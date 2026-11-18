Carlos Grados, de los puntuales más altos en un irregular CD Moquegua que coqueteó con el descenso. - Crédito: Difusión

Guardar

Carlos Grados ha asegurado que la reciente campaña con CD Moquegua ha sido más que compleja por la lucha constante de eludir los últimos lugares. La tarea, no obstante, se cumplió con éxito no sin una cuota de drama en el cierre de la temporada.

“Ha sido un año bastante duro, personalmente el más duro, pero como dijo Pepe Soto al final, si no se sufre no se goza. Felizmente, pudimos lograr el objetivo, mantenernos en primera”, dijo a L1MAX.

PUBLICIDAD

Carlos Grados se asentó como portero titular de CD Moquegua en la Liga 1 2026. - Crédito: ITEA

“Difícil personalmente, porque estuve lejos de mi familia. Siento que eso me costó un montón. En temas de logística se sabe que pasar de Liga 2 a Liga 1 es complicado y hay cosas que mejorar, pero se vio la predisposición de los directivos. No tuvimos la oportunidad de reforzarnos como se quiso”, sumó.

El arquero peruano también tuvo comentarios positivos hacia José Soto, técnico de emergencia que contribuyó notablemente con la salvación: “Llegó y nos llenó de mucha confianza, sobre todo a los delanteros que pasaban por un mal momento. Siendo muy sinceros nos quitó la presión”.

PUBLICIDAD

A la pregunta de qué resultados moldearon la continuidad de CD Moquegua, Grados no dudó en afirmar que “ante FC Cajamarca y Universitario. Nadie daba nada por nosotros. Por esos cuatro puntos logramos la permanencia”.

La experiencia de Carlos Grados se hizo presente a lo largo de la Liga 1 2026 al situarse como portero titular. Solo en cinco partidos del periodo estuvo relegado en detrimento del joven Renzo Figueroa.

José Soto destacó la estrategia de CD Moquegua para plantarle cara a Universitario en el estadio Monumental.

CD Moquegua, salvado con angustia

Desde que CD Moquegua se instaló por primera vez en la élite se transformó en el eslabón más débil. Su inexperiencia en un panorama de máxima categoría trajo consecuencias, las cuales quedaron en evidencia durante el primer tramo de la temporada.

PUBLICIDAD

En el Torneo Apertura 2026, la ‘embestida del sur’ apareció en las últimas plazas puntuando 18 unidades, obtenidas por cinco triunfos, tres igualadas y nueve caídas. Aventajó por un margen corto de dos puntos a FC Cajamarca, Atlético Grau, Sport Huancayo y Juan Pablo II College.

La tendencia declinante se mantuvo durante los primeros compases del Clausura 2026 y en un trecho decisivo el tránsito se agudizó de una manera alarmante, lo que llevó a las autoridades a dar un golpe a la mesa oficializando la salida del entrenador Jaime Serna.

Con el estratega peruano siempre hubo una relación de absoluta cordialidad y respeto, en especial por su gran labor para conducir a CD Moquegua a la Liga 1, pero la situación no permitía prolongar su continuidad pese a sus denodados esfuerzos por intentar cambiar el curso del trayecto.

PUBLICIDAD

Edgar Lastre ha formado un grupo entrañable en CD Moquegua. - Crédito: ITEA

Con el tiempo encima y un presente apremiante para evitar la caída a Segunda División, los directivos perfilaron un acuerdo inmediato con José Soto. Su llegada generó más dudas que certezas debido a su inactividad, pero jugaba a su favor su sapiencia en contextos delicados.

Una vez ubicado en la parcela técnica, ‘Pepe’ se mimetizó con CD Moquegua, transmitió una idea de juego sólida e insufló de confianza a cada uno de sus futbolistas. Con esas medidas logró el cometido de salvar a los suyos en un cierre de campeonato contra Atlético Grau, al que remontaron con un gol dramático de Brayan Angulo.

PUBLICIDAD