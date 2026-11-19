Humberto Vélez, voz de Homero Simpson, encabeza la comitiva de doblaje junto a su esposa Cony Madera y la hija de ambos, Alicia Vélez.

Guardar

La Casona Manya será escenario de una nueva edición de “Anda la Osa”, evento dedicado a la cultura pop y al doblaje latinoamericano que se realizará del 27 al 29 de noviembre en la avenida Garcilaso de la Vega 1322, en Lima. La cita reunirá a una de las familias más reconocidas del gremio del doblaje en la región, con espacios temáticos inspirados en ‘Los Simpson’ y acceso completamente gratuito durante las tres jornadas.

El evento tendrá como invitado principal a Humberto Vélez, voz en español latino de Homero Simpson, además de otros personajes icónicos como Winnie the Pooh, Lord Farquaad en ‘Shrek’, el profesor Farnsworth en ‘Futurama’ y Peter Griffin en ‘Padre de Familia’. Lo acompañarán su esposa, Cony Madera, y su hija, Alicia Vélez, en lo que la organización describe como la única familia dedicada íntegramente al arte del doblaje en la región.

PUBLICIDAD

Humberto Vélez reflexiona sobre Homero Simpson y su vigencia

Durante la previa de su llegada a Lima, Humberto Vélez habló sobre el significado que tiene para él la interpretación del personaje que lo catapultó a la fama en toda la región. “Homero Simpson es el reflejo de muchos hombres en Latinoamérica”, afirmó el actor mexicano, quien explicó que la adaptación del personaje para el público hispanohablante buscó conectar con rasgos propios de la identidad latina.

“Los latinos somos más cálidos, amigables, expresivos y gritones. Los estadounidenses tienen una energía y un sentido del humor diferentes. Homero fue adaptado para ser latino”, comentó Vélez sobre el proceso de doblaje que marcó a varias generaciones en la región. El actor también se refirió a la recepción de su trabajo. “No podría decir que mi doblaje es mejor que otros; estoy contento con las reacciones. Es mi trabajo y tengo la obligación de hacerlo bien”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El evento de cultura pop 'Anda la Osa' se realizará del 27 al 29 de noviembre en Lima con entrada gratuita.

Para Vélez, el personaje trasciende la ficción televisiva y se convierte en un espejo de comportamientos reales. “Todos somos Homero Simpson, todos tenemos un poco de él. Es un personaje muy cercano a la vida real”, señaló. No obstante, el actor advirtió sobre los riesgos de replicar ese estilo de vida en la actualidad.

“Ese tren de vida donde un solo hombre bebe todos los días, hace enojar a su esposa, desatiende a sus hijos y pretende cargar con todo mientras la pareja no trabaja fuera, puede llevar al abandono y al fracaso total”, reflexionó, al señalar que hoy las responsabilidades familiares y laborales deben repartirse entre ambos miembros de la pareja.

PUBLICIDAD

Cony Madera, la voz en español de Carmina en ‘Avenida Brasil’

Entre las invitadas al evento también figura Cony Madera, actriz encargada de interpretar en español latino a Carmina, la antagonista de la telenovela brasileña ‘Avenida Brasil’, cuyo papel original en portugués corresponde a la actriz Adriana Esteves. Con motivo del próximo regreso de la producción a las pantallas, Madera desmintió el mito urbano que aseguraba que encarnar a la villana la había llevado a terapia por estrés emocional.

La actriz aclaró que sus sesiones de los lunes ya formaban parte de su rutina previa, y que la coincidencia con los días de grabación fue solo casualidad. Aunque reconoció que igualar el nivel actoral de la versión original de Esteves representó un reto importante para su carrera, Madera contó una anécdota que ilustra el impacto de su interpretación.

PUBLICIDAD

Las actrices de doblaje Cony Madera y Alicia Vélez anuncian su participación en el evento Anda la Osa en Lima del 27 al 29 de noviembre.

La actriz recordó un episodio ocurrido durante el rodaje del programa unitario ‘Lo que callamos las mujeres’, en el que debía reclamarle a su pareja de ficción. Al terminar la escena, su compañero de reparto le confesó que, en el momento en que ella elevó la voz, sintió que la propia Carmina de ‘Avenida Brasil’ le estaba gritando. La trayectoria de Cony Madera también incluye personajes de tono completamente opuesto, como la princesa Ariel en ‘La Sirenita’ y Rose DeWitt Bukater en ‘Titanic’.

Sobre cómo concilia roles tan distintos, la actriz explicó que su proceso creativo parte de nutrir a cada personaje desde su propia experiencia, y no al revés, con el objetivo de aportarles humanidad y matices según las circunstancias de cada historia. Previo a su llegada a Lima, Madera recurrió al característico tono de Carmina para dejar un consejo financiero con humor: no prestar dinero a quienes describió, en la voz de su personaje, como gente que “al cobrar no van a sentir ni el olor de ese dinero”.

PUBLICIDAD

Alicia Vélez presentará sus personajes más recientes del doblaje

La actriz Alicia Vélez, hija de Humberto Vélez y Cony Madera, también participará del evento con la presentación de varios de sus personajes más reconocidos. Entre ellos destacan Boo, de ‘Monsters, Inc.’; Eloise Bridgerton, de la serie ‘Bridgerton’; Nimona; y la versión femenina de Ranma Saotome en el remake de ‘Ranma ½’ estrenado en 2024. La joven actriz también forma parte del universo de ‘Los Simpson’ desde la temporada 32, donde da voz a Martin Prince y a las gemelas Sherri y Terri.

Durante los tres días del evento, los asistentes podrán participar de sesiones de fotografías, autógrafos y saludos personalizados con los tres invitados. La Casona Manya contará además con una réplica a tamaño real del Bar de Moe y un ambiente inspirado en la sala de ‘Los Simpson’, como parte de la ambientación temática preparada para “Anda la Osa”.

PUBLICIDAD