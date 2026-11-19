Dos individuos fueron detenidos por la policía en Salaverry, La Libertad, tras ser sorprendidos extrayendo ilegalmente un tiburón ballena, una especie protegida.

Guardar

La intervención de dos hombres en el litoral de La Libertad puso en evidencia un caso de presunta extracción ilegal de fauna marina protegida. El hecho ocurrió en el distrito de Salaverry, donde agentes de la Policía Nacional detectaron actividades relacionadas con la manipulación de un tiburón ballena que quedó varado cerca de un muelle artesanal.

El ejemplar, perteneciente a una de las especies marinas de mayor tamaño, fue objeto de una intervención policial luego de que los efectivos identificaran a dos personas presuntamente vinculadas con su extracción. Ambos quedaron detenidos y fueron trasladados a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

PUBLICIDAD

Los investigados fueron identificados como Jimmy Daniel Marroquín Granja, de 45 años, y Joel Mardoqueo Chávez Pachari, de 36. La Policía los intervino durante un patrullaje por la franja costera del distrito, como parte de las acciones de vigilancia en esta zona del litoral liberteño.

El caso quedó bajo investigación por el presunto delito de extracción ilegal de especies acuáticas prohibidas. La intervención también permitió el decomiso de materiales de pesca y de los recursos obtenidos de manera irregular, según la información difundida por Exitosa Noticias.

Policía intervino a dos hombres durante un patrullaje en Salaverry

El ejemplar, considerado el pez más grande del mundo y catalogado como una especie en peligro de extinción, quedó bajo atención de las autoridades tras la intervención policial.

La detención estuvo a cargo de efectivos de la comisaría de Salaverry, quienes realizaban labores de patrullaje en el sector costero próximo al muelle artesanal. Durante el recorrido, los agentes detectaron la presunta participación de los dos hombres en la extracción del tiburón ballena.

PUBLICIDAD

La intervención permitió identificar a ambos sujetos y recoger elementos vinculados con la actividad investigada. Entre los objetos incautados figuran materiales de pesca y especies extraídas de forma presuntamente irregular.

De acuerdo con el reporte policial difundido por Exitosa, los elementos decomisados quedaron bajo custodia de las autoridades para las investigaciones. La situación legal de los intervenidos deberá determinarse a partir de las diligencias fiscales y policiales.

Tiburón ballena figura entre las especies marinas amenazadas

La presencia de este animal en las inmediaciones del muelle artesanal llamó la atención por tratarse del tiburón ballena, considerado el pez más grande del mundo. Esta especie se encuentra en peligro de extinción, por lo que su extracción constituye un asunto de especial relevancia para las autoridades encargadas de la protección de la fauna marina.

PUBLICIDAD

A diferencia de otras especies de tiburones, el tiburón ballena se caracteriza por su alimentación basada principalmente en organismos pequeños, como el plancton. Su gran tamaño y sus características físicas lo distinguen dentro de los ecosistemas marinos.

En el caso registrado en Salaverry, la investigación se centra en establecer las circunstancias en las que los dos hombres habrían extraído al ejemplar y su presunta intención de aprovecharlo. La intervención policial se produjo luego de que el animal quedara varado en el sector costero.

Investigación comprende la presunta extracción ilegal de fauna acuática

Los dos detenidos son investigados por el presunto delito de extracción ilegal de especies acuáticas prohibidas. La Policía incautó los implementos relacionados con el caso y trasladó los elementos decomisados para que las autoridades competentes continúen con las actuaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

La investigación deberá precisar la participación de cada uno de los intervenidos y las circunstancias de la manipulación del tiburón ballena. También corresponde establecer las condiciones en las que se produjo la extracción del ejemplar y el destino que pretendían darle.

La información sobre el procedimiento fue difundida por Exitosa Noticias, que reportó la intervención policial en el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, región La Libertad.