICIDAD

El alcalde indicó que el plazo para iniciar formalmente la transferencia, que en principio es de dos meses antes del relevo, ya habría vencido. Por ello, dijo que su administración realiza consultas ante la Contraloría para conocer las acciones necesarias y cumplir con las disposiciones legales.

Reggiardo consideró que sí habrá transferencia, aunque reconoció que el tiempo disponible podría reducirse. La respuesta de la Contraloría determinará la ruta que seguirá la comuna para completar el proceso antes del cierre de la actual administración.

Jeanette Alonzo aceptará la alcaldía si el JNE mantiene su decisión

Jeanette Alonzo afirmó que asumirá la alcaldía de Lima si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratifica la imposibilidad de que Rafael López Aliaga acceda al cargo. La segunda regidora de Renovación Popular cuestionó el criterio del organismo electoral, pero aseguró que respetará la decisión final y que está preparada para conducir la comuna capitalina.

PUBLICIDAD

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular

Durante un pronunciamiento junto a dirigentes y autoridades electas de su agrupación, Alonzo sostuvo que López Aliaga debía recibir la credencial de alcalde por haber postulado como primer regidor y haber renunciado a la alcaldía en octubre de 2025. También señaló que Renovación Popular obtuvo 1.554.928 votos, equivalentes al 27,685 % de los sufragios válidos en Lima.

“Asumiré este compromiso con absoluta responsabilidad, dedicación absoluta y pleno respeto a la ley. Me siento preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad de Lima”, expresó. De llegar al cargo, indicó que coordinará con el concejo metropolitano, los regidores y funcionarios para ejecutar el plan de gobierno de Renovación Popular.

PUBLICIDAD