El exdirector de hidrocarburos explica las implicaciones de la emergencia nacional en el abastecimiento de combustibles. (Crédito: Exitosa)

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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia por ocho meses el abastecimiento de combustibles en el país, ante el riesgo de que el fenómeno de El Niño provoque cortes de carreteras y afecte la cadena logística de hidrocarburos. La medida habilita al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) a tomar decisiones de excepción para evitar un desabastecimiento generalizado.

Erick García, exdirector de Hidrocarburos del Minem, explicó en entrevista con Exitosa que los huaicos derivados del fenómeno climático pueden interrumpir las rutas de transporte y obligar a las empresas distribuidoras a recorrer trayectos más largos. “La cadena logística de hidrocarburos va a ser afectada por el fenómeno del Niño, porque en algunos casos va a haber corte de carreteras por los huaicos”, señaló García en declaraciones recogidas por la emisora.

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El exfuncionario advirtió que, de no tomarse medidas preventivas, los retrasos en el transporte podrían derivar en incumplimientos de los plazos de entrega que supervisa Osinergmin a través del Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP), lo que a su vez podría llevar a las empresas a suspender sus operaciones para evitar sanciones.

Diversos camiones de carga permanecen detenidos en un tramo costero de la carretera Panamericana Sur en Arequipa debido al deslizamiento de tierra y lodo.

Osinergmin podrá flexibilizar sanciones durante la emergencia

La declaratoria de emergencia otorga a Osinergmin facultades para flexibilizar el cumplimiento de ciertos requisitos técnicos durante el periodo de contingencia. Según detalló García, el organismo regulador podrá exceptuar los tiempos de entrega establecidos y permitir el uso de unidades de transporte no registradas previamente, en caso de que se necesiten más camiones para cubrir las rutas afectadas.

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El exdirector de Hidrocarburos citó como antecedente un episodio reciente en el sur del país, donde el corte de una carretera impidió la llegada de etanol y obligó a las autoridades a exceptuar temporalmente la obligación de mezclar ese insumo con la gasolina. “Esta medida de emergencia sí ayuda para que el Osinergmin, dentro de su marco de competencia, pueda ir exceptuando de algunos cumplimientos técnicos para no cortar la cadena”, afirmó García a Exitosa.

El especialista remarcó que la medida busca evitar que las empresas opten por detener el servicio ante el riesgo de enfrentar multas por incumplimientos originados en factores externos a su gestión.

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Un surtidor con diferentes tipos de combustible presenta el logotipo de Osinergmin junto a un gráfico sobre tarifas en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GLP y gas natural: riesgos en las rutas de abastecimiento

García advirtió que el mayor problema estructural del país radica en la centralización del almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) en Ica, Lima y Callao. Un corte en vías como la Panamericana Norte obligaría a buscar rutas alternas más extensas para abastecer regiones como Chiclayo, lo que demandaría más tiempo y recursos logísticos.

El mismo riesgo se extiende al gas natural licuado, que llega por camiones a ciudades como Trujillo, Áncash, Cajamarca, Chimbote y Arequipa. “Todas las regiones del norte se abastecen con gas natural licuado. El gas natural licuado llega por camiones, tanto el norte y tanto el sur”, explicó García, quien pidió que este producto también sea incluido dentro de las facilidades otorgadas a Osinergmin.

Como alternativas para enfrentar la contingencia, el especialista mencionó la posibilidad de desarrollar el transporte marítimo de combustible por cabotaje y modificar la norma que obliga a las empresas a mantener reservas de 15 días en zonas geográficas específicas, lo que permitiría aprovechar la capacidad ociosa de plantas de almacenamiento de Petroperú en regiones con menor demanda.

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Una estación de servicio ilustra la diferencia entre el galón y el metro cúbico mediante surtidores de combustibles líquidos y gaseosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gas natural como alternativa

García planteó que el gas natural constituye la principal herramienta del país para reducir su exposición a la volatilidad de los precios internacionales, generada en parte por conflictos como la guerra en Medio Oriente. A diferencia de otros combustibles, el gas natural peruano mantiene un precio regulado porque no depende de importaciones.

El exfuncionario destacó que el uso de gas natural en el transporte de carga representa un ahorro de 50% frente al diésel. “Estamos hablando que el ahorro del diésel frente al gas natural es del 50%. Si estamos pagando ahorita, por ejemplo, 24 soles el galón de diésel, el equivalente en gas natural es 12 soles”, precisó García en la entrevista con Exitosa.

Para ampliar su uso, el especialista pidió fortalecer el acompañamiento de Osinergmin en la aprobación de nuevas estaciones de servicio de gas natural, un proceso que, según afirmó, se ha ralentizado en los últimos años pese al avance de proyectos de abastecimiento en Cusco, Arequipa y Trujillo.

El exviceministro de Energía sostuvo que Perú deberá usar el lote 58 y confirmar las reservas de Candamo para evitar la importación de gas natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explotación de gas en Candamo

García también se refirió a la posibilidad de ampliar las reservas de gas natural del país mediante la explotación del lote Candamo, ubicado en la selva peruana, zona que alberga comunidades no contactadas y ecosistemas de alta biodiversidad. El exfuncionario sostuvo que la actividad de hidrocarburos requiere extensiones de terreno reducidas en comparación con la tala o la minería, al desarrollarse principalmente en el subsuelo.

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Como ejemplos de operaciones con bajo impacto territorial, mencionó el proyecto Camisea y el lote 95 de Petrotal, ubicado frente a la reserva Pacaya Samiria. García señaló que el acompañamiento del Estado resulta indispensable para garantizar que la actividad se desarrolle en áreas delimitadas y con respeto al ambiente, al tiempo que recordó que los hidrocarburos representan el 67% de las actividades económicas del país.

¿Por qué puede subir el precio del combustible?

Consultado sobre el eventual impacto en los precios de los combustibles, García explicó que existen dos factores específicos que pueden provocar un alza. El primero es el incremento de las cotizaciones a nivel internacional, que se traslada de forma directa al mercado peruano. El segundo es el desabastecimiento interno derivado de los cortes de carreteras previstos por el fenómeno de El Niño.

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“Si a nivel internacional sube el precio, obviamente en el Perú va a subir el precio. Si a nivel internacional el precio está estable, podría en el mercado interno subir por desabastecimiento interno o por escasez de producto”, indicó García en diálogo con Exitosa.

Expertos aseguran que el conflicto armado en el medio oriente, sumado a la tensión entre Rusia y Ucrania, tendrán un golpe significativo en el precio del combustible en Perú. (Composición: Infobae Perú - Andina/Expansión)

Para contener el segundo factor, el exfuncionario planteó la necesidad de un monitoreo permanente del mercado interno por parte de Osinergmin, que incluya el seguimiento del stock en grifos y plantas, la liberación oportuna de existencias y la autorización de nuevas rutas de transporte cuando sea necesario.