Una ilustración representa la integración de herramientas de inteligencia artificial de Google en el trabajo periodístico para las capacitaciones convocadas en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que los periodistas investigan, procesan documentos y organizan sus coberturas. Para quienes buscan incorporar estas herramientas a su trabajo diario, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y Google News Initiative anunciaron una serie de tres capacitaciones virtuales gratuitas que comenzarán este viernes 20 de noviembre.

Los talleres están dirigidos a periodistas y profesionales de medios de comunicación del Perú interesados en profundizar sus conocimientos sobre aplicaciones de inteligencia artificial que pueden facilitar distintas etapas de la producción informativa.

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La programación contempla sesiones dedicadas a Gemini, Gemini Notebook —antes conocido como NotebookLM— y Pinpoint, herramientas que permiten desde organizar información y consultar documentos hasta analizar grandes colecciones de archivos para investigaciones periodísticas.

Cada encuentro tendrá una duración de 90 minutos, se desarrollará mediante Google Meet y permitirá a los participantes formular preguntas en vivo.

El uso de herramientas de inteligencia artificial como Gemini se integra en las tareas de investigación y producción informativa en los medios de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres capacitaciones gratuitas: fechas, horarios y herramientas

La programación incluye tres sesiones independientes, todas previstas para las 10:00 a. m., con una duración de una hora y media.

Viernes 20 de noviembre | Gemini para periodistas. La primera capacitación estará dedicada a explorar cómo aprovechar la inteligencia artificial generativa de Google en tareas vinculadas con la investigación, la organización de coberturas y el trabajo cotidiano en las redacciones.

Viernes 27 de noviembre | Potencia tu trabajo periodístico con Gemini Notebook. El segundo encuentro abordará una herramienta diseñada para trabajar con información y fuentes documentales. Permite consultar archivos, obtener resúmenes y organizar materiales de investigación a partir de los documentos que proporciona el usuario.

Viernes 4 de diciembre | Novedades de Pinpoint para potenciar investigaciones periodísticas. La última sesión estará centrada en una plataforma que facilita la búsqueda y el análisis de grandes cantidades de documentos, imágenes y archivos de audio, una función especialmente útil para el periodismo de investigación.

Las tres capacitaciones estarán a cargo de Lucila Pellettieri, periodista y capacitadora de Google News Initiative, quien ha desarrollado actividades de formación sobre herramientas digitales aplicadas al periodismo en América Latina.

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Una periodista analiza documentos y mapas en varias pantallas durante una investigación en una sala de redacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Para qué sirven Gemini, Gemini Notebook y Pinpoint?

Aunque las tres herramientas utilizan inteligencia artificial, sus aplicaciones dentro del trabajo periodístico son diferentes.

Gemini es un asistente de IA generativa que puede apoyar tareas como la planificación de entrevistas, la organización de ideas, el análisis preliminar de información y la elaboración de propuestas de cobertura.

Por su parte, Gemini Notebook, anteriormente llamado NotebookLM, está orientado a trabajar con fuentes proporcionadas por el usuario. A partir de documentos y otros materiales, permite realizar consultas, identificar información relevante y generar resúmenes con referencias a las fuentes utilizadas.

Pinpoint ofrece funcionalidades especialmente útiles cuando una investigación requiere revisar cientos o miles de páginas. La herramienta permite realizar búsquedas dentro de colecciones documentales y trabajar con archivos que pueden contener texto, imágenes o grabaciones de audio.

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Estas aplicaciones pueden reducir el tiempo dedicado a determinadas tareas de procesamiento y organización de información. Sin embargo, sus resultados requieren revisión y contraste periodístico, especialmente cuando se utilizan para elaborar contenidos destinados a publicación.

Una periodista examina documentos y registra notas frente a una computadora portátil durante sus tareas de investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo inscribirse en las capacitaciones gratuitas?

Los interesados deberán completar un formulario habilitado por el Consejo de la Prensa Peruana y Google News Initiative.

Inscríbete aquí a los talleres gratuitos de inteligencia artificial para periodistas.

El registro solicita el nombre y apellido del participante, su correo electrónico, la organización a la que pertenece y la dirección de su sitio web. Los periodistas independientes también pueden inscribirse, indicando esta condición en el formulario.

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Al completar la solicitud, cada participante podrá seleccionar una o varias de las sesiones disponibles, según sus intereses y disponibilidad.

Los organizadores utilizarán los datos proporcionados para enviar los enlaces de acceso a las reuniones virtuales mediante Google Meet.

No se ha informado una fecha límite de inscripción ni un número máximo de participantes.

Un periodista utiliza herramientas digitales en su computadora para procesar documentos e investigar en una redacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una oportunidad para actualizar las habilidades digitales

La propuesta forma parte de las actividades de formación impulsadas por Google News Initiative, que ofrece recursos y capacitaciones para ayudar a periodistas y medios de comunicación a incorporar herramientas digitales en sus procesos de trabajo.

En un entorno donde las redacciones enfrentan el desafío de procesar grandes volúmenes de información y producir contenidos en distintos formatos, el conocimiento de estas plataformas puede contribuir a mejorar las tareas de investigación y organización de materiales.

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La primera sesión se realizará este viernes 20 de noviembre a las 10:00 a. m. y estará dedicada a Gemini. Las siguientes capacitaciones tendrán lugar el 27 de noviembre y el 4 de diciembre.

La participación es gratuita, virtual y requiere completar previamente el formulario de inscripción.