Arequipeños y piurano igualaron 1-1 en la última jornada del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: L1MAX.

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Alianza Atlético rescató un empate agónico ante Melgar en el estadio Campeones del 36 de Sullana, por la última fecha de la Liga 1 2026. El conjunto local igualó 1-1 a los 89 minutos con un cabezazo de Jairo Molina y quedó a la espera del resultado de Sport Huancayo ante Universitario para conocer su futuro internacional.

El encuentro empezó con una acción colectiva de Melgar que recorrió el campo desde su propia zona defensiva. A los cinco minutos, Nicolás Quagliata avanzó por el sector derecho y habilitó a Jhonny Vidales. El remate del atacante fue rechazado por Daniel Prieto, pero Cristian Bordacahar aprovechó el rebote dentro del área para definir y marcar su octavo gol de la temporada.

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La visita recibió un golpe poco después. A los nueve minutos, el árbitro Edwin Ordóñez revisó una jugada a instancias del VAR y expulsó a Quagliata por una reacción sobre un futbolista de Alianza Atlético. La decisión dejó disconforme al técnico Miguel Rondelli y obligó al cuadro arequipeño a afrontar gran parte del partido con 10 hombres.

Con la superioridad numérica, el equipo de Sullana asumió el control territorial y buscó abrir espacios en la defensa rojinegra. Cristian Penilla fue uno de los jugadores con mayor presencia ofensiva, en especial por la banda izquierda, aunque no consiguió transformar sus intervenciones en ocasiones claras. A los 32 minutos, el atacante probó con un remate que Jorge Cabezudo neutralizó sin dificultades.

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Melgar y Alianza Atlético igualaron 1-1 en Sullana por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Crédito: Liga 1.

El segundo tiempo mantuvo la misma dinámica. Alianza Atlético tuvo la posesión y acumuló centros sobre el área rival, mientras Melgar sostuvo su ventaja con orden y apostó por las transiciones. Cabezudo respondió con seguridad en las salidas y evitó que los balones enviados desde los costados encontraran destino en el arco visitante.

La ocasión más clara del complemento llegó a los 78 minutos. Jairo Molina conectó de cabeza tras uno de los tantos envíos al área, pero Cabezudo se estiró para impedir la caída de su arco. Rondelli movió el banco e incorporó a varios futbolistas jóvenes, con la intención de refrescar a un equipo que defendía una ventaja mínima desde la expulsión de Quagliata.

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El esfuerzo local tuvo recompensa a falta de un minuto para el final. Tras otro centro, Molina volvió a imponerse en el juego aéreo y esta vez venció a Cabezudo para establecer el 1-1 definitivo. Hubo un pivoteo previo de Valentín Robaldo que fue clave para que la acción termine en gol. Melgar todavía tuvo que defenderse en el tiempo añadido, cuando el portero volvió a intervenir para frustrar una nueva llegada de los ‘churres’.

Alianza Atlético sueña con la Copa Sudamericana

El empate dejó a Alianza Atlético con 50 puntos en la tabla acumulada y, de forma provisional, en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. El conjunto dirigido por Federico Urciouli igualó la línea de Sport Huancayo, aunque cuenta con una mejor diferencia de goles.

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Tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras el empate entre Melgar y Alianza Atlético. Crédito: Fútbol Peruano.

La definición quedó en manos del ‘rojo matador’, que enfrentará a Universitario en Huancayo. Al cuadro local le alcanzará un empate para asegurar su clasificación al torneo continental, mientras que Alianza Atlético necesita una victoria del conjunto crema para conservar el último cupo internacional.

El resultado en Sullana dejó una sensación dividida para los locales. El equipo no logró aprovechar la superioridad numérica desde los primeros minutos, pero mantuvo la insistencia hasta encontrar el tanto de Molina. Ese gol sostiene la expectativa de disputar una competencia internacional el próximo año.

¿Melgar será Perú 3 o Perú 4?

Melgar ya aseguró su presencia en la Copa Libertadores 2027, aunque todavía debe definirse la fase previa desde la que iniciará su participación. Esa ubicación depende del desenlace del Torneo Clausura y de la posición final que alcance Sport Huancayo.

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Cristian Bordacahar abrió la cuenta en Melgar vs Alianza Atlético. Crédito: Liga 1.

Si el ‘rojo matador’ conquista el Clausura, ocupará la plaza de Perú 3 en la Libertadores y Melgar pasará a ser Perú 4. En ese escenario, el cuadro arequipeño deberá disputar dos rondas previas para acceder a la fase de grupos y, en caso de quedar eliminado en la última de ellas, accedería a la Copa Sudamericana.

Si Sport Huancayo no logra el título, Melgar conservará la condición de Perú 3. El empate en Sullana no altera su clasificación continental, aunque sí cerró su participación en la Liga 1 con un resultado que dejó abierta la pelea por los últimos boletos internacionales.

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