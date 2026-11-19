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Más de cinco mujeres mueren cada día por cáncer de mama en el Perú, según la asociación Por un Perú Sin Cáncer. La entidad exigió que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) acelere la compra de medicamentos para cáncer de mama ya aprobados, pues sostiene que los recursos asignados todavía no se traducen en tratamientos para las pacientes.

De acuerdo con Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), CENARES, dirigido por Patricia Suárez, había ejecutado el 50,3% del presupuesto destinado a estos fármacos cuando faltaban menos de dos meses para terminar el año.

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Para la organización, el avance presupuestal deja pendientes adquisiciones solicitadas por hospitales y limita el acceso a terapias que cuentan con aprobación.

La presidenta de Por un Perú Sin Cáncer, Gianina Orellana, vinculó la ejecución presupuestal con la continuidad de los tratamientos.

“En cáncer, el dinero que no se ejecuta son mujeres, madres, esposas o hijas que no reciben su tratamiento. El presupuesto existe y los medicamentos ya fueron aprobados; lo que falta es que CENARES los compre. Las pacientes no pueden seguir esperando, porque en esta enfermedad cada día cuenta. Invocamos al ministro de salud, Luis DYER, para que se resuelva el problema de ejecución de CENARES con urgencia”, sostuvo.

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El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las peruanas. Datos del Ministerio de Salud (Minsa) señalan que cada año se detectan cerca de 8 mil casos y que el 70% se diagnostica en etapa avanzada. El panorama también afecta a quienes tienen enfermedad temprana, porque las alternativas disponibles dependen de evaluaciones, adquisiciones y distribución en los establecimientos de salud.

Una paciente recibe asistencia de una técnica médica mientras se somete a una mamografía para la detección temprana del cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trastuzumab emtansina sigue sin ser adquirido tras el pedido de 15 hospitales

En los últimos años, la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) realizó siete evaluaciones para cáncer de mama temprano y dos tuvieron resultado favorable, de acuerdo con la asociación. Entre los tratamientos figura trastuzumab emtansina, cuya aprobación tomó casi un año. Quince hospitales solicitaron el medicamento, pero CENARES aún no lo adquiría 16 meses después de ese pedido, según la entidad.

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El retraso incide en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo (HER2+), subtipo que representa el 20% de los casos. Hasta siete de cada diez mujeres con este diagnóstico presentan enfermedad residual después del tratamiento inicial, una condición que eleva el riesgo de recaída. La asociación pidió que la compra priorice los fármacos aprobados y que CENARES informe fechas de abastecimiento.

“Exigimos a Patricia Suárez, directora general de CENARES, acelerar la compra de los medicamentos para el cáncer de mama que ya fueron aprobados y garantizar que lleguen a quienes los necesitan sin más demoras”, afirmó Orellana.

El caso de Karin Pardo refleja otra demora señalada por la organización. La paciente con cáncer de mama temprano y alto riesgo de recurrencia espera desde hace casi dos años que RENETSA concluya la evaluación de su tratamiento debido a trabas burocráticas y administrativas.

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La asociación también cuestionó las demoras en las evaluaciones de RENETSA para nuevas alternativas terapéuticas y difundió este testimonio sobre esa espera.

“Las mujeres con cáncer de mama en el Perú enfrentan dos luchas: una contra la enfermedad y otra para conseguir los tratamientos que necesitan. Hoy muchas pacientes corren el riesgo de perder la vida porque el Estado llega tarde”, concluyó.