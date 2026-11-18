Christian Domínguez pide regresar a ‘América Hoy’ en el 2027, pero Janet Barboza revela

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Christian Domínguez expresó su deseo de volver a América Hoy en 2027, durante una conversación con Janet Barboza y Edson Dávila. El cantante aseguró que conserva un vínculo especial con el programa, pero la conductora reveló que había sido considerado para integrar el espacio en 2026.

La conversación se produjo la mañana del 17 de noviembre, cuando Janet le preguntó directamente si le gustaría regresar al magazine el próximo año. El líder de la Gran Orquesta Internacional respondió con entusiasmo y dejó abierta la posibilidad de una participación prolongada.

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“Tú sabes que siempre mi corazón ha sido de ustedes”, manifestó Christian. Sin embargo, Janet insistió para obtener una respuesta concreta sobre su futuro en el programa y no permitió que el cantante esquivara la pregunta.

“Pero tú, ¿tú quieres estar el 2027 en América Hoy?”, le consultó la presentadora. Christian respondió con una frase que provocó risas entre sus compañeros: “Veintisiete hasta el treinta y cinco más o menos”.

Janet reveló que Christian fue considerado para 2026, pero fue congelado

Luego de escuchar la respuesta del cantante, la conductora decidió contar un detalle que sorprendió a Christian. La porpular “Rulitos” afirmó que él había sido considerado para sumarse al magazine de América TV durante 2026, aunque finalmente esa posibilidad no se concretó.

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“Porque vamos a contarle al Perú, las cosas siempre claras, mi reina preciosa. Acá no nos cubrimos de nada ni de nadie”, expresó antes de revelar que el artista ya estaba contemplado dentro del proyecto del programa.

“Christian iba a estar este año en América Hoy, 2026. Estaba ya en el programa, pero por temas, que no competen. Que no competen, digamos, al programa ni a mí decirlas en este momento. El productor decidió ponerlo en la refri un ratito”, sostuvo Barboza.

Las palabras de Janet causaron una reacción inmediata en el cantante. Christian Domínguez respondió con sorpresa y aseguró que no conocía ese detalle sobre su situación dentro del programa. “No le digas, que recién estoy que me entero”, comentó.

La conductora no precisó cuáles fueron los motivos que llevaron al productor a tomar esa decisión. Solo remarcó que no correspondían al programa ni a ella revelar información adicional sobre el tema en ese momento.

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Christian Domínguez pide regresar a ‘América Hoy’ en el 2027, pero Janet Barboza confiesa: “Lo pusieron en la refri por temas”. América Hoy.

El deseo de volver al magazine en 2027

Christian Domínguez dejó clara su intención de regresar al espacio televisivo en 2027. Su respuesta evidenció que mantiene una disposición favorable para retomar un lugar junto a Janet Barboza, Rebeca Escribens y los demás integrantes del magazine.

El artista incluso bromeó con la posibilidad de permanecer varios años en el programa. Su comentario sobre quedarse desde 2027 hasta 2035 fue recibido como una muestra de cercanía con el formato y con las figuras que integran el panel.

Christian Domínguez habló sobre los límites que mantiene con sus seguidoras después de sus conciertos. Captura: América Hoy.

Antes de responder a Janet, Christian también hizo una referencia a Rebeca Escribens. “Rebeca, siempre ha querido sacarme de aquí, pero...”, dijo el cantante, aunque no llegó a completar la idea se sabe que muchas veces la actriz ha manifestado que no es su amigo y no estaría muy comoda con su presencia en el magazine matutino.

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El intercambio mantuvo un tono de humor, pero dejó una revelación sobre la situación que habría atravesado Domínguez durante 2026.

Por ahora, Domínguez manifestó públicamente su interés por volver a América Hoy. La respuesta de Janet Barboza abrió una nueva conversación sobre la presencia del artista en el espacio y sobre las razones por las que su incorporación no se produjo durante este año.

El cantante no profundizó en los asuntos que habrían motivado su alejamiento de la conducción. En cambio, eligió responder desde el humor y mostró sorpresa al enterarse de que la decisión de dejarlo fuera del programa habría sido tomada por el productor.

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Christian Domínguez revela que dejó de tener encuentros con sus fans y genera reacción de Rebeca Escribens. Captura: América Hoy.