Con Francesco Andrealli de Como de Italia, las novedades de la convocatoria de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2026.

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Mano Menezes presentó su nueva lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre, en la que la selección peruana disputará un amistoso ante Bolivia. Entre las novedades aparece Francesco Andrealli, futbolista de la filial del Como de Italia.

Lista de convocados de Perú para amistoso ante Bolivia

Arqueros

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- Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia)

- Diego Romero (Universitario de Deportes)

- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

- Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia)

- Erick Noriega (Gremio de Brasil)

- Fabio Gruber (Mainz 05 de Alemania)

- Marco Huamán (Alianza Lima)

- Marcos López (Copenhagen de Dinamarca)

- Matías Lazo (Melgar)

- Matías Zegarra (Melgar)

Mediocampistas

- Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador)

- Wilder Cartagena (Orlando City de Estados Unidos)

- Francesco Andrealli (Como 1907 de Italia)

- Oslimg Mora (Sport Boys)

- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

- Jairo Vélez (Alianza Lima)

- Andy Polo (Universitario de Deportes)

- Erinson Ramírez (Juan Pablo II)

Delanteros

- Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva de Israel)

- Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal)

- Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)

- Jhonny Vidales (Melgar)

- Luis Iberico (Sporting Cristal)

- Maxloren Castro (Sporting Cristal)

- Piero Magallanes (Sport Huancayo)

La lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia en fecha FIFA de noviembre. - créditos: FPF

Las principales novedades de Perú en esta lista de convocados

En el arco no hay novedades. Mano Menezes mantuvo a Pedro Gallese, Matías Córdova y Diego Romero, la misma terna de la convocatoria anterior. Sin embargo, el llamado del arquero de Universitario de Deportes llega en un momento adverso, luego de perder la titularidad en su club.

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La defensa conserva a la mayoría de futbolistas que venían siendo considerados por el técnico brasileño. La principal ausencia es Oliver Sonne, quien no fue incluido tras sus presentaciones en la anterior fecha FIFA.

En el mediocampo aparece el regreso de Andy Polo, quien atraviesa un buen presente en Universitario desde la vuelta de Fabián Bustos a Ate.

El extremo apareció por el lado derecho y definió cruzado para el empate en Trujillo - Crédito: L1MAX.

Además, Menezes convocó al italo-peruano Francesco Andrealli, capitán del Como Primavera de Italia. El futbolista integró antes las selecciones menores de Perú y ahora recibió su primera convocatoria a la selección absoluta.

El entrenador brasileño también incluyó a Enrinson Ramírez, una de las figuras de Juan Pablo II en la Liga 1. El extremo, formado en Alianza Lima, tendrá su primera oportunidad en este proceso.

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En ataque se mantienen varios nombres de la nómina anterior, aunque Alex Valera no fue considerado. Una de las novedades es el retorno de Maxloren Castro, titular en Sporting Cristal y autor de un gol en el último triunfo ante FC Cajamarca.

Erinson Ramírez, Andy Polo y Maxloren Castro son las novedades de Perú en la lista de convocados para el amistoso ante Bolivia.

Perú enfrentará a Bolivia en esta fecha FIFA

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó la programación del amistoso entre Perú y Bolivia, que se disputará el viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, desde las 20:00 horas. La selección volverá a jugar en Matute después de más de dos años.

La última presentación de la ‘bicolor’ en el recinto de Alianza Lima fue en 2024, durante el debut de Jorge Fossati como técnico. En aquella ocasión, Perú venció 2-0 a Nicaragua en un partido que también significó el estreno de Oliver Sonne.

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El encuentro podrá verse por América Televisión, a través de los canales 4 y 704 HD. También estará disponible por streaming en América TVGO, plataforma de acceso gratuito.

Infobae Perú realizará la cobertura del Perú vs Bolivia con la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, las declaraciones y todos los detalles desde su página web.