El papa León XIV observa por la ventanilla durante su traslado en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú entre Chiclayo y Cajamarca. (FAP)

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El helicóptero que trasladó al papa León XIV durante su visita apostólica al Perú dejará por unos días su función operativa para convertirse en una de las piezas centrales de DACS Perú 2026.

La aeronave, conocida como papacóptero, estará en exhibición en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, y los visitantes podrán recorrer su interior, tomarse fotografías y dialogar con los pilotos que participaron en el traslado del pontífice.

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La muestra formará parte del Salón Internacional de Drones, Aire, Ciber y Espacio, que se realizará del 19 al 22 de noviembre. El jueves 19 y el viernes 20 estarán reservados para representantes de la industria, entidades estatales, universidades e institutos.

La apertura para el público general será el sábado 21 y el domingo 22, desde las 10 de la mañana, con ingreso gratuito y sin inscripción previa, según precisaron los organizadores.

“Adicional vamos a presentar el helicóptero que trasladó a nuestro papa. Lo van a poder apreciar y van a poder ver dónde él estuvo sentado”, afirmó el mayor general FAP Jorge Reátegui, presidente del evento.

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Pope Leo waves while riding in a helicopter cockpit with the Peruvian Air Force (FAP) pilots, who flew him by chopper, according to the FAP in a Facebook post, November 14, 2026, in this screengrab obtained from a handout video. Peruvian Air Force/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. OVERLAY FROM SOURCE.

El oficial señaló que la presencia de la aeronave responde a una decisión de acercar parte de las operaciones aéreas a los asistentes. La unidad podrá visitarse durante las dos jornadas destinadas al público, junto con otras aeronaves y equipos de la Fuerza Aérea del Perú.

“Vamos a tener al papacóptero. Van a estar los pilotos de helicóptero y los compatriotas que nos puedan visitar este fin de semana van a poder tomarse fotos y subir al helicóptero”, señaló el coronel FAP Marco Antonio Muñoz, director de Informaciones e Intereses Aeronáuticos.

El papa León XIV viaja junto a su comitiva en el interior de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú durante su trayecto desde Chiclayo hacia Cajamarca. (FAP)

Drones, aeronaves y exhibiciones aéreas en Las Palmas

DACS Perú 2026 será la tercera edición de una feria que antes se denominó Sitdrone. El encuentro reunirá expositores nacionales e internacionales, especialistas, investigadores y centros académicos alrededor de cuatro ejes: drones, aire, ciber y espacio.

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La programación incluye conferencias, talleres, presentaciones estáticas, carreras de drones, demostraciones de vuelo, maniobras de helicópteros, paracaidismo y una actuación de la Escuadrilla Bicolor.

La feria prevé además la participación de aeronaves de las fuerzas aéreas de Brasil y Ecuador. Las tecnologías presentadas tendrán aplicaciones vinculadas con la seguridad, la atención de emergencias, la agricultura, la vigilancia y la respuesta frente al fenómeno El Niño, indicaron los organizadores.

“En esta feria vamos a ver apreciar lo último en tecnología de drones que van a colaborar directamente en la lucha contra la criminalidad”, sostuvo Reátegui.

También se exhibirán sistemas de inteligencia artificial, reconocimiento facial y drones capaces de transportar más de 200 kilogramos de carga.

Feria incluirá simulaciones ante incendios forestales

John Chuman, director del DACS Perú 2026, remarcó que la actividad tendrá carácter expositivo y no implicará compromisos de compra para las instituciones participantes.

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“Aquí los que participan no tienen ningún compromiso de venta, ni la Fuerza Aérea ni la Fuerza Armada ni Policía Nacional tienen ningún compromiso de compra. Es una exhibición”, declaró.

Muñoz añadió que parte de los equipos permitirá simular una emergencia: “Se va a aprovechar también la capacidad de esa aeronave para poder simular un incendio forestal y la capacidad que tiene la Fuerza Aérea del Perú para poder ayudar contra esa situación”, explicó. Los visitantes podrán consultar el programa en los canales oficiales de la organización.