El cantante de cumbia Bill Orosco dio a conocer el nacimiento de su primer bebé. El informe presentado por el programa 'Magaly TV La Firme' muestra al músico en el centro médico junto a su pareja y el recién nacido, alternando las imágenes familiares con tomas de sus presentaciones musicales al aire libre.

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Bill Orosco atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal. El cantante debutó como padre con la llegada de su bebé, una noticia que fue anunciada en el adelanto de Magaly TV, La Firme’, donde se informó que la familia Orosco sumó un nuevo integrante.

“La familia Orosco crece, Bill debuta como padre”, se escucha en la voz en off del avance del programa conducido por Magaly Medina.

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La llegada de su primer hijo marca una nueva etapa para el joven artista, quien ha desarrollado una carrera propia dentro de la cumbia peruana. A sus 25 años, Bill Orosco combina su trabajo musical con una experiencia familiar que lo alejará, al menos por un momento, de las controversias relacionadas con su apellido.

El cantante es sobrino de Johnny Orosco, fundador del Grupo Néctar, y primo de Deyvis Orosco. Su nombre completo es Bill Joshua Sánchez Orosco y nació en Lima. Aunque su incursión profesional en la música comenzó hace aproximadamente cinco años, su relación con este género se remonta a su infancia.

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Bill Orosco, primo de Deyvis Orosco, anuncia la llegada de su bebé y debuta como padre

Una historia ligada a la música desde pequeño

Bill Orosco creció cerca de la orquesta familiar Dinastía Orosco. Su vínculo con la música estuvo presente desde sus primeros años, aunque inicialmente no contemplaba dedicarse por completo a los escenarios.

El joven perdió a su tío Johnny Orosco cuando tenía alrededor de cinco años. Antes de iniciar su camino como cantante, estudió Marketing Digital. Sin embargo, tomó la decisión de dejar esa carrera para concentrarse en la música y buscar un espacio propio dentro de la industria.

Según contó anteriormente, Deyvis Orosco tuvo un papel importante en sus primeros acercamientos profesionales al canto. El artista quiso rendir homenaje a Johnny Orosco y lo invitó a formar parte de un proyecto luego de advertir que su primo acostumbraba tararear canciones mientras trabajaban juntos.

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Bill debutó en 2021 y, ese mismo año, creó su agrupación Bill Orosco y Orquesta. Su carrera ganó mayor visibilidad en 2022, cuando publicó en TikTok un video interpretando “Pregúntale a la luna”.

La repercusión de ese contenido generó comparaciones entre su voz y la de Johnny Orosco. Algunos usuarios comenzaron a referirse a él como “el verdadero heredero” de la agrupación, pero el cantante tomó distancia de ese calificativo y continuó apostando por construir un recorrido con identidad propia.

Ahora, la llegada de su bebé abre un capítulo distinto en su vida. El anuncio difundido en el adelanto de Magaly TV, la firme despertó interés entre sus seguidores, quienes conocen parte de la historia musical y familiar que acompaña al artista.

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Bill Orosco cancela su concierto en Los Olivos por extorsión. (Foto: Captura de IG)

La controversia familiar y los temas de Grupo Néctar

El apellido Orosco también ha estado relacionado con diferencias familiares que alcanzaron el ámbito legal. Bill utiliza el apellido de su madre porque no conoció a su padre, un aspecto que ha mencionado al hablar de su identidad y de su desarrollo dentro de la música.

En noviembre de 2024, Bill Orosco recibió una carta notarial enviada por Deyvis Orosco para que dejara de interpretar canciones del Grupo Néctar. Además, su primo presentó una oposición ante Indecopi para impedir el registro de “Bill Orosco” como nombre artístico.

Pese a esos episodios, el cantante informó en enero de 2025 que contaba con autorización de los compositores para interpretar temas asociados al repertorio de Néctar. Entre las canciones mencionadas estuvieron “El arbolito”, “Pecadora”, “Muchachita”, “Ojitos hechiceros”, “Suéltame”, “Corazoncito” y “Botellita de ron”.

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“Sí, sí, puedo cantar las canciones de Grupo Néctar. No hay ningún problema. Los compositores me han autorizado en cantar los temas y por ese lado no hay ningún problema. Igual, se vienen muchos temas nuevos. Ya estamos grabando el segundo álbum y se viene muchos más”, declaró entonces al programa Todo se filtra.

Bill también señaló que no había tenido contacto con Deyvis Orosco sobre ese asunto y que los temas legales continuaban avanzando. “Gracias a Dios la gente me está apoyando y ayudando. El público me sigue apoyando en el lugar donde vayamos”, manifestó.

Por su parte, Deyvis evitó entrar en detalles sobre el conflicto. “Lamento que el público no esté enterado del trasfondo de los temas internos. No voy a entrar en detalles, voy a enfocarme solo en mi carrera”, sostuvo en una entrevista con Amor y fuego.

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Bill Orosco no descartó una reconciliación con su primo. “Claro que me gustaría reconciliarme con Deyvis, por qué no. Yo creo que la música está hecha para compartir. Nosotros al cantar como músicos creo que transmitimos mucho y eso jamás se debe perder”, expresó.

Mientras esos asuntos siguen su propio curso, el cantante tiene ahora un motivo personal para celebrar. El nacimiento de su bebé lo convierte en padre por primera vez y suma una nueva alegría a la familia Orosco.

Bill Orosco es autorizado para interpretar temas de Néctar a pesar de los reclamos de Deyvis.