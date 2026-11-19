Erick Noriega participó en el lastimero empate del Gremio contra Bahía por la fecha 35° del Brasileirao 2026. - Crédito: Difusión

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Erick Noriega vuelve a cargarse de sensaciones negativas con Gremio, tras ser partícipe de un infame empate sin goles, en Porto Alegre. El resultado afecta sobre manera a los de Renato Gaúcho, que ven muy de cerca el peligro que representa el descenso en el Brasileirao 2026.

Por más que el ‘tricolor’ contó con el apoyo irrestricto de su público, le fue imposible superar la resistencia de un oponente que, por varios tramos, se mostró muy desarmado, pero que logró contener al dueño de casa en base a una férrea defensa militarizada.

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Erick Noriega a voz en cuello con Gremio durante un partido válido por el Brasileirao. - Crédito: Difusión

Para el segundo tiempo, Gremio llevó el peso del encuentro con mayores intencionalidades en ataque; no obstante, la última línea supo contener las arremetidas y el portero Ronaldo Strada hizo lo propio exigiéndose debajo del marco.

La desesperación llegó a apoderarse de Noriega y compañía entrando en el trecho último, donde hubo una opción clara de descerrajar el score por intermedio de un testarazo de Wallace, el cual acabó siendo invalidado por un offside advertido desde el VAR.

La igualada ha resultado igual que una derrota para el Gremio debido a su sensible ubicación en la tabla clasificatoria del Brasileirao. Incluso la situación se agravó por la goleada del Corinthians sobre Botafogo (4-0) que lo sacó de la Z-4.

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Con 38 unidades, encasillado en la décimo octava plaza, el bloque de Renato Gaúcho se ubica a solo dos unidades de la salvación. Aún le quedan cuatro oportunidades para rehacerse, empezando por el cruce con Santos de Neymar.

Gremio trastabilla al empatar sin goles contra Bahía, en Porto Alegre. - Crédito: Difusión

Comprometido al máximo

La posibilidad de que Erick Noriega se marche del Gremio es más que remota. El peruano es consciente que en algún momento caerán las ofertas que anhela, pero ahora prevalece su deseo de permanencia para auxiliar al Gremio, que lucha con tenacidad para escaparse de la Z-4 del Brasileirao.

“Sería una falta de respeto estar pensando en irme cuando estamos en una situación importante ahorita en Gremio”, indicó Noriega a América Deportes tras su participación con Perú en la última ventana de selecciones.

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El 'Samurái' ha vuelto a fijarse como clave en un 'tricolor' que sueña con el título de la Copa. | VIDEO: Radio Imortal

En caso aparezca una propuesta formal por el peruano, primero deberá pasar por el área directiva del club para que sea valorada por las autoridades al tiempo que el ‘Samurái’ estará en la obligación de ofrecer una respuesta que autorice la marcha de las tratativas.

La única vez que surgió un interés real por Noriega fue a principios de año con un sondeo oficial por parte del Atlanta United (USA), pero el tema no avanzó más luego de que se conociera el valor alto con el que el club de Porto Alegre blindó al mediocentro.

Erick Noriega atraviesa un espléndido tramo de forma con Gremio. - Crédito: Difusión

En adelante, surgieron rumores que lo asociaron con la Serie A, en concreto con el Como 1907, escuadra revelación en Italia. Sin embargo, su entorno empresarial descartó cualquier acercamiento y reivindicó la continuidad del jugador en el Brasileirao.

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Erick Noriega, de 25 años, se ha convertido en un puntual fiable con Gremio por su polivalencia. Puede desempeñarse notablemente como zaguero al igual que como mediocentro, lugar donde ofrece mayores credenciales.