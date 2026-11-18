Sport Huancayo planea con mucha precisión el futuro. - Crédito: ITEA

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Sport Huancayo impulsa tres complejos deportivos en Huancayo, Pucusana y Arequipa, con un plan que busca ampliar la infraestructura del club y fortalecer las condiciones de trabajo del plantel profesional. El proyecto de Pucusana ya alcanza un 80% de avance y prevé abrir sus puertas en abril de 2027.

La institución trabaja en estas obras mientras se prepara para enfrentar a Universitario en Huancayo, en un partido que puede definir sus aspiraciones en el Torneo Clausura. Para la dirigencia, la planificación fuera de la cancha apunta a sostener el crecimiento del equipo más allá de una temporada.

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Sport Huancayo desarrollará tres complejos deportivos propios: uno en Huancayo, otro en Pucusana y un tercero en Arequipa. El objetivo es dotar al club de espacios para la actividad del plantel profesional, la recuperación física de los jugadores y la formación de nuevos talentos, de acuerdo con lo expresado por el vicepresidente Raúl Rojas.

El complejo de Huancayo tendrá cinco canchas y un hotel de concentración

El proyecto previsto en Huancayo incluirá cinco canchas oficiales y servicios destinados a las exigencias cotidianas del ‘rojo matador’.

Las instalaciones contemplan un hotel de concentración con habitaciones para los futbolistas del Sport Huancayo, además de comedor, cocina y gimnasio.

El diseño también incorpora un departamento médico, atención psicológica y áreas de rehabilitación y recuperación física. La propuesta busca concentrar en un mismo predio las tareas vinculadas a la preparación y el cuidado de los jugadores del club revelación del Clausura 2026.

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Una de las canchas proyectadas para los entrenamientos de Sport Huancayo en tres sedes distintas. - Crédito: Difusión

Raúl Rojas explicó los alcances de la iniciativa durante una entrevista con el programa de streaming Lo Bueno, lo Malo y lo Feo. El vicepresidente sostuvo que la institución puso en marcha los tres desarrollos como parte de una proyección de largo plazo.

La construcción de una sede propia en la ciudad donde juega el Sport Huancayo representa uno de los ejes de ese plan. La dirigencia pretende que la actividad deportiva cuente con infraestructura permanente, sin depender únicamente de los resultados obtenidos en el campeonato.

El club también avanza con una obra en Pucusana, al sur de Lima, donde dispone de terrenos propios. Esa sede será el segundo complejo que integrará el esquema anunciado por los directivos.

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Pucusana apunta a inaugurarse en abril de 2027

El complejo de Pucusana registra un avance aproximado del 80%, según indicó Rojas. La previsión de la entidad es inaugurar el predio en abril de 2027, con representantes de la Federación Peruana de Fútbol.

La tercera obra se desarrolla en Arequipa. El proyecto completa una estrategia que distribuye la infraestructura del club en tres ciudades y busca ofrecer mejores condiciones para el trabajo de los futbolistas.

Rojas señaló que las construcciones responden a la intención de consolidar a Sport Huancayo con bases institucionales propias. El planteo incluye instalaciones para el primer equipo y espacios que permitan acompañar el crecimiento de jugadores jóvenes.

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Sport Huancayo está en la pelea por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Huancayo

El dirigente también destacó el respaldo de la Federación Peruana de Fútbol, la FIFA, Caja Huancayo y otras empresas vinculadas a la entidad. Esos apoyos forman parte del proceso que la institución impulsa para llevar adelante las obras.

El vicepresidente del Sport Huancayo expuso además su visión sobre la grandeza de un club. Consideró que la historia y la trayectoria tienen peso, aunque vinculó esa condición con la obtención de títulos internacionales.

La semana deportiva del equipo huancaíno combinará así dos frentes: la disputa por el Torneo Clausura y la ejecución de una infraestructura que la dirigencia proyecta como sostén para los próximos años.

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